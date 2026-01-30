fb ig video search mobile ETtoday

2026馬年限定美妝！迪奧開運紅唇、肌膚之鑰金馬激光瓶打造新春儀式感

2026 馬年限定美妝！迪奧「幸運符碼」紅唇傳遞幸運祝福，肌膚之鑰「金馬限定版」乳霜、蕾莉歐香氛禮盒打造新春儀式感

▲盤點2026必收藏馬年限定美妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

在2026農曆新年之際，美妝與香氛不僅是裝飾，更承載了對新一年的豐盛期許。馬在東西方文化中皆是力量、優雅與自由的象徵，成為今年各大品牌創作的核心語彙。從迪奧先生一生鍾愛的幸運符號，到嬌蘭以芭蕾舞劇為靈感的香氛藝術，品牌們透過紅金交織的色調與細膩工藝，將經典明星產品換上華麗新裝。本篇文章盤點2026必收藏的開運限定，一起領略這些藝術跨界之作如何在新春時節綻放光采。

迪奧 新年鴻運紅唇｜3款限量唇妝單品

迪奧先生一生鍾愛幸運符號與幸運數字，這些象徵不僅深植於他的創作精神，也成為品牌高級訂製服中反覆出現的經典語彙。星星、愛心、四葉幸運草，以及象徵幸運與無限可能的數字「8」，在他的設計中不斷被重新演繹，承載祝福與正能量。

4款絲絨特霧質地的《迪奧藍星唇膏典藏版》，從唇膏外殼到膏體蕊心的細膩刻紋，皆融入DIOR經典幸運符語彙，宛如隨身攜帶的幸運護身符。此系列精心調製冷暖色兼具的訂製紅色調，從沉穩深邃的磚紅到明亮柔和的玫瑰紅，讓每個人都能找到最適合的專屬開運紅唇。

▲迪奧 藍星唇膏典藏版 共4款色選 3.5g／1,750元。（圖／品牌提供）

上市即銷售一空的《迪奧巨星持色唇膏》再度耀眼登場，於新春之際同步推出4款開運色選，讓象徵好運與祝福的紅色化作唇間幸運符碼。從冷豔亮紅到百搭經典紅，每一抹都為新年注入滿滿正能量，在光彩綻放的笑容陪伴下，迎向嶄新且充滿好運的一年，珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）完美演繹#850喜氣紅棕。

▲迪奧 巨星持色唇膏 共4款色選 2.2g／1,600元。（圖／品牌提供）

DIOR同步推出《迪奧藍星唇膏 幸運星願珍藏版》，4款開運限定的人氣色選，珍藏於充滿幸運星的高訂珍藏外盒中。紅色外盒點綴迪奧先生鍾愛的幸運星，搭配奢金Christian Dior字樣高訂飾帶，宛如幸運符般陪伴您迎向美好新年。

▲迪奧藍星唇膏 幸運星願珍藏版 共4款色選 3.5g／1,600元。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰 2026金馬限定版 激光瓶｜精質乳霜

為迎接2026農曆新年的喜氣與好運，頂級保養品牌肌膚之鑰再度以藝術詮釋光采哲學，攜手中國當代藝術家姜淼，以經典明星保養雙星#激光瓶與#精質乳霜作為畫布，換上華麗新裝。藝術家以其標誌性「圓」為創作核心，將東方圓融之美與現代能量感完美融合，象徵「馬」年新開端的團圓與生生不息。象徵「天地之美」的圓形與古代馬具「當盧」紋飾相映，寓意新年和諧與富貴。每一次塗抹，都如藝術家筆下的完美圓圈，層層堆疊、綻放新生。

▲肌膚之鑰 2026金馬限定版 激光瓶 50ml／8,500元、2026金馬限定版 精質乳霜 50ml 限定販售／25,000 元。（圖／品牌提供）

蕾莉歐 春節限定香氛禮盒

農曆新年，是一年之中最重要的祝福時刻。義大利國民香氛保養品牌L’ERBOLARIO蕾莉歐以天然香氣承載心意，推出多款春節限定香氛禮盒，從具有美好寓意的「紅石榴寶石禮盒」與「丹吉爾星光閃爍香氛禮盒」，到各式草本香氛質感禮盒，擁有超過50種植萃香氣系列隨心挑選，為新的一年揭開香氣滿盈、祝福相隨的序章。

▲蕾莉歐 紅石榴寶石禮盒 特價／1,380元、丹吉爾星光閃爍香氛禮盒 特價／1,380元、緋紅玫瑰馥郁禮盒特價／2,200元。（圖／品牌提供）

此外，蕾莉歐亦推出新春限定專櫃活動，包含迎新開運抽抽樂、會員限定春聯贈送、走春期間每日限量明星商品，限時超值優惠買一送一，滿額加碼贈花漾迎春手提袋，以及線上春籤互動體驗，從香氛選禮到新年儀式感，全面為馬年開啟好運循環！

▲自2月1日至2月22日，活動期間於專櫃單筆消費滿10,000元，即加贈「花漾迎春手提袋」乙只（全台限量2,000份，送完為止）。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma 無限木蘭印花典藏版

風格化的馬形線條與馬蹄鐵造型的橙色圖紋交織於包裝設計中，搭配Acqua di Parma經典的明亮黃色、橘紅、酒紅與耀眼金色。抽象的馬蹄鐵圖案寓意重象徵——既代表幸運，也向品牌的柑橘香調致敬。「Magnolia Infinita無限木蘭淡香精」自2022年推出以來，已躍昇為品牌台灣區銷售第一名的系列。香氛前調以義大利卡拉布里亞佛手柑、橙與檸檬揭開序幕，明亮清新；中調則綻放出茉莉、木蘭、玫瑰與依蘭的迷人花香；尾調以麝香與廣藿香包覆，延續香氣的層次與深度，締造無限綿延的感官旅程。

▲Acqua di Parma 無限木蘭印花典藏版100ml／11,800元。（圖／品牌提供）

嬌蘭 藝術沙龍幽夜白芷淡香精

時值農曆新年，嬌蘭為品牌經典香氛換上嶄新限量盒身。為向藝術沙龍系列的經典之作幽夜白芷致敬，經典香氛經重新演繹；鮮紅色調間綴以珍貴的金色光點，並巧飾金色駿馬圖騰。香氛瓶搭配手感錘紋金色蓋面，呼應新年的華美氛圍。「藝術沙龍幽夜白芷淡香精」靈感源自柴可夫斯基《天鵝湖》中的白天鵝與黑天鵝，略為苦澀的白芷邂逅香草的甜美，兩股力量相互牽引、交織共融，最終昇華為迷人香韻。僅於嬌蘭線上旗艦店及香氛精品店*限定限量販售。

▲嬌蘭 藝術沙龍幽夜白芷淡香精100ml 金燦騰馬限量版／13,600元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

