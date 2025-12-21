fb ig video search mobile ETtoday

這隻時尚小貓必須追蹤！帥氣小表情＋衣品萌翻了　可鹽可甜比你還會穿搭

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

現代人養寵物甚至比養自己還用心，不僅是在伙食上毫不手軟，許多人更喜歡為毛孩準備各式各樣的華服美衣，在TikTok上就有一隻時尚小貓吸引編輯注意，由帳號@cococat61經營的版面上有隻叫做Coco的小貓，是一隻德文捲毛貓，招牌的捲捲毛配上藍眼睛和小臉、大耳朵，像小精靈一樣充滿靈氣，光是這高顏值臉蛋就已經夠萌了，他的主人更把他打扮成一隻時髦小貓！

招牌藍色毛帽與嘻哈街頭風

Coco最出圈的造型是戴上這頂藍色毛帽，為了罩住他的大耳朵，毛帽的貓耳部分也特別立體可愛，加上他露出的邪笑小表情，簡直把人給迷倒了！Coco經常會瞇眼壞笑，配上嘻哈街頭風的粗項鍊、墨鏡，沒想到還挺帥氣的，就像個有個性的饒舌歌手。

若是繫上蝴蝶結、再戴上禮帽，Coco還能一秒化身貴氣小王子。

化身甜妹與頂流名媛

這麼可愛的小貓當然也有當甜妹的時候！Coco的貓耳朵毛帽有許多款，其中不乏非常少女的粉色蝴蝶結造型，或是穿上應景的麋鹿毛毛斗篷，實在太Q了吧！

當Coco穿上皮草大衣、針織毛衣，還能當上一回頂流名媛，這份眼神和氣場著實不輸人類！看完Coco可鹽可甜的表現力，你是否也為他的魅力淪陷了？

