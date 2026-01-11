fb ig video search mobile ETtoday

美周記／Dior「糖果系香氛」超夢幻、SABON璀璨茉莉系列回歸

>

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

#D'ORSAY

▲▼美周記。（圖/品牌提供）

D'ORSAY新推出的居家香氛系列，當香氣不再只貼近肌膚，而是緩緩滲入空間，愛情也有了停留的所在。以「相遇的時間與地點」為靈感，每款香氣都對應一個只有知曉的人才能理解的時刻。溫柔的燭光、緩慢擴散的香氣，讓情感在空氣中持續流動。

#SABON

▲▼美周記。（圖/品牌提供）

SABON璀璨茉莉限量系列再次回歸，以珍貴的茉莉原精為核心，由茉莉綠葉的清新揭開序幕，蓮花的水感透明與竹香的清爽氣息相互交織，SABON 將茉莉的馥郁層次轉化為明亮、純淨且具有呼吸感的香氣表現。

#I'M MEME

▲▼美周記。（圖/品牌提供）

I'M MEME運用趣味水彩包裝全新推出我愛奶霜唇頰水彩，全系列5種色選運用充滿韓妞氛圍感的奶油玫瑰色，配合唇頰兩用設計與奶霜抹醬質地，輕鬆為亞洲皮膚打造同色調的顯嫩好氣色。

#Dior

▲▼美周記。（圖/品牌提供）

Dior推出全新3款《迪奧癮誘粉漾香氛》，呼應時下年輕世代喜愛的美食香調，推出糖果系香氛。以荔枝、蜜桃與莓果三大果香，與迪奧經典花卉創造獨特的甜甜花香調，讓人一聞就愛上。

#阿原

▲▼美周記。（圖/品牌提供）

阿原進駐台北市松山打造全新體驗店「香寓8號」，並同步發表全新情境香氛《香遇山重奏：曦 Dawn・雲 Cloud・霧 Mist》。以「山水香遇・見山見水見人心」為起點，邀請消費者透過香氣、光影與自然環境聲，感受更貼近生活與內在節奏的五感體驗。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

近期5部台劇熱門影集必追！愛情、家庭到懸疑與職人劇通通有 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談 簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 6款保暖實穿羽絨外套、背心推薦　套上就有修長好比例 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 On馬年限定新跑鞋！3大經典款Cloud系列配色升級、免綁鞋帶超好搭 《驕陽似我》趙今麥從嬰兒肥逆襲45kg　乾淨飲食減肥法瘦出天鵝頸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面