2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈疊穿出時髦高級感

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲秋冬衣櫥必收款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

天氣越來越冷，但今年秋冬的重點不是把自己穿成棉被，而是靠材質＋剪裁＋層次穿出「又暖又時髦」。從貼身內搭到柔軟針織，再到俐落大衣，每一層都是展現品味的關鍵。以下這三大類單品，是打造秋冬質感膠囊衣櫥的必收款，立刻筆記下來！

秋冬必收單品：背心 × 內搭 × 圍巾、時髦疊穿必備

今年冬天的保暖從一件舒服的貼身內搭開始，外面再加羊毛或羽絨背心，保暖效果直接翻倍。最後披上一條質感圍巾，無論繞頸或披肩，都能瞬間把造型變得更精緻。這種疊穿組合，無論通勤、出遊都百搭，是最簡單的高級層次公式。

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲GANNI透視花卉緹花高領針織上衣-白鷺、KENZO BOKE2.0黑色羅紋長袖上衣。（圖／品牌提供）

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲A.P.C.學院菱格深藍初剪羊毛毛衣背心、ISABEL MARANT 民族繡飾褐色絨毛背心。（圖／品牌提供）

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲KENZO 雲絨印象霧藍色馬海毛圍巾、A.P.C.經典LOGO 墨綠ALIX圍巾。（圖／品牌提供）

秋冬必收單品：針織材質上衣、層次感靠它堆起來

針織永遠是冬季衣櫥裡的MVP，高領、套頭、開襟，怎麼選都不會錯，輕鬆融入日常穿搭！中性色穿出氣質，亮色穿出亮點，與大衣自然疊搭，增添層次感與視覺焦點；材質上可以挑選羊毛或羊絨混紡，又暖又有質感。記得挑適合自己的版型與紋理，能把整身比例拉得更精緻，讓冬季穿搭不再單調。

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲（圖／self-portrait提供）

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲GANNI復古花朵鉤針針織上衣-幽靈灰、KENZO 絨彩針織亮粉色針織開襟衫、GANNI 絨面馬海毛混紡深V領針織上衣-奶黃（圖／品牌提供）

秋冬必收單品：時尚輪廓大衣、剪裁漂亮才是真高級

大衣是冬裝的門面，也是最能打造存在感的一件。2025秋冬流行長版、斗篷式剪裁與高質料羊毛或駝毛面料。選擇乾淨俐落的線條，不管是低調黑灰或明亮色彩，都能和針織與內搭自然融合，穿出層次與氣場。若大衣帶有俐落線條或結構細節只要剪裁好，更能凸顯質感，讓整套造型升級成冬季最強時尚。

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲ISABEL MARANT 經典皮革棕色翻領外套、KENZO 皮革工藝棕色羊絨卡車司機外套。（圖／品牌提供）

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥

▲KENZO雲絨印象煙燻粉長大衣、A.P.C.NINON淺灰格紋混紡再生羊毛長版大衣、ISABEL MARANT 細緻桃絨淺褐色長版風衣外套。（圖／品牌提供）

周刊王

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

