美周記／Dior「糖果系香氛」超夢幻、SABON璀璨茉莉系列回歸

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

#D'ORSAY

D'ORSAY新推出的居家香氛系列，當香氣不再只貼近肌膚，而是緩緩滲入空間，愛情也有了停留的所在。以「相遇的時間與地點」為靈感，每款香氣都對應一個只有知曉的人才能理解的時刻。溫柔的燭光、緩慢擴散的香氣，讓情感在空氣中持續流動。

#SABON

SABON璀璨茉莉限量系列再次回歸，以珍貴的茉莉原精為核心，由茉莉綠葉的清新揭開序幕，蓮花的水感透明與竹香的清爽氣息相互交織，SABON 將茉莉的馥郁層次轉化為明亮、純淨且具有呼吸感的香氣表現。

#I'M MEME

I'M MEME運用趣味水彩包裝全新推出我愛奶霜唇頰水彩，全系列5種色選運用充滿韓妞氛圍感的奶油玫瑰色，配合唇頰兩用設計與奶霜抹醬質地，輕鬆為亞洲皮膚打造同色調的顯嫩好氣色。

#Dior

Dior推出全新3款《迪奧癮誘粉漾香氛》，呼應時下年輕世代喜愛的美食香調，推出糖果系香氛。以荔枝、蜜桃與莓果三大果香，與迪奧經典花卉創造獨特的甜甜花香調，讓人一聞就愛上。

#阿原

阿原進駐台北市松山打造全新體驗店「香寓8號」，並同步發表全新情境香氛《香遇山重奏：曦 Dawn・雲 Cloud・霧 Mist》。以「山水香遇・見山見水見人心」為起點，邀請消費者透過香氣、光影與自然環境聲，感受更貼近生活與內在節奏的五感體驗。