泡湯季節到！宜蘭礁溪秋冬最Chill美食地圖揭密　六間快收藏

當夜色映著溫泉煙霧，礁溪的街頭也開始散發香氣。這裡不只是泡湯勝地，更是宜蘭人的美食寶庫——跟著這份地圖，吃出最暖的秋冬節奏。這六間從早吃到晚的美食名單，讓你用味蕾感受礁溪的暖心溫度。

萬記商行 The One’s Shop

宜蘭縣礁溪鄉

「萬記商行 The One’s Shop」位於宜蘭縣礁溪鄉興農路266‑3號，是一家鄉村風咖啡廳兼早午餐甜點店。店內設有療癒系六隻可愛貓咪坐檯，搭配大片玻璃採光與田園景觀，環境拍照感十足。餐點從豐盛早午餐盤、鹹食拼盤到手作甜點皆有誠意，附設免費停車場，適合好友或情侶來趟悠閒味覺輕旅行。

▲萬記商行 The One’s Shop。（圖／美食客珊蒂享吃提供）

礁溪八寶冬粉

宜蘭縣礁溪鄉

宜蘭礁溪必吃小吃之一，人潮也是都沒有減少過！雖然排隊要花一點時間，但是完全值得！八寶冬粉湯頭看似清淡，但卻令人驚豔！湯頭鮮甜以外，料也給很大氣非常實在！另外香菜腐皮捲也是店內人氣必點喔！

▲礁溪八寶冬粉。（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝 提供）

定邦咖啡

宜蘭縣礁溪鄉

隱藏在三合院中的咖啡廳，主打各式特色飲品，使用自家農場產的水果製作成超浮誇的飲料和甜點，推薦荔挽狂藍、陽光水果茶、櫻桃李派和洋香瓜捲。

▲定邦咖啡。（圖／美食客小肥仔提供）

吳記花生捲冰淇淋

宜蘭縣礁溪鄉

吃完正餐一定要留個胃給甜食！來到宜蘭礁溪一定要吃過這家花生捲冰淇淋！餅皮不但不容易破裂以外，口感也十分Q彈帶勁，磨出的花生糖在遠方就能聞到滿滿的花生香氣！三大球冰淇淋放上去，超大一捲花生捲冰淇淋就完成了！飯後來一捲真的超滿足！

▲吳記花生捲冰淇淋。（圖／美食客愛吃豬提供）

告春食彩小家日本料理

宜蘭縣礁溪鄉

礁溪日料推薦這間，生魚片超級新鮮。必點爆量干貝鮭魚卵丼，干貝多到看不到飯，且價格蠻親民，整體CP值超高。

▲告春食彩小家日本料理。（圖／美食客吃起來提供）

鼎楓寶島火鍋 礁溪店

宜蘭縣礁溪鄉

主打台式火鍋風味，招牌必點爆炒石頭麻辣牛奶鍋及爆爆麻油蒜頭蛤蜊鍋，爆炒入鍋、香氣十足。主餐肉量豐富、海鮮新鮮。內用提供豐富自助蔬菜吧、飲料、冰淇淋可無限取用。店面座位不多，建議提前預約。

▲鼎楓寶島火鍋。（圖／美食客彤彤 提供）



