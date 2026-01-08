LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列　浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 馬年農曆新年，除了傳統的中式喜慶風格，餐桌上也能增添一抹法式浪漫。法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET 以「馬」的能量與歡樂寓意為靈感，推出全新「旋轉木馬系列」，將遊樂園中夢幻的旋轉木馬轉化為精緻的浮雕工藝，不僅應景農曆新年的團圓氛圍，其獨特的法式歐洲風格設計，即便在非節慶期間的日常使用，也能為居家空間呈現優雅與溫暖的氛圍 。

LE CREUSET 針對馬年新春，首亮相旋轉木馬系列，其工藝細膩的琺瑯鑄鐵圓鍋，在鍋蓋上運用浮雕元素，刻畫出馬匹旋轉騰躍的生動曲線，並搭配質感的金色蓋頭，夢幻與貴氣兼具，提供經典的「櫻桃紅」與優雅的「棉花白」兩色選擇，在冬日燉煮佛跳牆、濃郁雞湯或是圍爐火鍋上桌時，巧妙增添優雅氛圍。

全系列瓷器餐具以喜氣的經典櫻桃紅為主調，點綴靈動的馬匹圖騰，品項涵蓋不同尺寸的圓盤、飯碗、湯碗與馬克杯等，雖然使用了節慶感強烈的紅色，但透過法式線條與圖騰設計，讓它不僅限於過年使用，平日用來盛裝西式早午餐、下午茶或家常料理，都能透過層疊搭配營造出豐富的視覺層次，讓每一頓飯都充滿幸福的儀式感 。

LE CREUSET 旋轉木馬系列即日起已於全台上市，琺瑯鑄鐵圓鍋 22cm 售價 17,120 元；旋轉木馬系列圓盤售價 980 元起；旋轉木馬系列飯碗售價 1,180 元、湯碗售價 1,380 元；旋轉木馬系列英式馬克杯 350ml 售價 1,500 元 。

▲Føre Furniture手工訂製搖椅（胡桃木／煙燻橡木／白橡木），售價49,900元。

HOLA近期引進近年備受國際關注的台灣手作家具品牌 Føre Furniture，該品牌 2015 年於台南歸仁創立，以實木工藝為核心，從設計、選材、榫接到打磨，全程由在地職人完成。在設計中細膩融入台灣文化細節，包括藤編工藝的門片與椅面，以及運用傳統榫接技法打造的抽屜結構等。

▲Føre Furniture手工訂製邊櫃售價29,900元；Føre Furniture手工訂製書擋層架售價32,900元起。

農曆新年期間，HOLA引進 3 款適合為空間轉換氣氛的家具作品，包括象徵「家」及「陪伴」意象的搖椅；可靈活搭配於客廳或臥室的小巧邊櫃，以及可移動擋板設計的書櫃，低調耐看的設計，為家提供更多風格。