2026洗髮精推薦Top 28！頭皮養護、強韌髮根、去屑止癢挑選原則一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

每次站在洗髮精貨架前是不是都覺得眼花撩亂？主打控油、去屑、強韌髮根、護色、養髮⋯⋯但到底哪一款才真正適合自己？其實，洗髮精不只是「把頭髮洗乾淨」，更關鍵的是從頭皮開始調理！這次幫大家整理2026洗髮精推薦Top 28，從油性、乾性、敏感頭皮，到掉髮困擾、頭皮屑問題通通納入，讓你挑得更精準！

洗髮精挑選原則，5大類型頭皮一次看

挑選洗髮精時，建議最好先從「頭皮狀態」出發，而不是髮尾受損程度。因為洗髮精主要作用位置在頭皮，一旦挑錯產品，很容易造成出油、搔癢、頭皮屑與掉髮等問題。

頭皮類型 挑選重點 推薦成分 應避免成分 油性頭皮 清爽蓬鬆、控油、溫和清潔，避免太滋潤的洗髮精 茶樹、薄荷、尤加利、PCA鋅等 高滋潤度成分（例如高比例矽靈）、油脂 乾性頭皮 以保濕、修護為主，選擇較滋潤洗髮精；避免強效控油 植物油（荷荷巴油、摩洛哥堅果油）、玻尿酸、神經醯胺、乳油木果等 高效清潔力的硫酸鹽類成份、薄荷、酸類等 頭皮屑 乾屑選保濕鎮靜，油屑選控油抗菌 羥吡酮（Piroctone Olamine)、水楊酸、吡羅克酮乙醇胺鹽（Piroctone Olamine）等 可能刺激頭皮的強效界面活性劑、過於滋潤或不易沖洗乾淨的成分 掉髮困擾 查看是否有強化髮根、促進循環的成分 咖啡因、薑根、人蔘等 過度滋潤或阻塞毛囊的成分 敏感頭皮 以低敏為主 燕麥、洋甘菊、積雪草、尿囊素等 可能引發頭皮刺激的香料、酒精等

2026洗髮精推薦1：FYNASee菲那絲植物系列強韌修護洗髮精

產品特色：FYNASee菲那絲植物系列以植物灌溉頭皮為核心概念，從頭皮調理出發，依不同髮質需求設計，兼顧頭皮健康與髮絲強韌度。

搭配猶如誘人香水的高級香氛，特別適合重視香氣與整體使用感受的族群，像強韌修護洗髮精的茉莉鳶尾花與琥珀調香氣細緻高雅，讓洗髮過程宛如一場高級SPA的放鬆儀式，日常洗潤髮瞬間升級為沙龍級感官體驗。強韌修護洗髮精還通過COSMOS有機認證，使用起來更安心。

