新酒玩混血　金門高粱遇上雪莉桶　臺虎混高原騎士秀酒香

▲酒界吹起「混血」風潮，「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」使用初次 Oloroso 雪莉桶熟成，創造獨特風味。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

今年酒類市場吹起「混血風潮」，不再侷限於單一釀造技術，而是透過桶陳、調製甚至跨品項合作，延伸出更具層次的風味。黑松攜手金門酒廠推出全台首創的「赫雷斯初次雪莉桶熟成高粱酒」，把中式白酒與西班牙雪莉桶結合；臺虎精釀則與高原騎士威士忌、TCRC 再度合作，以啤酒為基底展現威士忌香氣。

黑松 × 金門酒廠：初次 Oloroso 雪莉桶遇上高粱酒

黑松與金門酒廠再度合作推出「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，最大特色在於使用西班牙赫雷斯產區、有「桶皇」之稱的初次 Oloroso 雪莉桶，讓高粱酒在熟成中吸收雪莉原酒殘留的香氣，形成比傳統高粱更厚實、圓潤的酒體。酒液呈天然琥珀色，香氣層次從黑糖、可可、蜜棗，到橙皮與堅果，再到雪莉的氧化調；入口滑順、油脂感明顯，尾韻帶焦糖與皮革，以桶陳方式延伸白酒風味。

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」全台限量 8,000 瓶，售價 4,980 元，此外，同步推出「利特限定版 單一原桶強度」，以 56.8% 酒精度直接裝瓶，瓶身另有編號金屬銘版，更具收藏感，售價 5,880 元，全台限量 396 瓶。

臺虎 × 高原騎士 × TCRC：拉格呈現多層次煙燻風味

臺虎精釀、高原騎士威士忌與 TCRC 二度合作推出「威香調啤 Wee Boilermaker」，主打釀造 × 蒸餾 × 調製三種工藝結合，靈感來自美國經典調酒 Boilermaker，原意是將威士忌加入啤酒中喝法，這次重新詮釋為單一罐裝的混血啤酒，酒體更清爽、強調平衡，不走厚重路線，以啤酒呈現威士忌香氣。

酒款以清爽型拉格為基底，帶焦糖餅乾、烤土司的烘焙香氣，並融入高原騎士 12 年單一麥芽威士忌的石楠花蜜、煙燻與雪莉桶香調，讓威士忌的厚度與啤酒的暢快在同一口中呈現，入口滑順、氣泡細緻。包裝設計取材奧克尼群島海岸景色，以霧面漸層呈現島嶼的天空、草地與大海意象，為整體風味增加故事感，330ml 罐裝售價150元，全台限量供應。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。