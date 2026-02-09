包開箱／LOEWE經典Puzzle長出馬鬃！「腮紅粉」甜美新色、馬年新款一次看

記者鮑璿安／綜合報導

隨著農曆新年將至，LOEWE 以極具藝術感的節慶語彙推出全新 2026 馬年新春特別系列，將「馬」的形象轉譯為一場穿梭於傳統與未來之間的視覺敘事。持續發揚品牌對於工藝的探索，眾多標誌性包款Puzzle、Amazona 31 Cropped、Flamenco Purse 皆有新年意向，適合喜愛低調卻想要微微應景的時尚迷入手！





▲ LOEWE全新 2026 馬年新春特別系列，腮紅粉色注入Puzzle、Flamenco 新包款 。（圖／品牌提供）





▲ LOEWE將皮革流蘇裝飾呈現出栩栩如生的馬鬃姿態 。（圖／品牌提供）

在LOEWE的馬年世界中，皮革工藝是一切想像力的源泉，當家包款Puzzle Bag在馬年全新進化，標誌性的幾何拼接線條與俐落長方體輪廓，搭配輕巧的柔軟納帕皮革，觸感細膩、線條自然垂墜，讓原本結構感強烈的 Puzzle 多了一份隨興與慵懶氣息。本季更推出溫柔的腮紅粉新色，猶如櫻花粉的進階軟萌版本，在低調中帶點甜度。此外，更靈動的將皮革流蘇裝飾呈現出栩栩如生的馬鬃姿態，走動之間自然擺盪，讓包款多了節奏感與玩味氣息，也悄悄呼應新年講究的祝福與流動能量。





▲印花羊毛皮 Flamenco Purse 包款 。（圖／品牌提供）



而 Flamenco Purse 延續 LOEWE 一貫的柔軟語彙，以輕盈輪廓勾勒出隨性卻極具辨識度的包型。包身透過細緻的褶皺設計呈現自然垂墜感，搭配品牌標誌性的抽繩繩結細節，讓經典元素在低調中展現存在感。本次中型版本選用帶有鹿紋印花的羊毛皮製成，觸感溫潤柔和，也為整體造型增添一抹冬日氛圍與層次感。

想要擁有個性化裝飾的民眾，也別錯過此次的皮革鑰匙圈、馬頭吊飾，甚至一系列卡夾、皮帶等配件單品，皆以生肖馬為主題，呼應新年祝福意涵。整體色調圍繞酒紅、焦糖黃、靛藍與赭石等溫潤色系，既延續東方節日色彩意象，也展現 LOEWE 對當代美學的拿捏與轉化能力。值得一提的是，系列大量運用義大利工坊手工工藝，例如立體皮革雕刻與多層染色技術，讓每件作品都蘊含職人痕跡，兼具收藏與穿搭價值。

同場加映更多馬年精品包款





▲黑金配色的 Paddington 鎖頭包；Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標 。（圖／品牌提供）

Chloé 馬年限定系列以「駿馬」象徵自由與力量，呼應女性以沈靜卻自在的姿態穿梭世界，並把馬年意象收進品牌一貫的簡約輪廓與經典配件裡。系列色調用熱烈紅、溫柔裸色與復古牛仔藍組合，讓新年氛圍不流於直白，而是更法式、更耐看。成衣從短袖上衣、針織到丹寧都涵蓋日常需求；包款同樣把代表作端上桌，Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標，走動時自帶靈動光澤；黑金配色的 Paddington 鎖頭包與 Bowling 包也同步登場，用更摩登的方式把節日感拉滿。