重要成分／配方：橄欖來源保濕因子、核糖、柿子與天然甘草萃取。

適用髮質／族群：乾燥受損髮、頭皮狀態不穩定者、偏好植物系香氛與沙龍級洗髮體驗者。

體感效果：洗後頭皮清爽不乾澀，髮絲柔順有彈性，香氣自然留香，整體使用感受接近專業沙龍洗護體驗。

容量：480ml

售價：NT$490

每g價格：1.02

2026洗髮精推薦2：UNOVE柔諾伊角蛋白柔順修護洗髮精

產品特色：UNOVE柔諾伊是蟬聯三年韓國最大連鎖藥妝通路OLIVE YOUNG頭髮護理類別No.1的髮品。

其中明星商品之一的角蛋白柔順修護洗髮精。蘊含30種頭髮所需蛋白質與氨基酸以及5種植萃黃金精油，洗髮同時即柔潤秀髮。泡沫細緻，潔淨頭皮也溫和控油。

重要成分／配方：頭髮所需蛋白質與氨基酸、植萃黃金精油。

適用髮質／族群：受損髮

體感效果：潔淨頭皮同時滋養受損髮絲，洗後絲柔滑順，洗時還有溫柔香草花香調。

容量：500g

售價：NT$529

每g價格：1.06

2026洗髮精推薦3：魅尚萱完美直順洗髮精

產品特色：擁有獨家光感直順科技（Aurora Flat™），訴求能有效抗毛躁、平整髮絲表面，並適應高濕氣環境，讓頭髮由內而外滑順柔亮。

重要成分／配方：光感直順科技

適用髮質／族群：自然捲、毛躁髮質

體感效果：綿密泡沫深入清潔，洗後頭髮煥然一新。

容量：530ml

售價：NT$420

每ml價格：0.79

2026洗髮精推薦4：SACHAJUAN極淨平衡洗髮露

產品特色：選用業界公認有效且溫和的抗屑活性因子—羥吡酮（PiroctoneOlamine），兼具高效與低刺激雙重特性，不僅能精準抑制馬拉色菌增生，更能維持頭皮微生態平衡。搭配SACHAJUAN持續專研的Algae Bioscience海藻生物科技，有效清潔的同時強化頭皮健康屏障。

不含硫酸鹽的配方溫和清潔，徹底去除多餘油脂、造型品殘留與環境汙染，使頭皮潔淨清爽、髮絲蓬鬆輕盈。

重要成分／配方：羥吡酮、紅藻萃取、甘醇酸、玻尿酸

適用髮質／族群：有頭皮屑困擾、頭皮易敏感者、油性頭皮

體感效果：深層淨化髮肌，頭皮潔淨之餘仍保持水潤不緊繃。

健康平衡。

容量：250ml

售價：NT$1,150

每ml價格：4.6

2026洗髮精推薦5：OSAJI森活調理舒緩洗髮露

產品特色：用胺基酸系洗淨成分，結合中國地黃根萃取物、牡丹根萃取，有效洗淨頭皮和髮絲，同時保濕並調理髮肌環境。

溫和高效配方、不含矽靈，輕柔洗淨皮脂與髒污、滋養頭皮和髮絲。全系列揉合天竺葵、檜木、薰衣草、芳樟、柚子等8款天然精油，木質花香調帶來如深呼吸般的療癒時光

重要成分／配方：胺基酸系洗淨成分、中國地黃根萃取物、牡丹根萃取

適用髮質／族群：有頭皮及髮絲乾燥困擾者

體感效果：洗後頭髮柔順不緊繃。木質花香也能帶來療癒放鬆的感受。

容量：300ml

售價：NT$980

2026洗髮精推薦6：basiik結構式蓬鬆柔韌洗髮精

產品特色： basiik運用台灣原生種植物、有「萬花之王」之稱的白花蝴蝶蘭，透過專利技術萃取胚胎中的活性成分，將蝴蝶蘭的堅韌注入髮絲。

更打造出三重核心科技，為細軟髮提供全方位支撐。以胺基酸與椰子油複合界面活性劑溫和潔淨，搭配Zinc PCA與咖啡因，平衡油脂、調理頭皮，使髮根保持清爽輕盈，

重要成分／配方：

1.維他命原 B5Ｘ夏枯草萃取：強化含水量與彈性，增加髮芯密度，減少斷裂與毛躁。

2.建髮3B Bonding Vitamins（B3、B6、B12）：穩固髮絲結構，補足養分，提升韌性。

3.鎖水磁石：在髮絲表層形成保護膜，鎖住水分，抵禦濕氣影響，維持平滑與光澤。

適用髮質／族群：細軟髮

體感效果：洗後呈現自然蓬鬆，髮根清爽輕盈。

容量：250ml

售價：NT$1,080

每ml價格：4.32

2026洗髮精推薦7：ANNAEVERYDAY御本固源髮泉甦活洗髮露

產品特色：添加珍稀韓方24植萃與韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子，結合益菌發酵萃取平衡頭皮健康狀態，讓髮絲更顯強韌。

