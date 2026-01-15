鬼鬼推PALLADIUM「快穿波浪靴」適合走春！幫女兒存紅包「已達6位數」

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM推出全新年度主題「JOY IS CALLING」，找來藝人鬼鬼吳映潔（GEmma）演繹品牌強打的OFF_BOUND HI WP+ 快穿波浪靴，她分享這是2026年第一份工作，心情非常好，「我拍外景或平常出門都會穿 PALLADIUM，這次新推出的波浪靴，我想過年時候走春去迪化街也能穿，真的很實搭」！





▲吳映潔GEmma示範OFF_BOUND HI WP+ 波浪靴。（圖／記者周宸亘攝）



鬼鬼也提到自己很少嘗試戶外風格形象，非常想帶給大家陽光開心的感覺，最近出外景工作時，都穿著品牌鞋履，自己非常注重舒適度，再來是有防水特性十分百搭。她也談起近況，透露女兒最近抓周活動中，先抓到鈔票，再來是籃球與包子，象徵未來財運與不愁吃穿，而且過年的「紅包錢」都會幫女兒先存起來，目前陸陸續續已經存到6位數。

▲ PALLADIUM OFF_BOUND HI WP+ 波浪靴 。（圖／品牌提供）



▲ PAMPA HI SEEKER 2 LT+。（圖／品牌提供）

OFF_BOUND HI WP+ 波浪靴是品牌今年主打重點之一，延續先前大底波浪設計，首次推出高筒版本，增添視覺層次與實著支撐力。5mm掌跟差設計提供穩定步伐推進力，冰河灰與沙漠色展現都會率性風格，不僅適合走春、日常穿搭，更能勝任輕度戶外活動。另一雙為女性推出的 PALLASHOCK WPN ZIP 巧克力靴，延續厚底拉長腿部比例，並透過甜感摩卡、焦糖配色與防水拉鍊設計，成為甜美與帥氣兼具的鞋款代表。第三款 PAMPA HI SEEKER 2 LT+ 則以超輕量再生纖維打造，結合軍靴綁帶與防水機能，是新年出遊與旅人穿搭的萬用首選。

同場加映





▲XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋 。（圖／品牌提供）





▲didas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹 。（圖／品牌提供）

此外，adidas 以「新年有信念」為題，將馬年象徵的奔騰能量轉化為視覺張力十足的鞋履設計。最受矚目的，莫過於XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋，厚底輪廓結合 REPETITOR EVA 中底與 Continental™ 馬牌橡膠大底，鞋身更加入可拆卸式金色馬蹄釦，成為整雙鞋的視覺焦點。adidas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹，並加入雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣，低調中保有辨識度。其中 Handball Spezial 的磚紅配色，更被視為能一路從春節穿到日常的實搭選項。