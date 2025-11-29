金馬獎5部「最佳劇情片」提名值得一看　傾訴不同地域文化的專屬故事

文／人物誌

「第62屆金馬獎頒獎典禮」於11月22號舉行，這個為了表揚華語電影工作者的盛大場合，年度大獎「最佳劇情片」分別入圍了兩部台灣電影、兩部馬來西亞電影、一部香港電影，究竟這五部電影分別述說怎麼樣的故事？

▲《大濛》是金馬大贏家。（圖／台北金馬影展官方網站，下同）

《大濛》

金馬影展開幕片《大濛》，由《消失的情人節》陳玉勳執導，《濁水漂流》柯煒林、《美國女孩》方郁婷主演，在本屆金馬獎共有11項大獎的提名，是本屆獲最多提名的作品。

電影以1954年的臺灣為背景，講述在這個壓抑的年代，嘉義少女阿月前往殯儀館贖回被槍斃的兄長遺體，在這孤獨旅程中遇見了退伍車伕趙公道，為了籌措領取遺體的費用，兩人展開了在悲劇時代的勇敢故事。

《人生海海》



《人生海海》入圍本屆金馬獎五項大獎，由斬獲金馬61「最佳紀錄片」的馬來西亞導演廖克發執導，魏雋展、陳雪甄擔任主演。

電影講述赴臺工作的阿耀，為了與弟妹一同處理父親的後事，而久違地回到馬來西亞，卻沒想到父親因為皈依伊斯蘭教，死後也須安葬在穆斯林墓地；身為華人的阿耀及兄弟姊妹，為了遵循傳統，決定搶回遺體，展開荒謬怪誕的黑色喜劇。

《左撇子女孩》

臺、美、英、法合拍電影《左撇子女孩》，在本屆金馬獎共有九項大獎的提名，由鄒時擎導演執導、《艾諾拉》西恩貝克擔任共同編劇、監製，葉子綺、蔡淑臻、馬士媛主演。

電影講述獨自扶養兩位女兒的媽媽，為養家活口不得不在夜市經營麵攤，沉重的經濟壓力忽視了兩個女兒成長的情感需求，在此氛圍下成長的么女，在大人的言語暴力與謊言之間，逐漸模糊了是非對錯的判斷，用懵懂的視角步步揭穿家庭秘密。

《眾生相》

日前榮獲聖保羅國際電影節「最佳同志片」的《眾生相》，在本屆金馬獎入圍共五項大獎，由《濁水漂流》李駿碩執導，電影以性及男同志為題材，用黑白影像及長鏡頭，並以香港為背景，講述無名青年在城市裡尋求一段又一段短暫的肉體關係，並會借用前次發生性行為對象的身分，來與新對象相識；在與不同國籍的對象相處中，運用日常對話與性愛，傾訴了眾生於歷史、文化中的苦痛。

《地母》

由《南巫》張吉安擔任編劇、導演，范冰冰、許恩怡、白潤音主演，在本屆金馬獎入圍八項大獎。

電影講述在1990年代末的馬來西亞、泰國邊界，農婦鳳音在白天務農並處理土地糾紛，夜晚則化身巫師助人解除詛咒，在充滿糾紛與衝突的生活中，意外發現了丈夫神秘死亡的秘密。電影最大的亮點，莫過於范冰冰挑戰不曾嘗試過的銀幕形象，親自下田、養牛，打破既有的明星光環，並以真摯演出強勢入圍金馬最佳女主角。

