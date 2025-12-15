最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在戀愛初期，「曖昧」往往比正式交往更讓人心跳加速，有些人一句話、一個眼神，就能讓對方反覆猜測、越陷越深。從星座性格來看，有三個星座特別擅長拿捏距離、營造氛圍，被公認是戀愛中的「曖昧高手」，讓人明知道可能沒結果，卻還是忍不住投入情感。

TOP 3 天秤座



天秤座的曖昧功力來自於他們與生俱來的親和力與分寸感，他們很懂得如何表現關心，卻不會給出過於明確的承諾，聊天時總是恰到好處，既溫柔又不黏人，擅長營造「你好像很特別，但又不是唯一」的氛圍，讓對方心甘情願留在曖昧區間，卻又不敢貿然逼問關係。

TOP 2 雙魚座



雙魚座是感覺型曖昧高手，最會用情緒與浪漫讓人誤以為已經走進愛情。他們很懂得傾聽、共感，會在你脆弱時出現，給予滿滿情緒價值，讓人產生被理解、被需要的錯覺，不一定是刻意算計，而是太容易投入情緒，卻又在關係要確認時選擇退縮，讓人陷在不清不楚的甜蜜裡。

TOP 1 雙子座



雙子座堪稱戀愛曖昧界的王者，他們反應快、話題多，能依照對象調整相處模式，時而熱情、時而神秘，永遠讓人猜不透下一步，雙子最厲害的地方在於「給希望但不給答案」，一句曖昧玩笑、一個突然的關心，就足以讓人反覆回味，對他們來說，曖昧是一種交流與樂趣，但對被吸引的人而言，卻往往是一場高難度的情感拉鋸戰。