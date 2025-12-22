亞尼克草莓季浮誇成話題　富士山生泡芙可愛到捨不得吃

fb ig video search mobile ETtoday

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

▲亞尼克今年草莓走浮誇風，亞尼克歡樂鮮莓派6吋，售價1,280元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末甜點戰線再度升溫，草莓季與日系話題甜點接力登場，亞尼克年末草莓季今年以「浮誇」為主題，以新鮮草莓鋪滿滿，超有視覺感，還推出大人系的威士忌生乳捲；東京巴黎甜點則推出日本超夯的話題生泡芙，超可愛的富士山生泡芙可愛到不行，眼睛先刷一波療癒感。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

亞尼克草莓季回歸　浮誇系生乳捲登場

每年冬季固定登場的亞尼克草莓季，今年主打「看得到草莓量」的視覺型甜點，並首度加入帶有酒香的大人系生乳捲，讓草莓甜點不再只走單一甜路線，整體品項橫跨整條生乳捲、蛋糕與單人份甜點，可依照需求自行選擇，12／15 起於全台門市與官網限時開賣。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

▲亞尼克鮮採草莓生乳捲，售價650元。

本季話題新品「戀莓物語生乳捲」以整顆新鮮草莓鋪滿蛋糕表層，搭配北海道奶霜與卡士達，看起來澎湃又美妙，很適合聚會登場；首次登場的「威士忌巧克力生乳捲」則將威士忌香氣融入巧克力奶霜，層次明顯帶點大人味後韻，以上均為 18 公分，售價 719 元。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

▲亞尼克威士忌巧克力生乳捲，售價719元。

經典「鮮採草莓生乳捲」則以每日限量形式回歸，每天限量 300 條，售價 585元至 650 元。除了整條生乳捲，也有適合小份量分享或單人享用的草莓波士頓蛋糕、裸感蛋糕與切片甜點，售價 179 至 198 元不等。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

▲亞尼克草莓裸感蛋糕6吋，售價1,480元。

東京巴黎甜點　富士山生泡芙太可愛

東京巴黎甜點從 12／22 起於 SOGO 台北忠孝館推出限時快閃，推出近期在日本社群爆紅的「生泡芙」，以富士山造型重新詮釋，結合泡芙、費南雪與布蕾三種結構，被不少甜點迷視為「一顆吃三種口感」的代表作。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

▲東京巴黎甜點富士山生泡芙，售價99元至109元。

富士山生泡芙快閃期間僅推出原味與開心果兩種口味，但在快閃首兩日採取「只送不賣」機制，單筆消費滿 500 元即可獲得一顆，每日限量 100 名，兩日後採取正常銷售，單顆售價分別為 99 元與 109 元。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

同步登場的還有 5 款全新生甜甜圈新品，包含黑糖珍珠、梅酒蜂蜜、酒漬櫻桃巧克力、金莎與聖誕老公公造型款，加入酒香與節慶元素，讓消費者能體驗生泡芙也能有很多驚喜，單顆售價約 85 至 108 元。

▲亞尼克草莓生乳捲、富士山生泡芙。（圖／品牌提供）

▲生甜甜圈新品「耶誕老公公」，售價108元，酸甜莓果內餡搭配生乳內餡，運用新鮮草莓及鮮奶油打造超可愛耶誕老人外型。

