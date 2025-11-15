Vivienne WestwoodＸNANA登場！夢幻土星項鍊打火機、30款限量龐克風單品

記者鮑璿安／綜合報導

隨著矢澤愛的漫畫系列《NANA》迎來25 週年，揭曉了與Vivienne Westwood的驚喜合作，掀起粉絲們共同的青春回憶與龐克浪潮，系列以漫畫中的經典形象為靈感，帶來許多夢幻的吊飾、配件包款等，更將土星吊飾轉化為吸睛打火機讓人超想入手，以下就詳細介紹重點細節給大家！





▲隨著矢澤愛的漫畫系列《NANA》迎來25 週年，揭曉了與Vivienne Westwood的驚喜合作，掀起粉絲們共同的青春回憶與龐克浪潮 。（圖／品牌提供）







▲Giant Orb以金屬工藝打造的「土星項鍊打火機」，台灣限量6件 。（圖／品牌提供）

2000 年連載問世的《NANA》，講述兩位同名少女，一個追逐愛情，一個追逐搖滾夢，在東京共同生活的故事。漫畫中大崎娜娜（Nana Osaki）身著 Vivienne Westwood 經典龐克裝束，佩戴象徵自由與命運的「土星項鍊」，她的存在成為無數讀者青春記憶中最閃耀的反叛象徵。Vivienne Westwood x NANA 系列將龐克元素濃縮成一件件實戴又具收藏價值的單品，此次推出的 30 款限量作品，都能看見品牌最具代表性的符碼，包括大膽格紋、安全別針、解構線條以及象徵命運與反叛精神的 Orb 土星吊飾。最吸睛的莫過於以金屬工藝打造的「土星項鍊打火機」，弧形軌道與寶石點綴完整呈現漫畫裡那種帶戲劇性、帶命運感的華麗，全球限量 250 件版本更鑲滿水晶並附有編號，成為粉絲口中的夢幻逸品。

服裝部分同樣致敬《NANA》中娜娜與娜奈截然不同的個性，粉色 Mini Sunday 洋裝以輕盈褶皺與心型領口展現甜美，紅色 Lochcarron 格紋外套則搭配立體結構與斜拉細節，散發搖滾而俐落的氣息。系列中的馬甲更是亮點之一，以更貼合身形的剪裁重新呈現經典 Puppy Corset，搭配窄管 Cigarette 長褲，既有 90 年代 Brit-punk 味道，也融入現代的俐落比例，一穿上就像踏進漫畫場景。

連 25 週年紀念版漫畫也同步推出，由矢澤愛重新繪製封面，讓整個系列從時尚延伸到文化收藏。此外，台灣還特別推出全球限定的 Vivienne Westwood x NANA 拍貼機，把 BLACK STONES 的舞台場景變成背景，粉絲可以戴著土星項鍊、穿著聯名 T 站在鏡頭前，拍下一張專屬自己的「東京夢」。系列將於 11 月 14 日全球同步上市，每款商品限購一件。

