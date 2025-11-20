fb ig video search mobile ETtoday

新酒玩混血　金門高粱遇上雪莉桶　臺虎混高原騎士秀酒香

>

▲酒界吹起「混血」風潮。（圖／各業者提供）

▲酒界吹起「混血」風潮，「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」使用初次 Oloroso 雪莉桶熟成，創造獨特風味。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年酒類市場吹起「混血風潮」，不再侷限於單一釀造技術，而是透過桶陳、調製甚至跨品項合作，延伸出更具層次的風味。黑松攜手金門酒廠推出全台首創的「赫雷斯初次雪莉桶熟成高粱酒」，把中式白酒與西班牙雪莉桶結合；臺虎精釀則與高原騎士威士忌、TCRC 再度合作，以啤酒為基底展現威士忌香氣。

▲酒界吹起「混血」風潮。（圖／各業者提供）

黑松 × 金門酒廠：初次 Oloroso 雪莉桶遇上高粱酒
黑松與金門酒廠再度合作推出「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」，最大特色在於使用西班牙赫雷斯產區、有「桶皇」之稱的初次 Oloroso 雪莉桶，讓高粱酒在熟成中吸收雪莉原酒殘留的香氣，形成比傳統高粱更厚實、圓潤的酒體。酒液呈天然琥珀色，香氣層次從黑糖、可可、蜜棗，到橙皮與堅果，再到雪莉的氧化調；入口滑順、油脂感明顯，尾韻帶焦糖與皮革，以桶陳方式延伸白酒風味。

▲酒界吹起「混血」風潮。（圖／各業者提供）

「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」全台限量 8,000 瓶，售價 4,980 元，此外，同步推出「利特限定版 單一原桶強度」，以 56.8% 酒精度直接裝瓶，瓶身另有編號金屬銘版，更具收藏感，售價 5,880 元，全台限量 396 瓶。

▲酒界吹起「混血」風潮。（圖／各業者提供）

臺虎 × 高原騎士 × TCRC：拉格呈現多層次煙燻風味
臺虎精釀、高原騎士威士忌與 TCRC 二度合作推出「威香調啤 Wee Boilermaker」，主打釀造 × 蒸餾 × 調製三種工藝結合，靈感來自美國經典調酒 Boilermaker，原意是將威士忌加入啤酒中喝法，這次重新詮釋為單一罐裝的混血啤酒，酒體更清爽、強調平衡，不走厚重路線，以啤酒呈現威士忌香氣。  

▲酒界吹起「混血」風潮。（圖／各業者提供）

酒款以清爽型拉格為基底，帶焦糖餅乾、烤土司的烘焙香氣，並融入高原騎士 12 年單一麥芽威士忌的石楠花蜜、煙燻與雪莉桶香調，讓威士忌的厚度與啤酒的暢快在同一口中呈現，入口滑順、氣泡細緻。包裝設計取材奧克尼群島海岸景色，以霧面漸層呈現島嶼的天空、草地與大海意象，為整體風味增加故事感，330ml 罐裝售價150元，全台限量供應。

▲酒界吹起「混血」風潮。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

混血風潮, 雪莉桶高粱, 創世者皇者雪莉, 黑松, 金門酒廠, 臺虎精釀, 高原騎士, TCRC, 威香調啤, 跨界酒款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題 凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼 伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手 「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」 能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面