用「吸引力法則」讓錢越來越多　5個方法開啟富足模式

▲對於金錢有正面心態，能讓整個賺錢氣場改變，用5個吸引力法則開啟新的金錢觀。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導



面對生活中不斷來襲的開銷，許多人對錢的焦慮從未停止過。與其被財務壓力綁住，不如試著轉換心態，善用吸引力法則，把你的金錢磁場調到「富足模式」。以下是幾個實用的小技巧，幫助你改善對錢的觀念與態度。





定期整理皮夾

皮夾是我們日常與金錢最直接的連結，保持整齊是理財的第一步。將過期的發票或零散的小紙條清理掉，確保紙鈔平整並分門別類，讓皮夾看起來乾淨簡潔。



一個井井有條的皮夾，不僅象徵你的理財觀念，也能在心理上帶來更多掌控感。這種秩序感會反映在你的消費行為中，讓你對錢的運用更加謹慎和有計劃。

保持皮夾中有現金

試著在皮夾裡放幾張新鈔，並承諾自己暫時不動用它們。這不僅僅是一種視覺上的激勵，也是一個對自我的提醒：你的金錢狀況並不匱乏。



當你感到錢包不空時，會產生一種富足感，讓你的消費選擇更從容。這種心態能夠幫助你遠離衝動性購物，進一步累積更多的財富。

覺得自己很窮，去翻翻買過的東西

覺得手頭緊的時候，先別覺得自己很可憐，去回顧你已擁有的東西。無論是用來工作的筆電，還是上次旅遊帶回的紀念品，這些其實都是錢的不同形式。錢沒有不見，是變成自己想要的樣子。

這種檢視可以改變你對「窮」的定義，讓你重新感受金錢的價值。與其為現金短缺焦慮，不如專注於你所擁有的，建立更積極的金錢觀。

塑造對金錢的正向心態

遇到昂貴的夢幻逸品，不要把「我太窮了」掛嘴邊，要改想「我之後買得起」，即使當下還無法負擔，也是在心中為自己埋下一個努力的目標。



這種心態並非提倡過度消費，而是讓你透過正向表達，建立對金錢的掌控感與期待。當你的心態轉為積極，你的行動也會跟著聚焦在如何達成目標。

向未來下訂單，放大你的正能量

有想要的東西嗎？試著每天在心中明確許願，例如「我希望有穩定的收入」或「我想要完成存款目標」。搭配實際的努力，如進修、開啟副業或學習投資，讓你的願望更接近現實。



相信宇宙會幫助那些願意付出努力的人，而這種正向的心態，能帶給你源源不絕的動力與好運。