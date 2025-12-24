MOUGGAN聯名黃薇「毛絨耳機包」超時髦！SLO打造溫柔廓形慢時尚衣櫥

記者鮑璿安／綜合報導

台灣服飾品牌MOUGGAN LAB 與倫敦時尚設計師 Jamie Wei Huang 繼今年8月首次聯名後，年末再度展開合作，這次更邀請 Sony 加入跨界聯名，推出兼具設計感與機能性的秋冬膠囊系列。全系列共11款單品，以中性為核心，延續品牌一貫的「男女共穿」精神，從外套、針織衫、丹寧褲到雲朵德比鞋與包款，處處可見創作者生活的節奏與需求。





▲台灣服飾品牌MOUGGAN LAB 與倫敦時尚設計師 Jamie Wei Huang 推出兼具設計感與機能性的秋冬膠囊系列。（圖／品牌提供）

焦點單品如可拆式變化風衣，透過立體領片與袖型變化設計，讓穿搭彈性極高；LAB+JWH毛絨包則專為 Sony WH-1000XM6 降噪耳機打造，不只符合耳機收納需求，還可切換多種背法，極具功能性與視覺特色。雲朵德比鞋則以特殊楦型呼應創作靈感，融合柔軟內裡與皮革質感，傳達舒適中的設計張力。整體配色以深藍、象牙白與灰階為主，象徵靜謐卻堅定的創意姿態。





▲SLO 在台北打造限時快閃店。（圖／品牌提供）

此外，來自上海、落地台北的設計師品牌 SLO 則以「Made to be worn, not stored」為核心理念，主打慢時尚哲學，系列以大地色系與高質感材質為基底，推出多款經典大衣、外套與寬鬆下著，刻劃出一種放慢節奏、重視品質與選擇的生活態度。本季特別推薦厚實人造皮草圍巾大衣與落肩雙排扣長版外套，以oversize廓形包覆身體，同時保留俐落結構。細節如褶襇設計、隱形口袋與細膩的扣飾配置，將功能性與設計平衡得恰到好處。