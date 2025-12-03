fb ig video search mobile ETtoday

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

▲▼「迷妹體質」星座排行Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲永遠長不大的屁孩星座 Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

十二星座裡，有些人不論年紀怎麼長、社會歷練再怎麼多，身上那股帶點任性、天真又惹人疼的「屁孩魂」永遠不會消失。他們情緒直來直往、反應像孩子，但偏偏這樣的性格讓人捨不得生氣。以下整理出永遠長不大的屁孩星座Top 3，他們看似幼稚，背後其實藏著比大人更純粹的溫度。

Top 3 雙子座

雙子座永遠像剛下課的小孩，大腦轉速快到旁人追不上，他們最怕無聊，所以常在嚴肅氣氛中突然講冷笑話、做點小惡作劇，只為讓場面活起來。雙子的屁孩不是幼稚，而是天生愛玩、天生熱情，一旦興奮起來就像按到加速鍵。他們的心情來得也快、去得也快，你越兇，他越覺得好玩；但只要給他們空間，他們會用聰明又可愛的方式回應你。與雙子相處，其實只需理解他們不是拒絕長大，而是用自己的節奏生活。當你願意跟著他們的思維飛一下，就會看到他們最真誠、最迷人的明亮面。

Top 2 射手座

射手座的屁孩特質來自自由靈魂，只要被要求「成熟一點」，整個人就會瞬間關機，他們像叛逆少年，看到規矩就想挑戰一下；但當你不去限制他們時，他們又像太陽般靠近你，熱情、直接、爽朗。射手的戀愛也像高中生般簡單熱烈，甜得讓人心癢、自由得又讓人抓不住。他們永遠保留一半的大男孩、大女孩靈魂，不想長大是因為他們真心熱愛生活，與射手相處的關鍵就是別嘗試「教育」他們，不要用成熟框架綁住他們；反而是陪他們探索、冒險，他們就會給你最純粹的信任與陪伴。

Top 1 雙魚座

雙魚座永遠長不大並不是因為幼稚，而是因為世界太現實，他們選擇保留自己的小宇宙。他們的屁孩特質來自天生的柔軟與敏感，討厭責備、極度需要被愛，也常常沉浸在自己的小劇場裡。但正因如此，雙魚能用最真摯的方式對你好，你給他們一點溫柔，他們會放大十倍回到你身上。與雙魚相處，需要的是耐心與理解。只要你願意溫柔，他們就會毫無保留地把自己最可愛的一面交給你。

關鍵字：

星座, 屁孩魂, 雙子座, 射手座, 雙魚座

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

