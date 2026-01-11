fb ig video search mobile ETtoday

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香　貼膚香氣成為新世代香氛趨勢

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著世代與生活經驗的更迭，人們與氣味的關係也不斷演變——從張揚甜膩的香草調，到低語般的麝香與礦物香氣，嗅覺的審美正從外放轉向內斂。

「乾淨香」的重新定義

過去被視為平淡的「乾淨香」正在重新被理解。它不只是清新或潔淨的代名詞，如今演化為更親密、深層且極具感性的氣味。

像是龍涎香醚，這種帶有礦物溫度與柔和木質感的分子，或白麝香能呈現肌膚般的絲滑質地與淡淡暖意。這些成分重塑了清新香氣的想像，使香味成為與肌膚共呼吸的存在，呈現出「柔軟」的力量。

從外放到內斂：肌膚香成為新趨勢

近年來，小眾香水與中東調影響了市場格局，使濃郁木質與甜香型主導一時。然而，後疫情時代的集體心理轉向，使人們重新渴望柔和、安定與「為自己而香」的氛圍。

調香師Florian Gallo指出：「香水就像自我的延伸，麝香分子能與肌膚緊密結合，形成只屬於個人的氣味。這些香氣需要靠近才能聞到——它們不為他人，而是為了自身的慰藉。」這股「肌膚香」的熱潮，對應的是當代集體不安與過度刺激。

「我們生活在被暴力與喧囂包圍的世界，因此需要透過柔軟與溫暖的氣味重新回到自己身上。」Gallo補充道。

什麼是「肌膚香水」？

肌膚香氛通常以白麝香、龍涎香醚等成分為主調，模擬肌膚的質感與溫度。「龍涎香醚幾乎是性感的代名詞，像是日落後留在肌膚上的餘溫與鹹潤氣息，」Gallo解釋。這類香水多半以檀香、雪松等軟木為基底，帶出柔滑、安心的包覆感。

此外，調香師也運用一種名為廣藿醇（Patchouli Crystals）的分子，融合了廣藿香的感性與泥土氣息，卻去除了甜味與厚重花香，為肌膚香氛注入更現代、平衡的氣質。

香氣的親密哲學

如今的香氛潮流正在回歸「貼近肌膚」的方向，這種氣味帶來的是安全感、平靜與自我連結。從甜美到寧靜，香氣的改變，透露出人們對內在狀態的重新選擇。 

7款「肌膚香」香水精選推薦

Frédéric Malle馥馬爾香氛出版 天堂可待

以溫柔的呢喃帶來最美麗的邂逅。香氣開場以胡蘿蔔籽、丁香與辣椒構築出明亮而微辣的辛香層次，彷彿擁抱時的熱度與悸動；隨後由鳶尾花引出細膩而感性的中段氣息。尾韻則以香草與桃子的甜美作結，為整體氣息增添圓潤與溫暖，慵懶、感性而柔婉。

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

香水大師Jean-Claude Ellena擅長以最少的成分捕捉生活中的細節，創造出如水彩般輕盈的香氣。在「天堂可待」中，他以獨到的氣味結構，讓香氣自然流轉於肌膚之上，成為佩戴者氣質的延伸。

前調： 胡蘿蔔籽、丁香、辣椒
中調： 鳶尾花
基調： 香草、桃子

YSL透膚膚襯衫

為了表達聖羅蘭標誌性透膚襯衫的流動感和不羈的感官魅力，調香師Quentin Bisch選用了豐腴、明亮的「大馬士革玫瑰」（Damascena rose），這是高級香水中兩種主要花卉之一。

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

珍貴的玫瑰不僅細膩，還具有堅定而充滿活力的特質，它擺脫了經典的優雅，呈現出雪紡那種極為現代的輕薄感。大膽的綠色、柑橘香調為絲滑的花瓣注入了充滿活力的清新能量。「就像面料輕柔優雅地垂墜一樣，草本、麝香的當歸為香水增添了深度和趣味，創造了一種既輕盈又深刻的體驗」，調香師補充道。這種輕薄、綠色花香的混合，又被另一種麝香調增強：溫暖、感性的開司米木。

