fb ig video search mobile ETtoday

飛利浦珊瑚色「手沖咖啡機」冷萃不用等　義式咖啡機現折3400元

>

▲飛利浦在台推出手沖冷萃美式咖啡機HD7997。（圖／品牌提供）

▲飛利浦在台推出手沖冷萃美式咖啡機HD7997。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

飛利浦近期在台推出全新「手沖冷萃美式咖啡機 HD7997」，主打將磨豆、溫控與萃取整合於一機，不僅解決檯面空間不足的痛點，更首創「冷熱雙萃」技術，大幅縮短冷萃咖啡製作時間，珊瑚色機身呈現清爽柔和的風格，安靜地成為空間亮點。因應新年到來，也推出自家義式濃縮咖啡機史上最低價優惠，現省超過 3,000 元。

飛利浦手沖冷萃美式咖啡機 HD7997 內建 9 段研磨設定，並採用「三刀流分段注水」模擬手沖時的悶蒸、萃取甜感與調和層次步驟，搭配多孔雨林式注水設計，確保水分均勻覆蓋咖啡粉，避免過度集中萃取，讓一般民眾在家也能輕鬆煮出精品咖啡的口感。

▲飛利浦在台推出手沖冷萃美式咖啡機HD7997。（圖／品牌提供）

咖啡機附冷熱專用濾網，沖煮倉自動辨識冷萃或熱萃，想喝熱咖啡就放入橘色熱萃專用濾網，兩段溫控設計可依照咖啡豆特性調整，包括專針對淺焙咖啡豆的 93 度高溫，以及淺焙豆的 87 度低溫，再搭配三種濃度選擇，更加客製化；使用灰色冷萃專用濾杯，可直接以常溫冷萃保留咖啡豆的天然香氣與甜感。

▲飛利浦在台推出手沖冷萃美式咖啡機HD7997。（圖／品牌提供）

若你喜歡手沖咖啡，卻不想面對磨豆機、濾杯、手沖壺等器具的雜亂。飛利浦表示，新一代機型研磨速度提升 40％，搭配直落粉結構，不易堵粉且沖煮更快，最快 180 秒就能迅速出杯。沖煮完還能透過保溫盤自動保溫 2 小時。外觀採用珍珠白搭配溫暖的珊瑚粉，讓咖啡日常輕鬆融入居家美學。飛利浦手沖冷萃美式咖啡機 HD7997 現已上市，售價 5,990 元。

▲飛利浦在台推出手沖冷萃美式咖啡機HD7997。（圖／品牌提供）

對於偏好拿鐵或卡布奇諾的族群，品牌也在 1／18 前也針對旗下「飛利浦全自動義式咖啡機 EP2331」於好市多通路，推出優惠價 12,999 元，等同現折 3,400 元，創下該機型史上最低價。該款機型主打 LatteGo 奶泡系統，無管線設計清洗僅需 15 秒，並能一鍵製作三種義式飲品。

OVO 攜手 3C 家電通路燦坤，推出店內投影機試唱、RO淨飲機試喝活動，消費者可在特定店內直接試唱 OVO 旗下「小天王 U11」及 4K 旗艦款 K9／K9W，體驗音效表現，以及試喝最新款 RO 淨熱飲水機 Slim SR3，體驗美國 GE 頂級 RO 膜與新一代 5 合 1 ALL-IN-ONE 複合微礦濾芯的口感，該機型搭載 3 秒瞬熱技術，並提供 6 段水溫、6 種水量選擇。

業者表示，祭出體驗活動同時也推門市限定優惠，如購買百吋 K歌投影機 K9 系列，獲得價值萬元大禮包、小天王 U11 登錄送頂級立式護眼燈；RO淨熱飲水機 Slim SR3 門市獨享現場驚喜價。

關鍵字：

飛利浦, 冷萃咖啡, 手沖咖啡, 義式咖啡, 家電優惠, ovo

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

近期5部台劇熱門影集必追！愛情、家庭到懸疑與職人劇通通有 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談 簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 6款保暖實穿羽絨外套、背心推薦　套上就有修長好比例 On馬年限定新跑鞋！3大經典款Cloud系列配色升級、免綁鞋帶超好搭 今年開始停止迎合他人！「5個方法」教你穩住內心狀態

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面