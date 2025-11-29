fb ig video search mobile ETtoday

泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

>

文／MENU美食誌

當夜色映著溫泉煙霧，礁溪的街頭也開始散發香氣。這裡不只是泡湯勝地，更是宜蘭人的美食寶庫——跟著這份地圖，吃出最暖的秋冬節奏。這六間從早吃到晚的美食名單，讓你用味蕾感受礁溪的暖心溫度。

萬記商行 The One’s Shop
宜蘭縣礁溪鄉

「萬記商行 The One’s Shop」位於宜蘭縣礁溪鄉興農路266‑3號，是一家鄉村風咖啡廳兼早午餐甜點店。店內設有療癒系六隻可愛貓咪坐檯，搭配大片玻璃採光與田園景觀，環境拍照感十足。餐點從豐盛早午餐盤、鹹食拼盤到手作甜點皆有誠意，附設免費停車場，適合好友或情侶來趟悠閒味覺輕旅行。

▲宜蘭美食。（圖／美食誌提供）

▲萬記商行 The One’s Shop。（圖／美食客珊蒂享吃提供）

礁溪八寶冬粉
宜蘭縣礁溪鄉

宜蘭礁溪必吃小吃之一，人潮也是都沒有減少過！雖然排隊要花一點時間，但是完全值得！八寶冬粉湯頭看似清淡，但卻令人驚豔！湯頭鮮甜以外，料也給很大氣非常實在！另外香菜腐皮捲也是店內人氣必點喔！

▲宜蘭美食。（圖／美食誌提供）

▲礁溪八寶冬粉。（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝 提供）

定邦咖啡
宜蘭縣礁溪鄉

隱藏在三合院中的咖啡廳，主打各式特色飲品，使用自家農場產的水果製作成超浮誇的飲料和甜點，推薦荔挽狂藍、陽光水果茶、櫻桃李派和洋香瓜捲。

▲宜蘭美食。（圖／美食誌提供）

▲定邦咖啡。（圖／美食客小肥仔提供）

吳記花生捲冰淇淋
宜蘭縣礁溪鄉

吃完正餐一定要留個胃給甜食！來到宜蘭礁溪一定要吃過這家花生捲冰淇淋！餅皮不但不容易破裂以外，口感也十分Q彈帶勁，磨出的花生糖在遠方就能聞到滿滿的花生香氣！三大球冰淇淋放上去，超大一捲花生捲冰淇淋就完成了！飯後來一捲真的超滿足！

▲宜蘭美食。（圖／美食誌提供）

▲吳記花生捲冰淇淋。（圖／美食客愛吃豬提供）

告春食彩小家日本料理
宜蘭縣礁溪鄉

礁溪日料推薦這間，生魚片超級新鮮。必點爆量干貝鮭魚卵丼，干貝多到看不到飯，且價格蠻親民，整體CP值超高。

▲宜蘭美食。（圖／美食誌提供）

▲告春食彩小家日本料理。（圖／美食客吃起來提供）

鼎楓寶島火鍋 礁溪店
宜蘭縣礁溪鄉

主打台式火鍋風味，招牌必點爆炒石頭麻辣牛奶鍋及爆爆麻油蒜頭蛤蜊鍋，爆炒入鍋、香氣十足。主餐肉量豐富、海鮮新鮮。內用提供豐富自助蔬菜吧、飲料、冰淇淋可無限取用。店面座位不多，建議提前預約。

▲宜蘭美食。（圖／美食誌提供）

▲鼎楓寶島火鍋。（圖／美食客彤彤 提供）

延伸閱讀

2025最熱鬧的新北聖誕節登場！快來收藏這些板橋美食，讓你從早吃到晚！

越冷越要吃鍋！台北六間高評價人氣火鍋店一次看，直接用 Google Maps 就能訂位！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 宜蘭, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手 8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享 遠距離戀愛如何走得長久？「3心法公開」抓住節奏比天天聊更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面