聖誕限定！歐舒丹、Jo Malone 美妝彩球禮盒點亮節慶氛圍

▲▼聖誕掛飾 。（圖／品牌提供）

▲美妝推出聖誕節慶彩球、掛飾CP值超高。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

明天即將迎來聖誕夜，家中的聖誕樹想必裝飾五彩繽紛，其實不少美妝保養品牌也推出聖誕節慶彩球或掛飾，裡面放入人氣商品，不僅適合用來送禮，迷你小巧尺寸，就算旅遊攜帶也超方便！

▲▼聖誕掛飾 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 普羅旺斯童話節慶彩球，680元。

觸感絲柔的天絲吊繩搭配精緻燙金工藝，節慶彩球包含30ml經典護手霜、35ml沐浴霜、20ml保濕身體霜，不管是經典滋養的乳油木、浪漫甜美的櫻花，或是清新振奮的馬鞭草，每款彩球皆隱藏著怦然心動的迷你珍藏。

▲▼聖誕掛飾 。（圖／品牌提供）

▲NEAL'S YARD REMEDIES 野玫瑰煥亮禮盒，980元。

內含野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版15g、野玫瑰護手霜30ml ，以野玫瑰的珍貴力量呵護肌膚，專為修護、保濕與提亮設計，打造滋潤光采的冬日肌膚。

▲▼聖誕掛飾 。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒，930元 。

內含佛手柑護手霜30ml、莫希多潤唇膠10 ml ，集結2款經典商品，以1+1雙重修護與滋潤，呵護雙唇、手部肌膚。 佛手柑護手霜，快速吸收不黏膩，莫希多潤唇膠，添加清爽檸檬精油，強效滋潤雙唇。

▲▼聖誕掛飾 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 聖誕松木綠香氛掛飾，1,650元。

內含青檸羅勒與柑橘香水9ml+鼠尾草與海鹽護手霜15ml，以立體緞帶與幾何圖樣包裝呈現小巧香氛禮盒，適合掛於聖誕樹上妝點。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

