fb ig video search mobile ETtoday

無印良品五大類年度熱銷第一名公開　天竺圓領T爆賣70萬件

>

文／美人圈

MUJI無印良品公開2025年全年度銷售排行榜！從天天回購的熱銷食品、實用度滿分的家居用品，到美容保養、文具與服飾類別通通上榜，完整揭曉這一年大家最愛、也最常回購的無印良品清單。不論你是老粉想確認「是不是跟大家買的一樣」，還是新手想直接照榜單入手不踩雷，這份排行榜都很值得收藏參考。

▲無印良品 。（圖／MUJI）

無印良品五大商品類別，熱銷排行榜公開

服飾配件類第一名：男女天竺圓領短袖T恤

這一款天竺圓領短袖T恤完全是日常可以包色的實穿代表！2025年全系列年度銷量突破70萬件，採用透氣清爽的親膚素材製成，微寬鬆不緊身的設計藏肉效果恰到好處，紮進去牛仔褲或是單穿都有型，難怪官網每一次補貨都會賣翻。

▲無印良品 。（圖／MUJI）

▲男女天竺圓領短袖T恤，NT$199。（圖／Muji）

生活雜貨類第一名：懶骨頭沙發

能穩坐生活雜貨銷售冠軍，真的不是沒有理由。無印良品這款懶骨頭沙發以「一坐就不想起來」聞名，貼合身形的設計會隨著坐姿自然變化，不管是追劇、滑手機還是直接小睡一波都超舒服。外型極簡、配色耐看，放在客廳或臥室都不突兀，還能自由搭配尺寸與組合，2025年全年度銷量突破3千個，成為許多人第一次入手無印大型家具的首選。

▲無印良品 。（圖／MUJI）

▲懶骨頭沙發，成組 NT$4,890元起。（圖／Muji）

文具用品類第一名：吊掛展示收納包

「應援文化」正成為消費新趨勢，帶動應援商品銷量快速成長！這款吊掛展示收納包主打「一目了然＋超省空間」，透明分隔設計讓文具、明星玩偶、化妝品通通看得到、不用翻找，掛在牆上、門後或書桌旁都很實用。不只追星族、學生族群愛用，連上班族、居家收納控也一致點頭，價格親民又耐用，難怪穩坐文具用品類銷售冠軍。

▲無印良品 。（圖／MUJI）

▲吊掛展示收納包，NT$390。（圖／Muji）

美容保養與芬香用品類第一名：超音波芬香噴霧器

全年度銷量突破1萬台的無印良品超音波芬香噴霧器是不少人大推的口碑好物！利用超音波震動原理擴散精油香氣，營造滿室馨香。LED燈也可單獨使用，當作夜燈照明，兼具氛圍與實用功能。特別適合臥室、書房或下班後的放鬆時刻。外型走極簡白色系，怎麼擺都不突兀，操作也超直覺，是許多人第一次入坑香氛就直接回購、送禮自用都不踩雷的長年熱銷冠軍。

▲無印良品 。（圖／MUJI）

▲超音波芬香噴霧器，NT$1,790。（圖／Muji）

食品類第一名：懷舊棉花糖

擄獲大人小孩喜愛的無印良品零食第一名就是古早味的懷舊棉花糖！使用棕色粗糖製作，不添加香料，充分展現天然焦糖香氣，入口即化，甜度不會膩，完全是那種會忍不住一口接一口的類型，也難怪2025年銷量超過35萬包！

▲無印良品 。（圖／MUJI）

▲懷舊棉花糖，NT$59。（圖／Muji）

延伸閱讀

2026日本無印良品MUJI最新零食清單！這款被網友譽為「星巴克福吉茶拿鐵」最強平替

2026無印良品必收新品清單！Threads討論度最高一次整理，小白鞋日本一上架賣到斷碼！

Threads網友公認「無印良品必買好物」推薦！衣服刷清毛球超有效、鮭魚飯糰好吃又便宜

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 無印良品, 居家, 收納

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」

賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你 日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃 UNIQLO新春限時特惠390元穿新衣！Gap「全場5折起」馬年復古大學T登場 朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化 2026馬年限定鞋必買清單　adidas增高鞋、NIKE AF1飛馬刺繡引爆少女心 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 喬治娜生日收183萬大禮　勞力士鑽錶收藏+1

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面