飛利浦珊瑚色「手沖咖啡機」冷萃不用等　義式咖啡機現折3400元

記者蔡惠如／綜合報導

飛利浦近期在台推出全新「手沖冷萃美式咖啡機 HD7997」，主打將磨豆、溫控與萃取整合於一機，不僅解決檯面空間不足的痛點，更首創「冷熱雙萃」技術，大幅縮短冷萃咖啡製作時間，珊瑚色機身呈現清爽柔和的風格，安靜地成為空間亮點。因應新年到來，也推出自家義式濃縮咖啡機史上最低價優惠，現省超過 3,000 元。

飛利浦手沖冷萃美式咖啡機 HD7997 內建 9 段研磨設定，並採用「三刀流分段注水」模擬手沖時的悶蒸、萃取甜感與調和層次步驟，搭配多孔雨林式注水設計，確保水分均勻覆蓋咖啡粉，避免過度集中萃取，讓一般民眾在家也能輕鬆煮出精品咖啡的口感。

咖啡機附冷熱專用濾網，沖煮倉自動辨識冷萃或熱萃，想喝熱咖啡就放入橘色熱萃專用濾網，兩段溫控設計可依照咖啡豆特性調整，包括專針對淺焙咖啡豆的 93 度高溫，以及淺焙豆的 87 度低溫，再搭配三種濃度選擇，更加客製化；使用灰色冷萃專用濾杯，可直接以常溫冷萃保留咖啡豆的天然香氣與甜感。

若你喜歡手沖咖啡，卻不想面對磨豆機、濾杯、手沖壺等器具的雜亂。飛利浦表示，新一代機型研磨速度提升 40％，搭配直落粉結構，不易堵粉且沖煮更快，最快 180 秒就能迅速出杯。沖煮完還能透過保溫盤自動保溫 2 小時。外觀採用珍珠白搭配溫暖的珊瑚粉，讓咖啡日常輕鬆融入居家美學。飛利浦手沖冷萃美式咖啡機 HD7997 現已上市，售價 5,990 元。

對於偏好拿鐵或卡布奇諾的族群，品牌也在 1／18 前也針對旗下「飛利浦全自動義式咖啡機 EP2331」於好市多通路，推出優惠價 12,999 元，等同現折 3,400 元，創下該機型史上最低價。該款機型主打 LatteGo 奶泡系統，無管線設計清洗僅需 15 秒，並能一鍵製作三種義式飲品。

OVO 攜手 3C 家電通路燦坤，推出店內投影機試唱、RO淨飲機試喝活動，消費者可在特定店內直接試唱 OVO 旗下「小天王 U11」及 4K 旗艦款 K9／K9W，體驗音效表現，以及試喝最新款 RO 淨熱飲水機 Slim SR3，體驗美國 GE 頂級 RO 膜與新一代 5 合 1 ALL-IN-ONE 複合微礦濾芯的口感，該機型搭載 3 秒瞬熱技術，並提供 6 段水溫、6 種水量選擇。

業者表示，祭出體驗活動同時也推門市限定優惠，如購買百吋 K歌投影機 K9 系列，獲得價值萬元大禮包、小天王 U11 登錄送頂級立式護眼燈；RO淨熱飲水機 Slim SR3 門市獨享現場驚喜價。