馬年開運美妝全台限量18組超稀有！24K真金鑲嵌施華洛世奇水晶好奢華

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

喜迎馬年的到來，美妝品牌紛紛推出具有吉祥意象的單品，紅紅火火或是金燦燦的顏色，象徵新的一年都可以馬到成功、金馬迎春，一切都會迎來更好的發展，當然很值得擁有。

＃嬌蘭 摯紅幸運淡香精－奢鑽金馬蜂印瓶，售價19500元

嬌蘭最具代表性的蜂印瓶每年都會與各界大師合作打造獨一無二的藝術設計，迎接2026馬年攜手巴黎藝術珠寶工作室L’Atelier Truscelli，應用華麗炙紅色玻璃打造出瓶身，搭配鍍24K真金、手工鑲嵌施華洛世奇水晶的馬首雕飾，其內含摯紅幸運淡香精擁有清新花香，象徵農曆新年精氣神滿滿的意象，全台限量18瓶。

＃Acqua di Parma 無限木蘭淡香精－印花典藏版，售價11800元

2022年上市就旋即成為台灣最熱賣香氣的「無限木蘭淡香精」，以清麗優雅的香氣，不管是男女都超適合，在2026年與上海藝術家Lea Woo合作，延續品牌經典的義大利橘黃色為基礎，在包裝上描繪出萬馬奔騰的意象，還有超可愛的馬蹄鐵剪影，超級活潑。

＃資生堂 怡麗絲爾2026限量馬年新春禮盒

資生堂旗下膠原蛋白專家怡麗絲爾系列在2026年與台灣潮流插畫家Kurt Wu 吳承暉合作，以畫家擅長的愛心圖案為靈感，設計出超可愛的騎乘木馬設計，賦予更加年輕童趣的包裝質感，只要於指定通路購買新春限定禮盒，即贈2026限量吉祥馬年紅包袋，消費滿6500元更加贈「膠原美肌棒」。