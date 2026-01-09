康是美2025年度保養TOP10一次看　眼唇卸妝、外泌體面膜CP值超高必囤貨

文／美人圈

美妝年度盤點持續發燒，康是美「2025年度保養排行榜TOP10」正式揭曉！這份榜單集結全年銷量與回購實績，入選的每一款都是被大量消費者用到空瓶、再三回購的實力派。從保養界長青王者到近期爆紅黑馬，全都經得起市場考驗。想補貨卻不知道怎麼選？照著排行榜入手，省去做功課的時間，輕鬆把高CP值保養好物一次收齊，迎接新的一年更有感！

康是美2025保養排行

TOP10：OZIO 蜂王乳凝露

榜單第十名登場的是不少人默默囤貨的萬用保養，OZIO蜂王乳凝露質地輕盈又帶點奶凍感，推開瞬間就化成水潤薄膜，裡頭添加蜂王漿萃取、玻尿酸鈉與水解膠原蛋白，保濕與滋養一次到位。特別適合乾燥、彈力下滑或作息不規律導致的疲勞肌，吸收速度快卻不黏膩，隔天上妝前摸得到細緻柔嫩感。難怪不少人用完一罐立刻補貨，是那種低調卻很有實力的回購型選手。

▲OZIO 蜂王乳凝露 75g，NT$980。（圖／康是美提供，下同）

TOP9：YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏

第九名由話題度超高的韓國人氣款，YNM彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏，拿下。夢幻彩虹外殼本身就很吸睛，放在包包裡補妝都自帶存在感。上唇後會隨著體溫與唇部狀態自然顯色，每個人呈現的色調都不一樣，卻同樣顯得氣色很好。添加蜂蜜萃取與角鯊烷，滋潤度在線卻不厚重，能快速改善乾裂與唇紋，特別適合懶得上口紅、又想看起來精神好的日子，是實用度很高的日常潤唇選擇。

▲YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏，NT$398。

TOP8：CeraVe 全效超級修護乳

CeraVe全效超級修護乳拿下第八名，主打三重神經醯胺搭配菸鹼醯胺，從根本補強肌膚屏障，對付乾癢、泛紅與脫屑特別有感，可以說是許多敏感肌心中的安全牌。乳液質地清爽不厚重，延展性高，抹開後很快就被吸收，卻能長時間鎖住水分，無論是季節交替、膚況不穩定，或是做完醫美後需要溫和修護，這瓶都能派上用場。

▲CeraVe 全效超級修護乳 52ml，NT$559。

TOP7：提提研保濕金箔黑面膜（Plus）5入

提提研保濕金箔黑面膜，堪稱面膜控都不陌生的明星款。黑色面膜布以日本備長炭製成，服貼度高，同時能帶走多餘老廢與毛孔髒污，配方中更加入金箔、長效玻尿酸與多重保濕成分，精華吸收力相當優秀。敷完後肌膚水潤透亮，卻不會殘留悶黏感，很適合在重要約會或想快速拉高狀態時使用，是居家保養中能明顯看得見效果的一款面膜。

▲提提研保濕金箔黑面膜（Plus）5入，NT$220。

TOP6：DR.WU 玻尿酸保濕精華乳

第六名由醫美保養代表DR.WU玻尿酸保濕精華乳拿下！主打第六代智慧型玻尿酸水循環科技，補水不只停留在表面，還能幫助肌膚維持穩定的含水狀態，長時間摸起來都是柔潤的。精華乳質地輕薄細緻，延展性很好，推開後幾乎秒吸收，清爽卻不乾澀，特別適合乾肌、混合肌，或在做完醫美療程後需要溫和保濕的人使用，既不黏膩又有感，難怪多年來一直是櫃上熱銷的補水好物。

▲DR.WU 玻尿酸保濕精華乳 50ml，NT$850。（圖／DR.WU）

TOP5：未來美專業院線 PDRN 外泌體新生面膜

如果要說今年討論度最高的保養關鍵字，「外泌體」一定榜上有名！也讓未來美的PDRN外泌體新生面膜衝進第五名。主打高效修護與快速補給，結合話題度超高的PDRN與外泌體成分，特別適合膚況疲憊、狀態不穩時使用。三層加壓絲布膜服貼度很高，能幫助精華在短時間內被吸收，敷完後肌膚看起來細緻透亮，水光感自然不浮誇，對熬夜或重要行程前急救特別有感，是今年表現亮眼的黑馬面膜之一。

▲未來美專業院線 PDRN 外泌體新生面膜 3入，NT$399。

TOP4：AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水

第四名則為AHC的超能玻尿酸保濕肌亮機能水，主打多重玻尿酸搭配穀胱甘肽與維他命C，在補水的同時也兼顧透亮感。質地介於化妝水與精華之間，清爽好吸收，拍幾下就能感覺肌膚喝飽水，完全不黏膩。大容量設計加上價格親切，拿來日常濕敷也很安心，不少人都靠它穩定膚況，無論乾肌、混合肌或偶爾鬧脾氣的肌膚，都能輕鬆駕馭，是實用度極高的一瓶機能水。

▲AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水 100ml，NT$750。（圖／IG@ahc.tw）

TOP3：Neogence 超爆水清爽保濕面膜

進入前三名，第三名由霓淨思的超爆水清爽保濕面膜拿下，主打微囊保濕科技，結合日本青葡萄精萃、微分子玻尿酸與維他命B5，補水速度快又不黏膩。極細纖維膜布服貼度高，上臉後能明顯感覺水分被持續灌進肌膚，特別適合悶熱天氣或不喜歡厚重感的人，敷完清爽透亮，膚況能維持一整天。也因為效果穩定、價格親切，每次通路檔期幾乎都被面膜控掃貨，是高回購率的實力派。

▲Neogence 超爆水清爽保濕面膜5片，NT$299。

TOP2：雅漾舒護活泉水

拿下第二名的是幾乎所有敏感肌都認識的雅漾舒護活泉水！富含天然礦物質與微量元素，能幫助肌膚降溫、舒緩泛紅不適，特別適合換季、曬後或膚況不穩時使用。噴霧細緻柔和，補水同時不會造成負擔，連妝前、妝後都能安心噴。也因為用途太廣，很多人一用就是多年，家裡、辦公室各放一罐，才有安全感的那種定心款保養品。

▲雅漾舒護活泉水 150ml，NT$299。

TOP1：Loreal 溫和眼唇卸妝液

年度銷量冠軍則是Loreal溫和眼唇卸妝液，可以說是每位美妝控化妝包裡的必備款！黃金油水比例調配得恰到好處，輕輕搖勻後用化妝棉濕敷幾秒，就能溫柔卸掉防水睫毛膏、眼線與唇彩，不拉扯眼周肌膚。質地清爽不黏膩，更重要的是完全不刺激眼睛，因此多年來一直是卸妝界的穩定王者。每到康是美特價，總能看到大家瘋狂囤貨的景象，實至名歸的年度第一！

▲Loreal 溫和眼唇卸妝液 125ml，NT$379。

