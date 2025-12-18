fb ig video search mobile ETtoday

HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣

>

記者曾怡嘉／台北報導

跨界聯名總能吸引消費者目光，巴黎萊雅和媚比琳不約而同攜手HELLO KITTY推出超可愛聯名，將品牌熱銷單品通通換上KITTY外衣，讓人心甘情願掏錢買單。

▲▼KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲金緻護髮精油x HELLO KITTY聯名金色款(毛躁髮適用)，100ml，579元。

巴黎萊雅宣布和HELLO KITTY手牽手聯名，這回抗躁小金瓶披上KITTY的超萌戰袍，從裡到外都可愛到尖叫！富含高濃度摩洛哥堅果油與角鯊烷分子PRO，摩洛哥堅果油有助鎖水及深層修滋潤；角鯊烷分子PRO深入髮絲能形成秀髮保護膜，替乾燥受損部位注入保濕補水因子，滲透至深層髮芯、終結毛躁乾枯。

▲▼KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY X抗躁小金瓶聯名款將於12/26起於全台屈臣氏、康是美、寶雅陸續開賣，消費滿588元就送HELLO KITTY聯名金緻髮飾組。

髮油前調以西西里檸檬、岡山白桃、蘋果馬丁尼喚醒嗅覺，中調注入大溪地梔子花、小蒼蘭、嫣紅牡丹，最後後調以清新麝香、雪松木質香結尾，讓你舉手投足都散發著令人陶醉的迷人氣息。

▲▼媚比琳KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE將經典熱賣品項通通換上新包裝。

▲▼媚比琳KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲消費滿額即贈送手指粉撲、彩妝刷、雙面隨身鏡，花錢也買不到。

媚比琳和HELLO KITTY推出史上最可愛聯名，將精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME 反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，通通印上可愛KITTY，同時更同步打造期間限定 POP-UP 打卡點，快揪姊妹們來拍美照，同時只要消費滿額即贈KITTY好禮，只送不賣！

關鍵字：

標籤:HELLOKITTY, 巴黎萊雅, 媚比琳, 聯名美妝, 限量發售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

最擅長曖昧三大星座！TOP 1簡直拉扯王者　拿捏距離、營造氛圍信手拈來

Melody被MAX＆Co.聯名圈粉　談購物信念：不會只買一件限制自己 ZARA折扣季「下殺6折起」！官網今晚搶先開跑、大衣超殺6百元有找 HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣 冠軍200元有找！康是美2025彩妝熱賣單品TOP10出爐 30歲後的成熟是拒絕無效社交　用2個觀念開啟「社交減法」 「說話不算話」星座Top 3 ！第一名嘴甜不可靠　承諾只是嘴上說說 養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面