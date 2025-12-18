HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣

記者曾怡嘉／台北報導

跨界聯名總能吸引消費者目光，巴黎萊雅和媚比琳不約而同攜手HELLO KITTY推出超可愛聯名，將品牌熱銷單品通通換上KITTY外衣，讓人心甘情願掏錢買單。

▲金緻護髮精油x HELLO KITTY聯名金色款(毛躁髮適用)，100ml，579元。

巴黎萊雅宣布和HELLO KITTY手牽手聯名，這回抗躁小金瓶披上KITTY的超萌戰袍，從裡到外都可愛到尖叫！富含高濃度摩洛哥堅果油與角鯊烷分子PRO，摩洛哥堅果油有助鎖水及深層修滋潤；角鯊烷分子PRO深入髮絲能形成秀髮保護膜，替乾燥受損部位注入保濕補水因子，滲透至深層髮芯、終結毛躁乾枯。

▲HELLO KITTY X抗躁小金瓶聯名款將於12/26起於全台屈臣氏、康是美、寶雅陸續開賣，消費滿588元就送HELLO KITTY聯名金緻髮飾組。

髮油前調以西西里檸檬、岡山白桃、蘋果馬丁尼喚醒嗅覺，中調注入大溪地梔子花、小蒼蘭、嫣紅牡丹，最後後調以清新麝香、雪松木質香結尾，讓你舉手投足都散發著令人陶醉的迷人氣息。

▲MAYBELLINE將經典熱賣品項通通換上新包裝。





▲消費滿額即贈送手指粉撲、彩妝刷、雙面隨身鏡，花錢也買不到。

媚比琳和HELLO KITTY推出史上最可愛聯名，將精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME 反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，通通印上可愛KITTY，同時更同步打造期間限定 POP-UP 打卡點，快揪姊妹們來拍美照，同時只要消費滿額即贈KITTY好禮，只送不賣！