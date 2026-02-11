卡地亞LOVE系列回歸愛的初心　鎖住真摯情意

▲卡地亞LOVE手環跨越性別與年齡界限的設計深受歡迎。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）去年為標誌性的LOVE系列加入柔軟自如能與肌膚緊密貼合的LOVE Unlimited手環，掀起LOVE經典與新潮版本混搭風潮，引領大眾回歸愛的初心，藉由穿戴超越性別、年齡界限的LOVE珠寶擁抱真我，此系列亦是向心愛之人示愛的最佳選擇，牢牢圈住另一半的心，更吸引人是設計雋永出色，任何風格服裝與場合都百搭，時時刻刻將愛戴在身邊。

▲卡地亞LOVE手環是珠寶界的經典傑作。

1969年設計師Aldo Cipullo於紐約首度推出卡地亞LOVE手環，由兩個堅固的半圓拱形組成，大膽地將螺絲轉為視覺焦點，並須透過特製的螺絲刀栓緊方能佩戴與開啟，體現了品牌對於純粹線條的極致追求，成為珠寶設計史上經典中的經典。





▲卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲鑽石手環中型款亮眼吸睛。

▲卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲鑽石手環中型款與LOVE Unlimited手環混搭創造層次感。





▲卡地亞LOVE黃K金鑲嵌4顆美鑽手環中型款為最新力作。

隨著時代演進，卡地亞持續豐富LOVE系列之內涵，推出不同材質、寬窄版與不同鑽石鑲嵌數目等多元設計，並延伸至戒指、耳環、項鍊等，讓時尚男女都能尋得心儀款式，也能作為愛的禮物。當中手環最新力作為LOVE玫瑰金鋪鑲鑽石手環中型款，璀璨耀眼；另一新品是4顆美鑽與螺絲圖案相間排列的黃K金中型款手環，展現個性美感，無論單戴或多個手環一起疊戴都出色。





▲卡地亞LOVE白K金鋪鑲鑽石手環經典款雋永耐看。

卡地亞LOVE手環憑藉其簡約的螺絲設計與深刻的愛情寓意，早已成為穿搭界不可或缺的經典單品。在日常搭配中，單獨佩戴一只手環能展現出一種低調而洗練的精緻感，尤其適合搭配俐落的白襯衫或西裝，讓手腕在舉手投足間流露細膩的光澤，這種化繁為簡的方式最能凸顯品牌本身傳達的現代感。





▲卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲10顆鑽石手環經典款流露摩登氣息。

若想營造更具層次感的視覺效果，許多時尚愛好者會選擇將不同寬度的LOVE手環進行疊搭，或是混搭不同材質的金屬。例如將黃K金與玫瑰金款式併排佩戴，利用色澤微小的差異創造豐富感，而不會顯得過於突兀。更進階的穿搭技巧則是將其與皮革錶帶的腕錶或柔軟的鍊帶手鍊組合，透過軟硬材質的對比，讓整體造型顯得更有個性且具備生活氣息。

▲疊搭卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲10顆鑽石手環與LOVE Unlimited手環展現摩登風格。

對於正式場合或是晚宴造型，帶鑽款式的卡地亞LOVE手環則是提升氣場的最佳利器。在燈光下閃爍的鑽石能與精緻的禮服相映生輝，這時建議將手環固定於慣用手的手腕上，讓它成為視覺焦點。此外，由於該系列強調貼合手部線條的設計，即使穿著袖口較窄的羊毛衫或針織裙，手環也能完美地隱藏在袖口邊緣，或是在捲起袖子時不經意地露出，展現出一種不經意的優雅與自信。





▲卡地亞白K金4顆鑽石霧面處理手環經典款展現層次感。







▲卡地亞不同珠寶系列與名錶能恣意混搭，正是魅力所在。

不論是與休閒的牛仔褲和素色T恤搭配，還是與繁複的時裝疊戴，卡地亞LOVE手環都能輕鬆駕馭各種風格。關鍵在於根據當日的整體色調選擇合適的金屬色澤，讓手環與其他首飾如耳環或項鍊相互呼應。透過這種靈活的搭配方式，這枚具備建築感線條的經典作品不僅是情感的見證，更是個人風格最亮眼的點綴。