產品特色：珍稀韓方24植萃與韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子

還含舒緩三胜肽、益菌發酵舒護因子與泛醇，強化頭皮屏障。關鍵成分韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子，富含植物活性肽與大豆異黃酮。

重要成分／配方：韓國專利SoyAct™大豆胚芽活性因子、三胜肽、益菌發酵舒護因子、泛醇。

適用髮質／族群：適用油性、乾性及脆弱型頭皮

體感效果：溫和細緻的泡沫，洗後頭髮潔淨但不緊繃，且能留下淡雅香味。

容量：290ml

售價：NT$890

每ml價格：3.07

2026洗髮精推薦8：rahua神奇核果豐盈洗髮精

產品特色：100%純素，使用天然有機植萃配方，蘊含檸檬草、綠茶、薰衣草、尤加利等成分，去除頭皮多餘油脂，協助秀髮維持豐盈的清爽感受。

添加rahua果油，豐富Omega-9幫助調理油水平衡、修護髮肌皮脂膜，強化頭皮肌膚的天然屏障能力。

重要成分／配方：天然有機植萃配方、rahua果油

適用髮質／族群：油性頭皮、頭皮容易有味道者

體感效果：能有效清潔頭皮多餘油脂，但不會過度刺激。

容量：275ml

售價：NT$1,250

每ml價格：4.55

2026洗髮精推薦9：uka森肽賦活沁涼洗髮露

產品特色：90%以上天然來源成分，蘊含20種胺基酸，有助強韌髮芯結構，包括構成頭髮角蛋白主要成份的胱胺酸，以及維持髮肌油水平衡的絲胺酸。

使用植物萃取介面活性劑，產生細緻輕盈的泡沫，溫和清潔頭髮。搭配薄荷清新提振、消除惱人頭氣，從髮根賦予頭髮彈力並強韌髮絲，打造豐盈蓬鬆效果。

重要成分／配方：胺基酸、薄荷

適用髮質／族群：油性頭皮、細軟髮質

體感效果：洗後髮感清爽蓬鬆，有涼感。香氣融合薄荷與薑，純淨清新。

容量：400ml

售價：NT$1,500

每ml價格：3.75

2026洗髮精推薦10：Hair Rituel by Sisley賦活重升極淨喚活洗髮精

產品特色：運用Sisley獨家智慧淨油科技，深層潔淨但不過度去油，保留頭皮健康屏障、減少反覆出油的惡性循環。

植物極淨因子溫和潔淨，洗後不乾不癢。爪哇茶與馬鞭草植萃延長髮肌清新感，從早清爽到晚。維他命B5與棉花蛋白重建強韌髮絲，還原自然光澤蓬鬆感。

重要成分／配方：植物極淨因子、爪哇茶與馬鞭草植萃、維他命B5與棉花蛋白

適用髮質／族群：油性頭皮

體感效果：能深層清潔並平衡頭皮油水，洗後頭髮清爽，帶有清新柑橘木質調香氣。

容量：200ml

售價：NT$2,600

每ml價格：13

2026洗髮精推薦11：AVEDA花植結構漂亮洗髮精

產品特色：在散發細緻珠光的深邃紫羅蘭色澤下，蘊藏著專為漂染髮所設計的雙重漂亮配方。除了兩倍高濃度色素粒子，抑制有如生鏽氧化一般的橘黃色調，重現髮色原有的乾淨明亮。

更導入了宛如髮芯工程師的植物重鍵分子科技，能滲透髮絲受損結構，層層鞏固直達髮芯，不僅改善受損髮的毛燥僵硬、透出健康光澤，還能加強鎖住髮色。一瓶即可重啟淨透髮色、強韌髮質，讓褪色髮變漂亮不再只是表面功夫，更是由內而外質感全面提升。

