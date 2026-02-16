fb ig video search mobile ETtoday

拜年、走春「紅色開運穿搭」技巧全公開　跟許瑋甯、楊謹華這樣穿

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲新年紅色穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

新年一到，衣櫃裡如果沒有一點紅，總覺得少了點儀式感。紅色系穿搭不只是應景，更是一種「把好運穿上身」的態度，拜年、走春、聚餐，紅色自帶喜氣濾鏡，拍照好看、氣色加分。這次分享紅色系穿搭技巧，不必全身正紅、也不用擔心太高調，只要掌握搭配技巧，就能穿得討喜又時髦。

開運紅色系穿搭：紅色大學T＋內搭襯衫＋灰色短裙

這套最容易入門、也最不容易出錯的組合，由女神許瑋甯示範的新年穿搭，用NewBalance SDS系列新年限定上衣搭配白襯衫，紅色落在上半身，立刻成為視覺焦點。灰色短裙平衡整體色調，既有層次又不顯厚重，再搭一雙甜美粉色204L，柔和中帶亮點，紅得很溫暖，也很日常。

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲許瑋甯示範新年穿搭。（圖／New Balance）

開運紅色系穿搭：紅色毛絨外套＋小喇叭長褲

想走復古時髦路線，可以試試女神楊謹華這套紅色毛絨外套＋小喇叭長褲。以三線風格亮相，新年印花T-shirt搭配紅色毛絨外套，節慶感直接拉滿。下身選擇水洗復古牛仔褲，小喇叭剪裁自然修飾腿型，再踩上磚紅色系鞋款，紅色層次前後呼應，整體造型有態度又不過於張揚。

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲楊謹華。（圖／adidas Originals）

開運紅色系穿搭：針織外套＋牛仔褲

如果偏好輕鬆休閒感，針織開襟外套＋牛仔褲是最安全也最討喜的選擇。SPORT b. Dino in Bloom新年限定系列，把桃花與恐龍圖騰結合，細節滿滿卻不浮誇。柔軟質感與舒適剪裁，簡單搭條牛仔褲就很有新年氣氛，適合全天候走春行程。

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲SPORT b. Dino in Bloom新年限定系列。（圖／SPORT b.）

開運紅色系穿搭：紅色剪裁造型感洋裝

想在聚餐或拜年場合多一點正式感，一件搞定的紅色剪裁造型感洋裝絕對是加分選項。斜肩設計搭配腰部抓皺綁帶，完美遮住吃太多的小肚肚，不只修飾身形，也自然帶出節慶感。這種紅色不走誇張路線，卻能在合照中默默成為焦點，得體又好看。

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲紅色剪裁造型感洋裝絕對加分。（圖／Abercrombie & Fitch）

開運紅色系穿搭：酒紅色條紋上衣、酒紅色棒球帽

低調派也別擔心，酒紅色條紋上衣或棒球帽就是你的開運解答。高允貞在社群示範的酒紅色穿搭，用柔和色調與簡約細節打造法式休閒感，既應景又很耐看，適合日常也適合新年。

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲高允貞。（圖／MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD）

開運紅色系穿搭：紅色包包、鞋款點綴穿搭

這個懶人最愛的紅色配件點綴法，透過精緻細節的紅色包包或鞋款，瞬間替整體造型加分，不管是拜年、走春還是日常出門，都能悄悄把好運帶在身邊。

拜年、走春不想穿錯？許瑋甯、高允貞都這樣穿，紅色開運穿搭技巧全公開

▲不想穿紅色，就用紅色配件點綴把好運帶在身邊。（圖／CHARLES & KEITH）

周刊王, 新年, 紅色穿搭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

