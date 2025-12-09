聖誕紅旅行箱推薦！5款爆美氛圍感直接拉滿

▲聖誕紅旅行箱推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

一年一度的聖誕節又到了，無論是準備飛往北國追雪、到海島放鬆，還是安排一場浪漫的冬季短旅，一咖對的行李箱，就是風格宣言。這次特別整理出「聖誕紅旅行箱推薦」，個性、設計兼具美感與機能的紅色系美箱，從機場開始就贏很大，成為所有旅客眼中的移動焦點！

聖誕紅旅行箱推薦：Samsonite C-Lite「辣椒紅」

Samsonite直接端出最火辣的「辣椒紅」—高飽和、極具自信的色調，完全是冬季穿搭中的視覺亮點。C-Lite以專利Curv材質打造，超輕、超耐用，配上滑順靜音雙輪，整趟旅程優雅到不行；拉桿舒適、海關鎖標配，在機場推著它時，彷彿在走時裝週伸展台。

▲Samsonite直接端出最火辣的「辣椒紅」。（圖／品牌提供）



聖誕紅旅行箱推薦：LOJEL CUBO「煙燻紅褐」

如果偏愛低調卻又想在聖誕展現一點節日情調，LOJEL CUBO「煙燻紅褐」正好落在剛剛好的質感區間。帶著日系復古氣息的紅調，優雅得恰如其分，無論搭配駝色大衣、毛衣或乾燥玫瑰色系穿搭，全都非常協調。上掀式設計在狹窄空間也能輕鬆整理行李，搭配環保又堅固的材質，在美感與耐用間拿捏得剛剛好。

▲LOJEL CUBO「煙燻紅褐」。（圖／品牌提供）

聖誕紅旅行箱推薦：萬國通路eminent Vista KK75「緋紅色」行李箱

說到聖誕怎麼能沒有一抹熱情奔放的「緋紅」？這款Vista KK75華麗、節慶感十足，拍照不怕被背景吃掉，出現在任何地方都能瞬間點亮氣氛。搭配俐落的長型Logo與護角設計，最讓人心動的是它的創新寬拉桿，內部空間平坦、好整理，整理行李時儀式感直接升級。無論是要參加年末派對、跨年倒數、還是準備一趟期待滿滿的小旅行，這款紅色都能讓整體造型氣勢瞬間飆升。

▲萬國通路eminent Vista KK75「緋紅色」行李箱。（圖／品牌提供）



聖誕紅旅行箱推薦：American Tourister CURIO「覆盆莓」行李箱

如果覺得冬天的顏色太沉悶，那你一定會愛上CURIO「覆盆莓」色調。鮮明卻不刺眼，年輕、活潑、有個性，是冬季街拍裡難得的亮點色。外型以獨特的黑膠唱片線條打造，辨識度極高；全尺寸支持擴充、1/9上掀比例讓取物超方便，加上Optimov彈力避震輪，推起來穩、滑、順，完全無痛移動。

▲AMERICAN TOURISTER CURIO「覆盆莓」行李箱。（圖／品牌提供）



聖誕紅旅行箱推薦：Victorinox Spectra 3.0「紅色」行李箱

如果偏愛低奢與精緻度滿分的旅行配件，那麼Victorinox Spectra 3.0的紅，保證會讓你愛上。榮獲紅點設計大獎、智慧擴充結構提升40%收納空間，還提供個人化刻字服務，讓行李箱從此有了自己的身分標記，專屬又充滿儀式感。

▲Victorinox Spectra 3.0「紅色」行李箱。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

▸ LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

▸ 原始連結