重要成分／配方：

1.玉米萃取分子鍵：深入修護髮芯，重現健康強韌。

2.濃郁紫羅蘭色素：快速中和髮絲泛黃，重現淨透色澤。

適用髮質／族群：有漂染髮的人

體感效果：能中和漂染後的髮色橘黃感，讓髮色更淨透，洗後髮絲不乾澀。

容量：200ml

售價：NT$1,600

每ml價格：8

2026洗髮精推薦12：L’OCCITANE歐舒丹草本強韌洗髮乳

產品特色：延續品牌一貫從大自然汲取靈感，嚴選純淨高效植萃。核心成分迷迭香精華油能活絡頭皮微循環，激發頭皮活力、促進健康生長環境。

新添加天然植萃源米胜肽提供構成角蛋白所需胺基酸，深度修護髮幹、強化髮絲結構，同時於表層形成保護膜，有效增加髮絲直徑與厚實度，改善靜電毛躁，讓髮絲視覺更顯豐盈與光澤。維他命原B5顯著強化脆弱髮絲結構使髮絲更強韌、更具彈性。

重要成分／配方：迷迭香精華油、米胜肽、維他命原B5

適用髮質／族群：細軟、易扁塌髮質

體感效果：洗完感覺頭皮很乾凈、頭髮也鬆鬆的，味道是好聞的草本香氣。

容量：300ml

售價：NT$1,060

每ml價格：3.53

2026洗髮精推薦13：ORIBE舒活頭皮豐盈賦能香波洗髮露

產品特色：舒活頭皮豐盈賦能系列配方專為提升髮絲蓬鬆感與豐盈度而設計，包括Capixyl、Redensyl與豌豆芽萃取物，能幫助減少掉髮現象，同時溫和滋養頭皮與髮絲，持續強化整體髮質健康與生命力。

香波洗髮露訴求減少因斷裂導致的掉髮，提升髮絲濃密度與健康感，呈現自然蓬鬆、輕盈的秀髮。

重要成分／配方：Capixyl（仿生胜肽＋紅三葉草萃取精華）、Redensyl、豌豆芽萃取物

適用髮質／族群：在意髮量的人

體感效果：感覺髮根「站」起來了，頭髮不那麼扁塌。

容量：250ml

售價：NT$1,740

每ml價格：6.96

2026洗髮精推薦14：巴黎卡詩粉漾芯生髮浴

產品特色：蘊含1.5%亞美尼斯活髮因子、珍稀高山雪絨花精萃、薑根萃取等頂級成分，溫和清潔髒污與多餘油脂，使秀髮重現強韌與支撐度，洗後更加柔順有光澤。同時防止秀髮斷裂並增加髮纖彈性，洗後頭髮蓬鬆無負擔。

重要成分／配方：1.5%亞美尼斯活髮因子、珍稀高山雪絨花精萃、薑根萃取

適用髮質／族群：扁塌細軟易出油髮質

體感效果：使用完之後頭髮清爽柔順，味道也很清香。

容量：250ml

售價：NT$1,200

每ml價格：4.8

2026洗髮精推薦15：AHRES Don't Move護色洗髮露

產品特色：經過染髮的毛鱗片容易鬆動，造成洗髮時染料會從空隙中流失而逐漸褪色，同時流失髮絲養分，進而出現乾燥、粗糙打結等髮況。

AHRE Don't Move護色洗髮露專為延續染後的美麗髮色設計，以品牌獨特的三層柔韌修護科技護理頭髮。內含與頭髮成分相近的PPT（PolyPepTide）蛋白質水解物洗淨成分，潔淨秀髮同時補充因染髮而使頭髮流失的蛋白質，維持髮絲彈力。

搭配高效護理配方修護受損髮，以及白木耳提取的銀耳多醣體，具備極佳保濕力，小分子更容易深入髮肌、形成天然保護膜。以補水成分及油分滋養髮絲、收緊毛鱗片，由內而外雙重護理髮芯，有效鎖住髮色、重現亮澤滑順秀髮。

