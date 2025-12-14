SOGO敦化館今晚正式熄燈數百人送別　老客戶：「捨不得」

▲SOGO敦化館熄燈。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在東區營業滿 31 年的 SOGO 敦化館，今（12／14）晚 9 點 40 分正式對外熄燈，SOGO 晚上 6 點起安排謝幕活動，至晚上 9 點請來聲樂家現場演唱，為這間現存最老的精品百貨優雅謝幕，吸引許多民眾前來送別，最後一夜董事長黃晴雯率領一級主管至門口送客，與消費者開心道別，還有民眾眼眶含淚有點不捨，今還有許多之前在館內服務的櫃姐也重回之前工作地，在寒冷的夜晚也散發一絲暖意。

前身為永琦百貨的 SOGO 敦化館，2021 年產權易主給皇翔建設，建商計劃興建豪宅，雖近期傳出市場大環境影響將豪宅建案推遲 10 年，但 SOGO 日前已明確表示不會續約，並公佈今天為最後營業日，今晚 6 點起至晚上 8 點舉辦「紀念照速拍」活動讓粉絲留影，晚上 9 點聲樂家登場高歌，與 SOGO 董事長與高層幹部、消費者一起熄燈告別。

最後送客時有客戶為SOGO加油打氣，高喊「大巨蛋再見」，也有消費者陪著自家長輩逛到熄燈前最後一刻，不少民眾臉上帶著不捨表情。50多歲的黃先生說：「之前就是跟老婆在這裡選婚戒，捨不得要不見了。」也有不少之前在敦化館工作過的櫃姐也回到此處，跟自己老朋友、老客戶相見，回憶之前的工作時光。

今天下午敦化館內明顯感受到逛街人潮增加，許多民眾前往來感受昔日回憶，業者表示 11 月下旬開始「ByeByeSALE」，來客數增加超過 50%，熄燈前一周交易客數也較以往成長 1 倍，2 至 5 樓進口女裝、寢具優惠3折起也引發搶買潮，一周期間枕頭賣出上千顆，床包組也有超過2000組，業績表現成長 2 至 3 倍。

SOGO 敦化館原為永琦百貨，還曾在地下室開出全台第一間 IKEA，之後由 SOGO 接手經營，進駐多個時尚品牌，還有許多台灣設計師品牌在此駐點，因為風格簡約低調，成為周邊居民以及東區貴婦的後花園，SOGO 表示敦化館擁有相當優質的會員，熄燈後也將導至復興館、大巨蛋提供服務。

目前該地段由皇翔建設在2021年取得，原預計興建豪宅，但在近期改變規劃，將原豪宅興建計劃往後推延10年，SOGO 日前對外表示不再續約，也正式確認 SOGO 敦化館將走入歷史，據悉皇翔建設仍在尋覓接手商場的業者。

業界指出，SOGO 敦化館面積 2800 坪，在現今市場僅為中型規模，此外 10 年的經營期太短，客戶才剛養好幾年就要歸還，很多人接手意願不高，市場還傳出誠品可能回歸敦南的消息，但誠品董事長吳旻潔在日前已表示「不會接手 SOGO 敦化館」。