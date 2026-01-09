fb ig video search mobile ETtoday

康是美2025年度保養TOP10一次看　眼唇卸妝、外泌體面膜CP值超高必囤貨

>

文／美人圈

美妝年度盤點持續發燒，康是美「2025年度保養排行榜TOP10」正式揭曉！這份榜單集結全年銷量與回購實績，入選的每一款都是被大量消費者用到空瓶、再三回購的實力派。從保養界長青王者到近期爆紅黑馬，全都經得起市場考驗。想補貨卻不知道怎麼選？照著排行榜入手，省去做功課的時間，輕鬆把高CP值保養好物一次收齊，迎接新的一年更有感！

康是美2025保養排行

TOP10：OZIO 蜂王乳凝露

榜單第十名登場的是不少人默默囤貨的萬用保養，OZIO蜂王乳凝露質地輕盈又帶點奶凍感，推開瞬間就化成水潤薄膜，裡頭添加蜂王漿萃取、玻尿酸鈉與水解膠原蛋白，保濕與滋養一次到位。特別適合乾燥、彈力下滑或作息不規律導致的疲勞肌，吸收速度快卻不黏膩，隔天上妝前摸得到細緻柔嫩感。難怪不少人用完一罐立刻補貨，是那種低調卻很有實力的回購型選手。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲OZIO 蜂王乳凝露 75g，NT$980。（圖／康是美提供，下同）

TOP9：YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏

第九名由話題度超高的韓國人氣款，YNM彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏，拿下。夢幻彩虹外殼本身就很吸睛，放在包包裡補妝都自帶存在感。上唇後會隨著體溫與唇部狀態自然顯色，每個人呈現的色調都不一樣，卻同樣顯得氣色很好。添加蜂蜜萃取與角鯊烷，滋潤度在線卻不厚重，能快速改善乾裂與唇紋，特別適合懶得上口紅、又想看起來精神好的日子，是實用度很高的日常潤唇選擇。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏，NT$398。

TOP8：CeraVe 全效超級修護乳

CeraVe全效超級修護乳拿下第八名，主打三重神經醯胺搭配菸鹼醯胺，從根本補強肌膚屏障，對付乾癢、泛紅與脫屑特別有感，可以說是許多敏感肌心中的安全牌。乳液質地清爽不厚重，延展性高，抹開後很快就被吸收，卻能長時間鎖住水分，無論是季節交替、膚況不穩定，或是做完醫美後需要溫和修護，這瓶都能派上用場。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲CeraVe 全效超級修護乳 52ml，NT$559。

TOP7：提提研保濕金箔黑面膜（Plus）5入

提提研保濕金箔黑面膜，堪稱面膜控都不陌生的明星款。黑色面膜布以日本備長炭製成，服貼度高，同時能帶走多餘老廢與毛孔髒污，配方中更加入金箔、長效玻尿酸與多重保濕成分，精華吸收力相當優秀。敷完後肌膚水潤透亮，卻不會殘留悶黏感，很適合在重要約會或想快速拉高狀態時使用，是居家保養中能明顯看得見效果的一款面膜。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲提提研保濕金箔黑面膜（Plus）5入，NT$220。

TOP6：DR.WU 玻尿酸保濕精華乳

第六名由醫美保養代表DR.WU玻尿酸保濕精華乳拿下！主打第六代智慧型玻尿酸水循環科技，補水不只停留在表面，還能幫助肌膚維持穩定的含水狀態，長時間摸起來都是柔潤的。精華乳質地輕薄細緻，延展性很好，推開後幾乎秒吸收，清爽卻不乾澀，特別適合乾肌、混合肌，或在做完醫美療程後需要溫和保濕的人使用，既不黏膩又有感，難怪多年來一直是櫃上熱銷的補水好物。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 玻尿酸保濕精華乳 50ml，NT$850。（圖／DR.WU）

TOP5：未來美專業院線 PDRN 外泌體新生面膜

如果要說今年討論度最高的保養關鍵字，「外泌體」一定榜上有名！也讓未來美的PDRN外泌體新生面膜衝進第五名。主打高效修護與快速補給，結合話題度超高的PDRN與外泌體成分，特別適合膚況疲憊、狀態不穩時使用。三層加壓絲布膜服貼度很高，能幫助精華在短時間內被吸收，敷完後肌膚看起來細緻透亮，水光感自然不浮誇，對熬夜或重要行程前急救特別有感，是今年表現亮眼的黑馬面膜之一。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲未來美專業院線 PDRN 外泌體新生面膜 3入，NT$399。

TOP4：AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水

第四名則為AHC的超能玻尿酸保濕肌亮機能水，主打多重玻尿酸搭配穀胱甘肽與維他命C，在補水的同時也兼顧透亮感。質地介於化妝水與精華之間，清爽好吸收，拍幾下就能感覺肌膚喝飽水，完全不黏膩。大容量設計加上價格親切，拿來日常濕敷也很安心，不少人都靠它穩定膚況，無論乾肌、混合肌或偶爾鬧脾氣的肌膚，都能輕鬆駕馭，是實用度極高的一瓶機能水。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水 100ml，NT$750。（圖／IG@ahc.tw）

TOP3：Neogence 超爆水清爽保濕面膜

進入前三名，第三名由霓淨思的超爆水清爽保濕面膜拿下，主打微囊保濕科技，結合日本青葡萄精萃、微分子玻尿酸與維他命B5，補水速度快又不黏膩。極細纖維膜布服貼度高，上臉後能明顯感覺水分被持續灌進肌膚，特別適合悶熱天氣或不喜歡厚重感的人，敷完清爽透亮，膚況能維持一整天。也因為效果穩定、價格親切，每次通路檔期幾乎都被面膜控掃貨，是高回購率的實力派。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲Neogence 超爆水清爽保濕面膜5片，NT$299。

TOP2：雅漾舒護活泉水

拿下第二名的是幾乎所有敏感肌都認識的雅漾舒護活泉水！富含天然礦物質與微量元素，能幫助肌膚降溫、舒緩泛紅不適，特別適合換季、曬後或膚況不穩時使用。噴霧細緻柔和，補水同時不會造成負擔，連妝前、妝後都能安心噴。也因為用途太廣，很多人一用就是多年，家裡、辦公室各放一罐，才有安全感的那種定心款保養品。

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲雅漾舒護活泉水 150ml，NT$299。

TOP1：Loreal 溫和眼唇卸妝液

年度銷量冠軍則是Loreal溫和眼唇卸妝液，可以說是每位美妝控化妝包裡的必備款！黃金油水比例調配得恰到好處，輕輕搖勻後用化妝棉濕敷幾秒，就能溫柔卸掉防水睫毛膏、眼線與唇彩，不拉扯眼周肌膚。質地清爽不黏膩，更重要的是完全不刺激眼睛，因此多年來一直是卸妝界的穩定王者。每到康是美特價，總能看到大家瘋狂囤貨的景象，實至名歸的年度第一！

▲保養TOP10 。（圖／品牌提供）

▲Loreal 溫和眼唇卸妝液 125ml，NT$379。

延伸閱讀

康是美2025「彩妝銷量TOP10」必買清單一次看！冠軍是美妝界常青樹，回購率超高！

2025韓國Olive Young熱銷「氣墊粉餅」TOP8！油肌最推這款，第一名一擦偽素顏

無印良品2025年賣最好的是它！MUJI年度銷售排行榜完整公開，這件T恤爆賣70萬件！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 開架彩妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 周子瑜太甜辣！穿「維密粉紅內衣」曬好身材　女神同款揭曉 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面