重要成分／配方：三層柔韌修護科技、PPT（PolyPepTide）蛋白質水解物洗淨成分、銀耳多醣體。

適用髮質／族群：有染髮者

體感效果：使用後髮絲乾淨但不乾澀，且帶有怡人香氣。

容量：480ml

售價：NT$1,180

每ml價格：2.46

2026洗髮精推薦16：SABON沁檸薄荷溫和淨化洗髮乳

產品特色：以死海礦鹽和有機花瓣植萃複方，更加強與清潔同步的強韌養護效果。無泡沫配方可溫和潔淨頭皮與髮絲，保留髮肌上的天然油脂與水分，讓秀髮柔順輕盈。

蘊含降溫良方薄荷植萃與薄荷醇，帶來極致沁涼感，有效舒緩並使頭皮涼爽，穩定髮肌狀態。檸檬、青蘋果與麝香交織的清新香氣，清脆爽快、輕甜柔和。

重要成分／配方：死海礦鹽Ｘ有機植萃花瓣複方、水薄荷植萃與薄荷醇、無泡沫配方

適用髮質／族群：乾性、敏感性及染燙受損髮質

體感效果：洗完很涼爽，加上檸檬、青蘋果與麝香交織的清新香氣很舒服。

容量：200ml

售價：NT$980

每ml價格：4.9

2026洗髮精推薦17：VANA樺樹禮讚平衡修復洗髮露

產品特色：VANA推出專為頭皮修復與平衡打造的樺樹禮讚系列。核心配方聚焦頭皮環境的修復與強健，搭配自然植萃與淨化成份，能溫和清潔毛孔、舒緩不適。

洗髮露95%為天然成分，綠意香氣與茉莉、木質調交織，營造出宜人香氛，讓洗淨過程猶如沉浸於森林浴。天然保濕因子甜菜鹼均衡髮絲水分，水解米蛋白與胺基酸複合物深層修復髮絲，後生元則護理頭皮，促進健康生長，讓秀髮重獲生機與光彩。

重要成分／配方：甜菜鹼、水解米蛋白與胺基酸複合物、後生元

適用髮質／族群：想要根本改善頭皮狀況

體感效果：洗髮如森林浴般療癒。

容量：500ml

售價：NT$1,480

每ml價格：2.96

2026洗髮精推薦18：ROOTON喚活海藻洗髮精

產品特色：融合ROOTON獨家研發的13種水解蛋白精萃，能溫柔包覆毛鱗片，柔順撫平乾枯毛躁，富含21種氨基酸修護複方，深層滋養、強韌髮芯，從根本改善斷裂與糾結問題，喚醒髮絲光澤與彈性，重現健康柔亮狀態。

重要成分／配方：13種水解蛋白、21種蛋白質氨基酸配方、天然蠶絲配方

適用髮質／族群：極度受損髮絲

體感效果：能溫和潔淨頭皮，洗後頭髮柔順有光澤，帶有清爽的草本海洋香調。

容量：500ml

售價：NT$1,480

每ml價格：2.96

2026洗髮精推薦19：BOTANIST ROOTH髮根強健洗髮精

產品特色：BOTANIST推出專為隨年齡變化的頭皮環境研發，從頭皮到髮絲全方位呵護的養護系列ROOTH，從頭皮護理出發，特別添加碳酸薑萃精華，保濕精華成分滲透角質層的每個角落，髮根將變得更加豐盈蓬鬆，實現柔順亮澤的健康秀髮。

再搭配樺樹發酵萃取物，打造柔順、彈性、髮根有光澤的秀髮，從健康的頭皮中展現秀髮的自然美。

重要成分／配方：碳酸薑萃精華、樺樹發酵萃取物

適用髮質／族群：在意髮量的人

體感效果：泡沫溫和濃密細緻，還有清新又溫潤的生薑結合葡萄柚香氣。

容量：460ml

售價：NT$550

每ml價格：1.20

2026洗髮精推薦20：LUX極輕光護膜蓬鬆修護洗髮精

產品特色：LUX麗仕以專研髮質養護36年的科研基礎，打造抵禦濕氣新對策－極輕光護膜技術，形成隱形頭髮防護膜，就如同「頭髮雨衣」對抗環境濕氣，終結扁塌毛燥。還有沙龍級成分注入，深度修補毛鱗片損傷。

