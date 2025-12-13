fb ig video search mobile ETtoday

陳曉《大生意人》7金句：隔行不隔理，天底下人心都是一樣的

>

記者鮑璿安／綜合報導

陳曉、孫千領銜主演的晚清時期古裝傳奇劇《大生意人》，根據趙之羽同名小說改編，講述書生古平原在科舉考試中遭人陷害，從一介寒門俊才淪為逃犯。流放途中，他意外捲入私鹽販運，從此踏入商場，起初只是為了求生，卻逐步展現過人的眼光與膽識，在晉商、徽商、京商與洋商的重重博弈中脫穎而出。當中的台詞金句也公開，一起來看看。

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

1. 人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。

2. 我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。

3. 如今這亂世，好人不得活啊，只有往前衝，才有活著的機會。

4. 這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。

▲陳曉最新古裝力作《大生意人》。（圖／LINE TV提供）

▲陳曉飾演書生古平原。（圖／LINE TV提供）

5. 隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。

6. 只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。

7. 我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。

關鍵字：

晚清, 大生意人, 古裝劇, 商戰, 誠信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由

為何越來越多人愛談姐弟戀？「5大優點」甜到讓人上癮

為何越來越多人愛談姐弟戀？「5大優點」甜到讓人上癮

最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒

最愛冷暴力三大星座！TOP 1典型情緒延遲人　習慣先處理事情再管情緒

女生必看「低成本富養自己」好習慣！提升自我別在最好的年紀活得太便宜 「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說 以茶代水超危險！營養師點名腎結石「4大風險族群」　 頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？ 5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 Lando Norris首奪F1世界冠軍！TUMI X McLaren系列下殺75折 汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面