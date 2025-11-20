《蠟筆小新》沉浸展預購有驚喜　《貓福珊迪》恐龍喵快閃店好療癒

記者蔡惠如／綜合報導

看準年末一系列節慶，娛樂活動也陸續登場，在台超多粉的日本漫畫《蠟筆小新》最新展覽「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險」明年初進駐台北華山，主打 10 大沉浸式展區與 35 周年回顧，早鳥票即（ 11／20）起開賣；貓系 IP《貓福珊迪》則把「恐龍喵」搬進東區地下街，打造快閃店與 10 大拍照點，現場同步販售近百款過冬小物，從毛毯、抱枕到杯墊、零錢包一應俱全。

▲《蠟筆小新》最新展覽「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險」明年初在台北華山舉辦。（圖／各業者提供）

「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」將於明年 1／10 至 4／4 在華山 1914 文化創意產業園區中 4B 登場，展覽結合漫畫、動畫與電影場景，規畫 10 大主題展區，並設置「小新博物館」作為終點區，整理作品 35 年來的創作軌跡與經典畫面，粉絲可以一次看完從連載到電影版的演變。現場也設計手機互動任務，觀眾可化身「時空救援員」，在展場內完成指定挑戰，更有身歷其境的遊戲感。

該展覽即起開放預售，早鳥單人票 350 元、雙人票 650 元，展期現場票單人 400 元、雙人 720 元。業者表示，現也同步推出限量特典套票，單人門票與台北限定「時空大冒險」主題壓克力立牌售價 799 元，立牌設計以時空漩渦為背景，可旋轉變換角度，讓鐵粉手刀收藏。

療癒系《貓福珊迪》則以恐龍喵為主角回到台北過冬打造快閃店，從 11／28 到明年 1／18 日進駐台北東區地下街第二廣場。快閃空間規畫 10 大拍照打卡裝置，入口處是八隻恐龍喵排排站的「八喵臨門」，店內可看到排成一列的「和平暴龍喵」、準備對戰的「戰鬥泰山喵」，還有幫民眾加油打氣的「打氣三龍喵」、攀在鐵塔上的「巨龍喵」與相互依偎的「睡夢中的喵」，最後再以「巨型扭蛋機」作為動線收尾，讓粉絲邊拍照邊抽周邊。

周邊商品則鎖定「外出＋居家」兩大情境，推出近百款恐龍喵系列小物。穿搭方面有印上破土暴龍喵、快樂三角龍喵圖案的短袖 T 恤、恐龍喵小別針、毛絨化妝包與證件卡套，打造整套同風格造型，售價 550 元起；居家小物則有冬季必備的毛毯與抱枕，脫下恐龍裝的小貓與被小暴龍喵包圍的設計超可愛，搭配木盤、木杯墊與搖搖立牌，讓客廳或書桌多一點療癒感，售價 680 元起。