重要成分／配方：荷荷芭油與摩洛哥堅果油。

適用髮質／族群：細軟扁塌髮

體感效果：洗後感覺頭髮比較蓬鬆，髮絲也較不毛躁。

容量：450g

售價：NT$479

每g價格：1.06

2026洗髮精推薦21：唯有機OUI ORGANIC 義大利堅果OMEGA柔順洗髮精

產品特色：以天然液態黃金有機摩洛哥堅果油為首，富含維他命E與抗氧化劑，深層滋養乾枯髮質，修護分岔與斷裂。搭配Omega 3&6補水強韌，提升髮絲彈性與光澤，並維持頭皮油水平衡，使髮絲豐盈柔順。水解小麥蛋白則富含胺基酸，深入髮芯，強化髮絲結構，減少斷裂與毛躁，使髮絲豐盈柔順。

重要成分／配方：有機摩洛哥堅果油、Omega 3&6、水解小麥蛋白

適用髮質／族群：稀疏髮、脆弱或敏感頭皮

體感效果：洗完很舒服，還聞得到溫暖細膩的摩洛哥堅果香氣。

容量：250ml

售價：NT$780

每ml價格：3.12

2026洗髮精推薦22：Naturals by Watsons摩洛哥堅果修護洗髮露

產品特色：Naturals by Watsons摩洛哥堅果系列精選擁有「液態黃金」美譽的摩洛哥堅果油，富含維生素E與必需脂肪酸，能深入滲透髮絲與肌膚，提供卓越修護與滋養效果。

針對受損髮質，Naturals by Watsons摩洛哥堅果修護洗髮露能溫和潔淨頭皮與髮絲，去除多餘油脂與髒污，同時為髮絲注入豐富養分，使其恢復輕盈彈性，為後續修護打好基礎。

重要成分／配方：摩洛哥堅果油

適用髮質／族群：乾性頭皮

體感效果：泡沫細緻溫和，洗後髮絲柔順潤澤。

容量：490ml

售價：NT$299

每ml價格：0.61

2026洗髮精推薦23：AROMASE艾瑪絲5α捷利爾去屑洗髮精（油性頭皮屑）

產品特色：AROMASE艾瑪絲「5α捷利爾去屑洗髮精」一次推出油性頭皮屑與乾性頭皮屑兩款。

創辦人陳俊偉Eric說明：「艾瑪絲歷經20年開發天然來源永續抗菌配方，採用獨家研發的綠色厭菌技術，突破自然抗菌機制，透過複合無藥植萃成分、弱酸胺基酸配方，阻斷菌群生存防護力，達到溫和抗菌、同時減輕肌膚不必要的負擔，在低濃度下能有效對抗造成頭皮屑的頑固菌種『皮屑芽孢菌』，其配方溫和不刺激的特性，能深入頭皮，破壞皮屑芽孢菌的細胞結構與生長，從根源解決頭皮屑問題。」

重要成分／配方：

1.葡萄柚籽萃取＋地衣萃取＋杜松果萃取：調理頭皮環境

2.酯化鱷梨油＋鋸棕櫚酊：雙效控油

3.獨家明星成分甘草次酸複合物：協助肌膚調理與舒緩

適用髮質／族群：有油性頭皮屑困擾者

體感效果：洗起來非常清新，油膩感減緩不少。

容量：260ml

售價：NT$480

每ml價格：1.85

2026洗髮精推薦24：AROMASE艾瑪絲5α捷利爾去屑洗髮精（乾性頭皮屑）

產品特色：頭皮屑養護首重溫和抗屑，艾瑪絲全新推出5α捷利爾去屑洗髮精，專為油屑和乾屑研發設計，其植萃不含藥成份減輕頭皮負擔、調理頭皮健康環境，是抗屑洗髮精的新選擇。尤其乾性頭皮屑養護關鍵在於補水潤澤。

