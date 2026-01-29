無印良品五大類年度熱銷第一名公開　天竺圓領T爆賣70萬件

文／美人圈

MUJI無印良品公開2025年全年度銷售排行榜！從天天回購的熱銷食品、實用度滿分的家居用品，到美容保養、文具與服飾類別通通上榜，完整揭曉這一年大家最愛、也最常回購的無印良品清單。不論你是老粉想確認「是不是跟大家買的一樣」，還是新手想直接照榜單入手不踩雷，這份排行榜都很值得收藏參考。

無印良品五大商品類別，熱銷排行榜公開



服飾配件類第一名：男女天竺圓領短袖T恤

這一款天竺圓領短袖T恤完全是日常可以包色的實穿代表！2025年全系列年度銷量突破70萬件，採用透氣清爽的親膚素材製成，微寬鬆不緊身的設計藏肉效果恰到好處，紮進去牛仔褲或是單穿都有型，難怪官網每一次補貨都會賣翻。

▲男女天竺圓領短袖T恤，NT$199。（圖／Muji）

生活雜貨類第一名：懶骨頭沙發

能穩坐生活雜貨銷售冠軍，真的不是沒有理由。無印良品這款懶骨頭沙發以「一坐就不想起來」聞名，貼合身形的設計會隨著坐姿自然變化，不管是追劇、滑手機還是直接小睡一波都超舒服。外型極簡、配色耐看，放在客廳或臥室都不突兀，還能自由搭配尺寸與組合，2025年全年度銷量突破3千個，成為許多人第一次入手無印大型家具的首選。

▲懶骨頭沙發，成組 NT$4,890元起。（圖／Muji）

文具用品類第一名：吊掛展示收納包

「應援文化」正成為消費新趨勢，帶動應援商品銷量快速成長！這款吊掛展示收納包主打「一目了然＋超省空間」，透明分隔設計讓文具、明星玩偶、化妝品通通看得到、不用翻找，掛在牆上、門後或書桌旁都很實用。不只追星族、學生族群愛用，連上班族、居家收納控也一致點頭，價格親民又耐用，難怪穩坐文具用品類銷售冠軍。

▲吊掛展示收納包，NT$390。（圖／Muji）

美容保養與芬香用品類第一名：超音波芬香噴霧器

全年度銷量突破1萬台的無印良品超音波芬香噴霧器是不少人大推的口碑好物！利用超音波震動原理擴散精油香氣，營造滿室馨香。LED燈也可單獨使用，當作夜燈照明，兼具氛圍與實用功能。特別適合臥室、書房或下班後的放鬆時刻。外型走極簡白色系，怎麼擺都不突兀，操作也超直覺，是許多人第一次入坑香氛就直接回購、送禮自用都不踩雷的長年熱銷冠軍。

▲超音波芬香噴霧器，NT$1,790。（圖／Muji）

食品類第一名：懷舊棉花糖

擄獲大人小孩喜愛的無印良品零食第一名就是古早味的懷舊棉花糖！使用棕色粗糖製作，不添加香料，充分展現天然焦糖香氣，入口即化，甜度不會膩，完全是那種會忍不住一口接一口的類型，也難怪2025年銷量超過35萬包！

▲懷舊棉花糖，NT$59。（圖／Muji）



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。