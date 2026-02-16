fb ig video search mobile ETtoday

亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／CFP）

▲妮塔安巴尼身穿休閒賞球賽，搭配PP Nautilus型號7118/1200R-001玫瑰金鑽錶2,343,000元。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）身家超過3兆台幣，位居亞洲首富，一家人以奢華排場著稱，特別是他的妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）是珠寶圈赫赫有名的收藏家，也擁有全球最貴的愛馬仕鑽石包，當然名錶也要頂級珠寶錶才納入珍藏，穿丹寧褲看球賽時所搭配的錶款為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）經典作，帶孫子時則戴著千萬元Jacob & Co.珠寶錶，貴氣指數破表。

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼穿印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla紗麗搭配AP全鑽錶。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲AP採用雪花式鑲嵌美鑽的34毫米皇家橡樹自動上鍊錶，約8,790,000元。（圖／翻攝AP官網）

妮塔安巴尼選擇的錶款不走小巧秀氣路線，款款都是極具存在感的設計，曾佩戴頂級運動錶代名詞的PP Nautilus型號7118/1200R-001玫瑰金鑽錶看球賽，也曝光過瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）約8,790,000元Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊全鑽錶，從面盤、錶圈到鍊帶全鑲滿美鑽，任一角度欣賞都無比耀眼。

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼收藏Jacob & Co. Fleurs de Jardin珠寶錶，約12,000,000元起。（圖／翻攝jacobandco IG）

以大膽設計與複雜鐘錶工藝聞名的Jacob & Co.，也深深吸引閱精品無數的妮塔安巴尼，她曾在公開場合抱著孫女時，秀出上千萬元的Fleurs de Jardin珠寶錶，在透明的藍寶石水晶溫室之下，呈現一座由機械動力驅動、永不凋零的生態秘境，風箏形切割寶石鑲嵌的花朵永恆地旋轉綻放，蝴蝶造型的陀飛輪穿梭於期間，並由一顆Jacob Cut寶石作為主視覺，每10分鐘完成一次全轉詮釋生生不息概念。
 

關鍵字：

亞洲首富妻, 妮塔安巴尼, Jacob & Co. AP, Audemars Piguet, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