重要成分／配方：

1. 地衣萃取＋奧勒岡牛至精油：提升頭皮防護力

2. 水解荷荷芭酯＋維他命B3、B5：舒緩潤澤

3.獨家明星成分甘草次酸複合物：協助肌膚調理與舒緩

適用髮質／族群：有乾性頭皮屑困擾者

體感效果：泡沫多，味道清新好聞。

容量：260ml

售價：NT$480

每ml價格：1.85

2026洗髮精推薦25：Stephen Knoll史蒂芬諾爾沙龍質感輕盈彈韌洗髮露

產品特色：主打減少影響頭髮健康的不良因素，包括：染燙造成的殘留鹼、來自自來水中的金屬離子、紫外線和熱源或乾燥造成的毛髮粗糙，幫頭髮淨化＋補給的第一步，達到容易整理的理想髮質狀態。

重要成分／配方：3種美容油（油橄欖果油、荷荷巴籽油、紅花籽油）、狗牙薔薇果油、檸檬酸、植酸、潤澤修護配方。無添加矽靈、無添加硫酸鹽類洗淨成分。

適用髮質／族群：追求髮根輕盈不扁塌的人

體感效果：洗完頭皮感覺很清爽，髮根蓬蓬不扁塌。

容量：250ml

售價：NT$600

每ml價格：2.4

2026洗髮精推薦26：巴黎萊雅黃金胜肽柔韌修護洗髮露

產品特色：巴黎萊雅黃金胜肽柔韌修護系列大金瓶2025年重磅升級，注入突破性成分黃金胜肽微晶球，以高濃度的黃金胜肽微米小分子滲入頭皮、為脆弱不穩定的頭皮油內而外注入營養，讓頭皮恢復健康、油水平衡。同時撫平受損髮芯的乾枯毛躁，讓頭髮變的強韌而滑順。

還有獨家黃金胜肽修護科技，帶來三重修護，讓頭皮及髮絲恢復至最佳狀態。

1.微淨化科技：減緩頭皮油、屑、癢 持久頭皮淨爽

2.黃金胜肽微晶球：胜肽營養注入，頭皮油水平衡、髮根更強韌

3.精氨酸精華：營養修護髮芯 改善毛躁更柔順

重要成分／配方：黃金胜肽微晶球、精氨酸精華

適用髮質／族群：希望頭皮淨爽，又希望髮絲柔順的人。

體感效果：帶有淡淡的花果香味，洗後頭髮感覺很柔順。

容量：440ml

售價：NT$419

每ml價格：0.95

2026洗髮精推薦27：LINLANG豐盈淨化洗髮露

產品特色：透過天然溫和的專利植萃潔淨複方，能溫和有效清潔頭皮毛孔的油垢髒污，徹底帶走異味，同時添加具有高濃度活性因子激素的銀毛椴萃取、納豆萃取與小麥胚芽萃取，能強健髮根、賦予髮絲蓬鬆豐盈感，再搭配上海藻糖、甜菜鹼、野杏仁油萃取等保濕活化配方，幫頭皮補水鎖水，維持髮絲的健康光澤。

重要成分／配方：專利Rambuvital®紅毛丹萃取搭配專利SUNSOFT M12-J、納豆萃取、小麥胚芽萃取、維他命B5、銀毛椴萃取萃取、海藻糖、甜菜鹼、野杏仁油萃取。

