3家頂級餐廳秋蟹饗宴指南！個人套餐再回歸　假日限定帝王蟹腳吃到飽

接連幾天秋雨，降低了溫度，也催熟了秋天品蟹的食慾，在此時吃蟹正時宜。如果你也愛吃蟹，在這時節不論是本地各種螃蟹、或是來自日本、東南亞等蟹種，蟹肉飽滿肥碩、蟹膏濃郁鮮甜，是最佳的黃金賞味期。

台北萬豪酒店 拆解螃蟹四大部位入菜



台北萬豪酒店宴客樓中餐廳推出期間限定「金秋饗蟹」，除了超人氣七道式去殼個人美蟹套餐再度回歸，同步推出多道時令限定秋蟹料理。包括金湯蔥蒜燴蟹皇沙公、大閘蟹粉小籠包、紅膏蟹冬菜蒸肉餅等九道佳餚。主廚將800克的斯里蘭卡大沙公，以及大閘蟹、鮮美沙母與處女蟳，結合粵式與臺式風味，運用清蒸、薑蔥焗、煲煮、避風塘等多種手法烹調，展現秋蟹多變細膩的滋味。

▲期間限定「金秋饗蟹」。（圖／台北萬豪酒店）

這些美味，出自擁有逾30年札實料理資歷的宴客樓中餐廳主廚洪福龍，他擅長創新手法演繹經典菜式，自2023年推出個人秋蟹套餐以來深受好評，今年食材用料再升級，匯聚各種蟹種，在料理過程中將蟹螯、蟹臂、蟹膏及蟹肉四大部位拆解融入菜餚。吃的是味道的絕美，看的是廚藝的精湛。餐期一直到今年12月31日。個人套餐每套4,580元＋10%。單點秋蟹料理每份1,680元＋10%起。

JR 東日本大飯店台北「蟹煮隆恩」四大蟹種登場

JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理以「蟹煮隆恩」尊饌盛宴，嚴選帝王蟹、麵包蟹、紅蟳、大閘蟹四大珍饈，結合中華料理精髓，以沙拉、清蒸、灌湯包、炒飯、鍋物、蔥燒等多樣菜式，打造秋蟹盛典。半桌五人份13,400元，全桌十人份26,800元。餐期只到11月30日。

▲「蟹煮隆恩」尊饌盛宴。（圖／JR東日本大飯店台北）

由廚藝資歷逾40年的楊德興主廚親自掌杓，此次「蟹煮隆恩」菜單融合八大菜系手法，烹調不繁複卻盡顯功力，完整封存蟹肉的甘美與蟹膏的濃稠。重達三公斤的北海道活體帝王蟹、膏滿脂豐美的麵包蟹、蟹黃香濃的大閘蟹，以及肉質細嫩的紅蟳，在主廚巧思下幻化成道道佳餚。

▲「蟹煮隆恩」菜單融合八大菜系手法。（圖／JR 東日本大飯店台北）



開場迎賓碟三品，以蘋果和風蟹肉、脆皮燒肉、洛神鮑魚干貝凍為序曲，清新開胃；「清蒸玉露帝王蟹」蟹腳肉襯魚露與蔥花，蒸出極致原味；「魚翅桂花麵包蟹」以整隻麵包蟹搭配魚翅、桂花與香菇絲，口感細膩豐潤；「蟹蟹平安灌湯包」則以大閘蟹黃與帝王蟹肉入餡，湯汁濃郁齒頰生香；「踏雪蟳梅飛魚飯」將紅蟳與飛魚卵、紫蘇梅巧妙結合，火候與蛋香交織出酸甜鮮美的多重風味。

最大亮點則是「乾隆帝王百寶鍋」，以超過28小時慢火熬煮的老母雞高湯為底，湯色金黃澄澈、滋味厚實甘醇。帝王蟹身鎮場，豪邁搭佐白蝦、花膠、黑魚皮、虱目魚丸與菇菜等珍饈，澎湃豪華，鮮美濃郁，儼然滿漢全席般的尊榮氣勢。

台北寒舍艾美酒店50種海鮮一應俱全 假日限定帝王蟹腳吃到飽

如果你想品螃蟹、更想吃多樣海鮮，高檔自助餐是一項選擇。台北寒舍艾美酒店探索廚房斥資2500萬重新打造軟硬體，以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造高端自助餐消費型態，為所處的信義計畫區頂級自助餐市場投入震撼性的再出發。

▲50種海鮮一應俱全。（圖／台北寒舍艾美酒店）

台北寒舍艾美酒店開幕15週年，探索廚房以最大幅度的變身，提供旬味現流和職人手作為特色的場域，超過50款的海鮮如龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽到假日限定的帝王蟹腳，奢華食材一應俱全。

▲假日限定帝王蟹腳吃到飽。（圖／台北寒舍艾美酒店）

在這裡，各種蟹琳瑯滿目，如「海鮮檯」網羅市場少見的蝦蛄、還有松葉蟹腳、鮑魚，以及馬祖淡菜、澎湖小卷等臺灣在地漁獲，鮮度滿點。「海鮮現烹區」則以熱氣騰騰的現做美饌掀起高潮，主廚現場演繹新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸，香氣四溢。每位成人平日午、晚餐2,380元＋10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元＋10%。

