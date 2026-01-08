fb ig video search mobile ETtoday

CES 2026／石頭科技發表「雙輪足」掃拖機器人　會跳躍跟爬樓梯

>

▲陸廠Roborock石頭科技發表全球首款採用「雙輪足架構」的掃地機器人 Saros Rover。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

陸廠 Roborock 石頭科技於 CES 2026 美國消費電子展上，發表全球首款採用「雙輪足架構」的掃地機器人 Saros Rover。透過仿生設計模擬人類行走，不僅能跨越複雜地形，更具備直接「爬樓梯」清掃的能力（順便連樓梯也掃了），打破傳統掃地機只能在平面移動的限制，居家自動化清潔再進入新紀元 。

Saros Rover 最大的亮點在於其獨創的雙輪足設計，這項技術讓機器人的輪子不再只是滾動，而是能像腿部一樣進行伸展與抬升 。透過模擬人類的移動方式，它能實現小幅度的跳躍、靈活轉向以及即時煞停，內部系統結合了先進的 AI 演算法、動作感測器與 3D 空間規劃技術，讓機器人能即時感知環境變化，隨時調整輪足的動作與高度 。

對於居住在透天厝或樓中樓的使用者，面對斜坡、高門檻等過去容易卡住的障礙物，Saros Rover 都能維持機身水平穩定通過，此外它也具備「逐階清掃」的能力，能在一階一階爬上樓梯的過程中同時完成清潔工作，突破了過往掃地機器人無法處理樓梯區域的硬傷。

▲Saros 20 與 Saros 20 Sonic 搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0，可跨越最高 4.5＋4 公分的雙層門檻。

除了會爬樓梯的 Rover，石頭科技此次也同步強化了平面越障能力，同場發表的旗艦雙機 Saros 20 與 Saros 20 Sonic，搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0，能順暢跨越最高 4.5＋4 公分的雙層門檻 。這意味著無論是立體的樓梯清潔，還是家中常見的浴室、陽台高低差門檻都能輕鬆克服，將真正的全自動清潔場景，從平面延伸至家中各種複雜地形 。

▲LG首款家事AI機器人CLOiD將於2026年CES登場。（圖／翻攝LG Electronics全球官網）

LG Electronics 家事機器人「LG CLOiD」今年也在 CES 展中現身，最大亮點在於其模擬人類的硬體設計。它具備一個可升降的軀幹與兩條擁有多關節的機械手臂，每隻手臂都有類似人類肩膀、手肘與手腕的活動能力，手指甚至能獨立運作。這意味著它可以處理精細的家務動作。

▲LG首款家事AI機器人CLOiD。（圖／翻攝LG Electronics全球官網）

在發表會上，機器人示範從主講人手中接過毛巾，並將毛巾放置洗衣機中的動作，雖然速度不同於人類順暢，但已展現出精準度。官方標榜 CLOiD 的大腦搭載最新的 Physical AI 技術。透過視覺語言模型（VLM），它能「看懂」家裡的環境與家電；再透過視覺語言行動（VLA），將看到的資訊轉化為實際的動作。

關鍵字：

CES 2026, Roborock, 石頭科技, Saros Rover, 雙輪足掃地機器人, 爬樓梯, AdaptiLift, 智慧家電

