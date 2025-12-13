陳曉《大生意人》7金句：隔行不隔理，天底下人心都是一樣的

記者鮑璿安／綜合報導

陳曉、孫千領銜主演的晚清時期古裝傳奇劇《大生意人》，根據趙之羽同名小說改編，講述書生古平原在科舉考試中遭人陷害，從一介寒門俊才淪為逃犯。流放途中，他意外捲入私鹽販運，從此踏入商場，起初只是為了求生，卻逐步展現過人的眼光與膽識，在晉商、徽商、京商與洋商的重重博弈中脫穎而出。當中的台詞金句也公開，一起來看看。





▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

1. 人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。



2. 我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。



3. 如今這亂世，好人不得活啊，只有往前衝，才有活著的機會。



4. 這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。







▲陳曉飾演書生古平原。（圖／LINE TV提供）

5. 隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。



6. 只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。



7. 我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。