fb ig video search mobile ETtoday

《不幸的幸會》林智妍曾甩肉8公斤！自製排毒果汁、低糖低脂菜單公開

>

《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌

▲林智妍。（圖／取自limjjy2 IG，下同）

圖文／CTWANT

從2014年《人間中毒》的清純魅惑，到2022年《黑暗榮耀》中讓人恨得牙癢癢的惡女朴涎鎮，林智妍（林知衍）用精湛的演技征服了無數觀眾。近期，她更憑藉《玉氏夫人傳》與《不幸的幸會》等熱播劇，再次證明了自己身為一線女演員的實力與號召力。除了演技，林智妍那數十年如一日的纖細身材與零死角美貌，也是粉絲們津津樂道的話題。其實，她曾透露自己是標準的「易水腫體質」，更曾靠著飲食控制成功減去8公斤！究竟女神是如何在忙碌的行程中，時刻保持最佳狀態？這份「消腫瘦身」秘笈一定要收藏！

林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：拒絕重口味與刺激性食物

身為演員，最怕的就是上鏡臉腫一圈！林智妍坦言自己是非常容易水腫的體質，因此在飲食上必須「極致忌口」。她的日常菜單中，絕對看不到太鹹、太辣等重口味料理，對於油炸物和精緻甜食更是敬而遠之。她堅持以清淡飲食為主，從源頭減少鈉含量攝取，才能讓身體與臉部隨時保持清爽、緊緻的狀態。

《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌

林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：體內環保神隊友自製「排毒蔬果汁」

為了維持肌膚透亮與身體代謝，林智妍非常重視「排毒」。她會親自製作排毒果汁，配方非常健康：將煮熟的高麗菜、紅蘿蔔、花椰菜，搭配番茄、蘋果和香蕉一起打成果汁。這杯充滿膳食纖維與維生素的蔬果汁，不僅能幫助腸胃消化、解決宿便問題，更是她增進新陳代謝、養出好氣色的秘密武器。

《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌

林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：「低糖 + 低脂」原則，連「炒年糕」都要吃低卡版

林智妍的飲食核心遵循「低糖 + 低脂」原則。她偏好攝取大量的原型蔬果，並適度補充優質蛋白質。在拍戲期間為了嚴格控制身材，她的主食多以雞蛋、豆腐為主，刻意減少澱粉攝取。 即使偶爾嘴饞想喝可樂，她也會選擇零卡版本；想吃韓國國民美食「炒年糕」時，更會親自下廚製作低熱量版本，例如用蒟蒻代替年糕、調整醬料比例，在滿足口腹之慾的同時，絕不讓身材走樣。

《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌

林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：狠甩8公斤靠晚餐前的「番茄減肥法」

林智妍曾透露自己透過飲食控制成功瘦下8公斤，其中的關鍵技巧就是「番茄減肥法」。她會在晚餐前先吃一顆大番茄，番茄富含水分與纖維，能瞬間增加飽足感，有效減少後續晚餐的進食量，避免攝取過多熱量。 至於零食？女神的選擇當然也很健康。當渴望咀嚼感時，她會選擇堅果或無糖優格麥片，堅決不碰高熱量的餅乾糖果。這份驚人的自律，正是她能長年維持「名品身材」的關鍵。

《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌

延伸閱讀
獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺　歐客佬沒買咖啡卻偽造來源
高考狀元、國家獎得主全是假的？　他僅高中學歷冒充博士導師成「首席科學家」
原始連結

關鍵字：

周刊王, 林智妍, 減肥, 不幸的幸會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美

許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦 8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎 風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手 冬夜暖意首選！9款聖誕限定香氛蠟燭一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面