貝嫂根本「錶王」大戶　珍珠手鍊鑽錶襯億萬身價

▲維多利亞貝克漢穿自家品牌洋裝搭PP Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶，登知名脫口秀節目《吉米A咖秀》。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）是時尚圈指標人物，她創立同名時尚品牌前，始終維持「高貴辣妹」形象，身穿最新名牌衣拎各種顏色的愛馬仕柏金包，再戴上Jacob & Co.珠寶錶或勞力士（Rolex）滿天星鑽錶；但近幾年成立個人品牌後，她的穿搭以自家設計為主，腕錶選擇更為專一，幾乎只戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），且獨鍾頂級運動錶代表作Nautilus金鷹系列，直至去年終於跨出此系列，再添兩款新錶，壯大收藏陣容。





▲維多利亞貝克漢戴的PP Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶，7,747,000元。（圖／翻攝PP官網）

熱愛中性錶款的維多利亞貝克漢，難得為自己的名錶收藏增添柔美作品，購入PP要價7,747,000元的Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶，此搭載215手動上鍊機芯的腕錶，共鑲嵌552顆總重約6.15克拉鑽石，錶帶則由美鑽與 79顆Akoya珍珠構成，宛如華美手鍊，老公貝克漢封爵之日以及她登上知名脫口秀節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）時，都戴此款華麗錶款亮相襯億萬身價。





▲維多利亞貝克漢（右）去年底與妹妹Louise Adams過聖誕節戴PP新錶。（圖／翻攝louisesadams IG）





▲維多利亞貝克漢戴PP新錶Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶， 2,484,000元。（圖／翻攝PP官網）

PP於2024年底發表時隔25年首發的全新系列Cubitus方形錶，在名人圈掀起一波流行，維多利亞貝克漢也被此設計簡潔的錶款吸引，入手型號7128/1R-001玫瑰金錶，獨特方形錶款配有水平浮雕圖案棕色面盤，其自動上鍊機芯的21K金自動盤亦飾以相同紋理，與她俐落的穿搭風格絕配。





▲維多利亞貝克漢現身紐約街頭，以黑洋裝搭配PP Nautilus金鷹系列金錶。（圖／CFP）





▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus 7118/1200R-001 18K玫瑰金自動上鍊鑽錶，2,251,000元。（圖／翻攝PP官網）

而維多利亞貝克漢收藏最多的PP錶系列，正是1976年問世的Nautilus金鷹系列，圓潤的八角形錶圈搭配舷窗結構錶殼、面盤飾以水平橫紋浮雕圖案都是招牌元素，她幾乎採「包色」購買，擁有紫色面盤的Nautilus Ref. 7010/1R-013石英錶、銀色面盤Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金自動上鍊鑽錶，以及錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石的奢華版Nautilus 7118/1300R珠寶錶等，款款都是她日常裝扮的重要配件。







▲PP搭配紫色面盤的Nautilus石英女錶Ref. 7010/1R-013，1,945,000元。（圖／翻攝PP官網）

▲維多利亞貝克漢擁有PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，約2,870,000元。（圖／翻攝PP官網）