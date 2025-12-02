「8大警訊」提醒你代謝變慢！　營養師教你「這樣做」身體重新開機

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「8大警訊」提醒你代謝變慢 。（圖／Unsplash）

▲沒吃多卻變胖，正是因為身體代謝變慢。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

以前熬夜不會累，現在一下子就虛，吃得差不多卻變得容易胖，其實身上許多徵兆都在提醒你代謝偷偷變慢，營養師高敏敏分享代謝變慢的8大警訊，教你吃對東西，身體重新開機！

▲▼「8大警訊」提醒你代謝變慢。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#體重難下降

代謝變慢時，身體每天消耗的熱量會下降，同樣的飲食量，反而更容易把熱量轉成脂肪囤積。

#容易疲累

能量代謝效率差，當身體產能不足就很容易覺得累，大腦也因供能不足而出現昏沉、無力、注意力下降。

#手腳冰冷

代謝下降會讓循環變弱，血液比較難送到四肢，即便天氣不冷，穿得再多也覺得冰冰的。

#頭髮掉多、變細軟

當代謝變慢，身體會把能量優先留給心臟與腦部，頭皮與毛囊就會變成「次要供應」，容易掉髮，髮絲也會變得細軟。

#容易便秘

腸道蠕動的速度會因代謝下降而變慢，排便不順，甚至兩三天上一次都可能變成常態。

#肌肉量下降

肌肉是身體最重要的「代謝引擎」，當肌肉不足時，基礎代謝率會大幅下降。

#膚況變差

代謝能力下降會讓皮膚修復速度變慢，再加上荷爾蒙更容易波動，使得毛孔粗糙、暗沉、痘痘更明顯。

#容易水腫

代謝低下也會影響身體的水分循環，使得下半身浮腫，早上腫臉，都是常見的情況。

營養師高敏敏也教你「這樣吃」來提升代謝率

1.每餐補足蛋白質

蛋白質能幫助維持肌肉量，是代謝的核心基礎，三餐都要有蛋白質，身體才不會越吃越無力。

2.選高纖原型食物

高纖與天然食物能穩定血糖，避免能量忽高忽低，也能改善腸道環境，讓代謝運作更順暢。

3.水分攝取要足夠
缺水會讓循環變慢，代謝也會跟著卡住，喝足水能幫助身體排廢物，也能提高熱量消耗。

4.避免極端式節食

吃太少身體會進入保守模式，使身體本能減少代謝，也就是說越節食，代謝就會越慢，反而更容易變胖。

代謝變慢, 疲勞, 容易胖, 營養飲食, 健康提醒