前調：大馬士革玫瑰
中調：佛手柑
後調：白麝香 

MATIERE PREMIERE巴黎麝香 淡香精

將獨特的植物性麝香「黃葵子」作為核心香材，重新詮釋以強調其木質層面。品牌創辦人暨調香師Aurélien Guichard將黃葵子以及維吉尼亞雪松結合在一起，強化木質香調。這款香水的植物和果香氣息來自無花果，感受到無花果綠葉的清新氣息緩緩道出。最後，龍涎香強化麝香氣息，展現甜美同時兼具深沉的木質氣韻。

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

核心香材：黃葵子
衛星香材：黃葵內酯、無花果葉、龍涎香、雪松

D'ORSAY L.B. 淡香精

復刻品牌核⼼⼈物Alfred D'Orsay為戀人Marguerite Blessington所設計的香水，在當時這段戀情不被祝福，此款香水讓被視為禁忌的兩人得以穿上同樣的香味，以便在幽會的地點迅速找到彼此。以橙花作為香氣核心，柑橘及鳶尾比擬兩人相視而笑的青澀場景，隨後引出降龍涎香醚、喀什米爾木，感受深埋的慾望和性感，彷彿此刻即永恆，彼此都將全心全意地投入其中。

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

前調：佛手柑、檸檬、鳶尾醛
中調：橙花、橙花精油
基調：降龍涎香醚、苔蘚、喀什米爾木

Essential Parfums The Musc 麝香淡香精

「我想像這款香水就像一朵雲，包裹著我，讓我感到舒適的麝香。美味的麝香與紅薑、薰衣草混合，散發著燦爛的花香調，以及柔和、高貴檀香的木質香調。」－調香師Calice Becker

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

蜂蠟包裹著麝香的動物氣息，營造出一種柔軟而親膚的氣味體驗。蜂蠟的甜香賦予整體香氣溫潤質感，使麝香原有的野性轉化為溫柔氣息。生薑與薰衣草則為香氣增添層次。是一款親膚，令人感到放鬆與安心的香氣。

前調：生薑
中調：薰衣草、蜂蠟
基調：麝香、檀香

L'OBJETBlindfold密語淡香精

L'OBJET全新發表Blindfold密語淡香精 閉上雙眼，以嗅覺感受感官故事。Blindfold密語淡香精。這款香氛由調香大師Yann Vasnier攜手L’OBJET合力創作，是一款中性香氣，揭示一段親密而神秘、感性的嗅覺旅程。有別過往L’OBJET香氛多以特定時空或自然景致為靈感，密語淡香精更像是一場對於想像的探索。以麝香和粉感交織出「肌膚系香氣」，這款香氣彷彿溫暖的擁抱，喚起肌膚相貼的柔軟氣息，猶如清晨在凌亂、柔軟、帶有餘溫的床上醒來，一個最自在、放鬆，也最接近真實自己的時刻。

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

前調：番紅花、菸草、梔子花奶香
中調：麂皮、檀香、廣藿香、阿特拉斯雪松
基調：麝香、動物性香調、東加豆、琥珀

Guerlain 藝術沙龍靜日沉思淡香精

既無邪又性感，白麝香是個潔淨、如絲絨般舒適的香氣。若有似無的粉脂香氛融進肌膚裡，逸散出舒適宜人的氣味，尾韻悠遠深長。活潑橙花的明亮香調為靜日沉思淡香精的前調，結合了絕對白色的純淨與擁抱的親暱舒適感。接著，白色氣味變得妖嬈性感，柔軟地有如輕輕撫過裸肌一般，橙花所帶來的強烈花香調與保加利亞玫瑰香氣愈趨明顯，還帶點麝香和香葵的粉脂味，展現出「界於極致潔淨與極致親膚觸感」

什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

2026新年美甲推薦！透感紅、深酒紅、暗紅棕…20款範本示範，一路美到年後也不膩

● 6款木質玫瑰香香水推薦！高級、不甜膩的玫瑰香，最適合秋冬、越聞越上癮的氣味

