fb ig video search mobile ETtoday

聖誕紅旅行箱推薦！5款爆美氛圍感直接拉滿

>

聖誕節「命定紅」 旅箱推薦！這5款爆美還把氛圍感直接拉滿、務必手刀買

▲聖誕紅旅行箱推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

一年一度的聖誕節又到了，無論是準備飛往北國追雪、到海島放鬆，還是安排一場浪漫的冬季短旅，一咖對的行李箱，就是風格宣言。這次特別整理出「聖誕紅旅行箱推薦」，個性、設計兼具美感與機能的紅色系美箱，從機場開始就贏很大，成為所有旅客眼中的移動焦點！

聖誕紅旅行箱推薦：Samsonite C-Lite「辣椒紅」

Samsonite直接端出最火辣的「辣椒紅」—高飽和、極具自信的色調，完全是冬季穿搭中的視覺亮點。C-Lite以專利Curv材質打造，超輕、超耐用，配上滑順靜音雙輪，整趟旅程優雅到不行；拉桿舒適、海關鎖標配，在機場推著它時，彷彿在走時裝週伸展台。

聖誕節「命定紅」 旅箱推薦！這5款爆美還把氛圍感直接拉滿、務必手刀買

▲Samsonite直接端出最火辣的「辣椒紅」。（圖／品牌提供）

聖誕紅旅行箱推薦：LOJEL CUBO「煙燻紅褐」

如果偏愛低調卻又想在聖誕展現一點節日情調，LOJEL CUBO「煙燻紅褐」正好落在剛剛好的質感區間。帶著日系復古氣息的紅調，優雅得恰如其分，無論搭配駝色大衣、毛衣或乾燥玫瑰色系穿搭，全都非常協調。上掀式設計在狹窄空間也能輕鬆整理行李，搭配環保又堅固的材質，在美感與耐用間拿捏得剛剛好。

聖誕節「命定紅」 旅箱推薦！這5款爆美還把氛圍感直接拉滿、務必手刀買

▲LOJEL CUBO「煙燻紅褐」。（圖／品牌提供）

聖誕紅旅行箱推薦：萬國通路eminent Vista KK75「緋紅色」行李箱

說到聖誕怎麼能沒有一抹熱情奔放的「緋紅」？這款Vista KK75華麗、節慶感十足，拍照不怕被背景吃掉，出現在任何地方都能瞬間點亮氣氛。搭配俐落的長型Logo與護角設計，最讓人心動的是它的創新寬拉桿，內部空間平坦、好整理，整理行李時儀式感直接升級。無論是要參加年末派對、跨年倒數、還是準備一趟期待滿滿的小旅行，這款紅色都能讓整體造型氣勢瞬間飆升。

聖誕節「命定紅」 旅箱推薦！這5款爆美還把氛圍感直接拉滿、務必手刀買

▲萬國通路eminent Vista KK75「緋紅色」行李箱。（圖／品牌提供）

聖誕紅旅行箱推薦：American Tourister CURIO「覆盆莓」行李箱

如果覺得冬天的顏色太沉悶，那你一定會愛上CURIO「覆盆莓」色調。鮮明卻不刺眼，年輕、活潑、有個性，是冬季街拍裡難得的亮點色。外型以獨特的黑膠唱片線條打造，辨識度極高；全尺寸支持擴充、1/9上掀比例讓取物超方便，加上Optimov彈力避震輪，推起來穩、滑、順，完全無痛移動。

聖誕節「命定紅」 旅箱推薦！這5款爆美還把氛圍感直接拉滿、務必手刀買

▲AMERICAN TOURISTER CURIO「覆盆莓」行李箱。（圖／品牌提供）

聖誕紅旅行箱推薦：Victorinox Spectra 3.0「紅色」行李箱

如果偏愛低奢與精緻度滿分的旅行配件，那麼Victorinox Spectra 3.0的紅，保證會讓你愛上。榮獲紅點設計大獎、智慧擴充結構提升40%收納空間，還提供個人化刻字服務，讓行李箱從此有了自己的身分標記，專屬又充滿儀式感。

聖誕節「命定紅」 旅箱推薦！這5款爆美還把氛圍感直接拉滿、務必手刀買

▲Victorinox Spectra 3.0「紅色」行李箱。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看
LINE Pay Money開通僅3步驟！　iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看
原始連結

關鍵字：

周刊王, 聖誕紅, 行李箱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 新劇《狙擊蝴蝶》中爆美！陳妍希傳授「2分鐘淋巴瘦臉操」　 愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服穿搭同步爆紅、5 套日常時髦風格立刻筆記 婚前必看！另一半恐是「媽寶」的4個特點　重大決定自己無法做主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面