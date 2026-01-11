fb ig video search mobile ETtoday

KitKat堅果雙層莓果可可首登台　微醉「草莓蘇打」夢幻特調大人味

▲KitKat在日本高人氣的「堅果雙層莓果可可威化」首度登台。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

草莓季的魅力，在於它總能用那一抹粉紅與酸甜，溫柔地治癒冬天寒冷。雀巢與三得利分別從日本引進草莓話題新品，無論是午後想用層次豐富的巧克力佐茶，或是夜晚想用氣泡酒獨享微醺，都能簡單找到專屬的「莓」好時光。

雀巢旗下 KitKat 在日本高人氣的「堅果雙層莓果可可威化」首度登台，特色在於「療癒的層次感」，酥脆威化餅中夾入了香濃的堅果醬，加上酸度明亮的覆盆莓，外層則裹上微苦的可可基底。咬下瞬間先感受可可的醇厚，接著是堅果油脂香氣與莓果酸甜在口中交織，展現出優雅且豐富的「大人系」風味，目前僅於好市多販售，一箱 4 袋裝售價 399 元 。

另款「KitKat草莓濃郁可可威化」以濃郁黑可可夾心搭配酸甜草莓巧克力，酸與苦甜的平衡拿捏得恰到好處，則演繹經典的奢華感；經典熱賣的「KitKat奇巧威化-草莓」也同步回歸，售價均為 145 元 。

再次回歸的話題商品還有「雀巢草莓咖啡拿鐵」，主打添加真實草莓果汁粉，讓拿鐵喝起來帶有自然的果實酸甜，與咖啡奶香溫潤融合，單盒售價 93 元，近期再祭出買一送一優惠。

今年冬季三得利推出限定「Horoyoi微醉 草莓蘇打」，細緻的蘇打氣泡與柔和的草莓香氣結合，入口時氣泡輕柔跳躍，伴隨著酸甜適中的果香，喝起來清爽無負擔，單罐售價 59 元 。

如果想多點變化，品牌也推薦「隱藏版特調」，做法是將「草莓蘇打」與經典的「白色沙瓦」混合調製。乳酸的酸甜與草莓果香相互襯托，調出一杯粉嫩夢幻的特調，無論是獨處放鬆或是與好友小聚，這杯特調都能為氛圍增添一抹溫柔的粉紅濾鏡。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

草莓季, 雀巢, KitKat, 堅果雙層莓果可可威化, 草莓濃郁可可威化, 雀巢草莓咖啡拿鐵, 三得利, 微醉, HOROYOI, 草莓蘇打, 白色沙瓦, 隱藏版特調, 好市多, 買一送一

