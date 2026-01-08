他在看你、還是在說謊？從細微動作讀懂人心

▲人與人交往不能只看表情，從一些細微動作可以推測真心。（圖／Unsplash、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

在社會上生存久了，還相信「眼見為憑」可就有點太單純了，雖然對方臉上表情不一定能看出端倪，但一舉一動都可能洩漏內心的小秘密，只要留意一些細微動作，就能猜出對方的真實想法。

他是不是在看你？

突然有種被人盯著的感覺，想確認對方是否真的在看你的話，就將視線往下看向他的腳，如果他也跟著低頭看自己的鞋子，那就表示他真的在看你了，因為只有他在注意你眼神，才會知道你正在端詳著他的鞋。

對方是在說謊嗎？

跟對方閒聊時，突然覺得他的話有些可疑，可以留意他說話時眼睛的方向喔。如果他的眼珠往左側翻動，表示他腦中正在回想過往；若看向右邊，就代表他可能在捏造事實說謊了。另外，如果他會重複你剛才的問題，也很可能是在掩飾謊言，想多點時間思考怎麼回答。

是客套還是真心？

碰到兩個人正在聊天，好奇他們是不是真心歡迎你加入聊天圈？觀察他們的腳步和身軀動作就知道。如果他們的腳跟著身體一起轉向你，顯然就是在主動引導你加入，但若只有上半身轉，腳步卻沒跟上，看來他們並不想被打擾。

他是不是也對我有好感？

當一群人大笑之後，通常都會習慣性轉頭去看自己有興趣的對象。所以如果在那之後，你們互相對上了眼神，那代表不只你在意他，對方其實也在意你。

真的不愛了？

腹部是人體最脆弱的部位，因此大腦天生會讓我們下意識想保護腹部。這就是為什麼當有討厭的人靠近時，我們總會本能地把身體扭向一旁的原因。倘若這種防禦舉動開始在親密伴侶之間出現，像是對擁抱等肢體接觸感到反感，就表示你們之間的愛意已經逐漸褪去了。

用沉默引出更多資訊

有時問了一個問題，對方卻沒有很完整地回答，或是你覺得他的回答不夠。這時候只要保持沉默，並直視對方的眼睛，很大機會他會主動繼續解釋，補充你想知道的部分，因為在沉默之中，人們總會感到有些許隱性的壓力。

最後，許多人會用開玩笑的理由來解釋自己的「口誤」，其實只是反應出他一部份的真實想法，因為如果一個人對某件事一點想法都沒有，根本就不會無端端說出那樣的話。