適用髮質／族群：頭皮容易有異味、在意髮量的人

體感效果：泡泡豐盈，洗後很清爽。洗的時候還能聞到帶有精油調香的木質調香氛，撫慰一整天的疲憊。

容量：300ml

售價：NT$950

每ml價格：3.17

2026洗髮精推薦28：思波綺髮研防斷洗髮乳

產品特色：思波綺2025年推出兼具頭皮養護與強靱髮芯的職人防斷系列，其中髮研防斷洗髮乳就主打從頭皮開始改善髮根生長環境，讓髮絲不再輕易脆化，居家就能擁有沙龍級呵護。

1.髮芯結構強化科技：透過洗髮乳的強韌修護配方，深層滋養並鞏固髮芯結構，減少髮絲摩擦受損。

2.頭皮養護成分Ｘ強韌修護配方：頭皮養護成份能創造健康的頭皮、強韌修護成份則能修護毛鱗片，加上含有保護頭髮的海藻複合物，保護頭髮免受摩擦導致斷裂，深入修護受損、細薄脆弱的頭髮，視覺上呈現濃密豐盈的秀髮。

3.損傷修護機能Ｘ頂級山茶花精油：損傷修護機能可修護髮芯受損部位，並透過初榨萃取的頂級山茶花精油，融合多種美容精華補充髮絲所需營養，讓秀髮健康、艷澤動人。

重要成分／配方：強韌修護配方、海藻複合物、頂級山茶花油。

適用髮質／族群：脆弱易斷髮質

體感效果：洗髮乳的起泡力優秀。山茶花香氣聞起來舒服且持久，能延續到隔天。

容量：450ml

售價：NT$350

每ml價格：0.78

洗髮精常見問題總整理

在使用洗髮精時會遇到的常見問題如下，一次幫大家整理好！

1.洗髮精過期還能用嗎？

不建議。過期後成分可能變質、失效，甚至造成頭皮刺激或過敏。若看到洗髮精有分層、味道改變、顏色變深等現象，也請立即停用。

2.控油洗髮精可以天天洗嗎？

取決於頭皮狀況。

1.極油性頭皮：如果你的頭皮屬於極油性，且不天天洗會感到嚴重不適，可以每天使用，但建議搭配溫和型洗髮精交替使用。

2.中性或輕微油性： 控油洗髮精通常清潔力較強。長期或過度使用可能會過度去除皮脂，反而刺激皮脂腺分泌更多油脂，或使頭皮變得乾燥敏感。

建議觀察頭皮狀況，如果洗後感到緊繃、乾癢或頭皮屑增多，應減少使用頻率，或換成更溫和的產品。洗髮的重點在於洗對，而不是次數。

3.每天洗頭會掉更多頭髮嗎？

不會。洗頭時掉的是「本來就要自然脫落的髮絲」。真正造成大量掉髮的因素多為壓力、荷爾蒙、頭皮健康不佳等。保持頭皮清潔更有助於改善掉髮。

4.洗髮精需要起泡後再抹上頭皮嗎？

是的，強烈建議先起泡。

如果謢接將洗髮精倒在頭皮上未經稀釋和起泡，容易造成以下狀況：

1.清潔不均勻：洗髮精會集中在倒下的區塊，清潔效果不均。

2.刺激性增加：高濃度的界面活性劑直接接觸頭皮，對敏感頭皮可能造成刺激。

3.難以沖淨：未起泡的洗髮精殘留於頭皮，沖洗時容易殘留，反而洗不乾淨。

5.洗髮時，水溫多少最好？

建議水溫略高於體溫，約在36度C到40度C之間。以手摸起來感到溫暖、但不燙手的溫度為準。

水溫過高會過度洗去頭皮上天然的皮脂保護膜，導致頭皮乾燥發癢，刺激皮脂腺分泌更多油脂，並可能加速染髮褪色。水溫過低則可能無法有效地溶解和清除頭皮上的油脂和造型品。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026男生髮色推薦「暹羅貓髮色」TXT崔然竣、ALD1李相沅…這5位歐巴們都在染！

● 2026短髮推薦：層次內彎鮑伯頭重磅回歸！又修飾又時髦實在太圈粉