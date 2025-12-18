養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾

▲養髮要從全方位下手，更需要時間累積。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，三餐不定時且習慣晚睡，落髮普遍來的早，這時候提早做好預防是關鍵，《ET FASHION》整理實用養髮「3要&3不要」習慣，教你從頭皮環境、生活作息到日常細節一次到位，幫助頭髮長得穩、掉得少。

#養髮3要

#一要顧好頭皮，而不只護髮絲

健康的頭髮來自健康的頭皮。洗頭時應將重點放在頭皮清潔，使用指腹輕柔按摩，幫助促進血液循環，讓毛囊獲得足夠養分。選擇適合自己頭皮狀況的洗髮精，避免清潔力過強，才能維持頭皮穩定、不失衡。

#要吃對營養，補對關鍵元素

頭髮主要由蛋白質構成，若長期蛋白質、鐵、鋅或維生素B群攝取不足，容易導致髮絲變細、髮量下降。建議多攝取魚類、蛋、豆製品、深綠色蔬菜與堅果，從內在為頭髮打好生長基礎。

#要規律作息，讓毛囊有修復時間

毛囊修復與生長多在夜間進行，晚上11點至凌晨2點是關鍵時段。養成固定作息、提早入睡的習慣，有助於穩定荷爾蒙分泌，讓頭髮生長節奏正常。

#養髮「3不要」

#不要天天高溫吹整

頻繁使用高溫吹風機、離子夾，會破壞毛鱗片，使髮絲乾燥脆弱、容易斷裂。建議先用中低溫吹乾頭皮，再視需要整理造型，降低熱傷害。

#不要睡眠不足、長期熬夜

睡眠不足會干擾生長激素與頭皮修復，讓毛囊提早進入休止期，掉髮自然增加。即使再忙，也應確保充足睡眠，這是任何養髮產品都無法取代的關鍵。

#不要長期精神緊繃

壓力過大會影響血液循環與免疫系統，使頭皮環境惡化。適度運動、放鬆心情與安排休息時間，都是維持頭髮健康的重要一環。