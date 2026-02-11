RICHARD MILLE鼎力支持女性船隊環球航行　勇於挑戰締造歷史

▲RICHARD MILLE鼎力支持的The Famous Project CIC船隊由8位來自7個國家的傑出女性航海家組成。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

在瑞士高級製錶品牌RICHARD MILLE鼎力支持下，The Famous Project CIC船隊完成一項具指標意義的航海壯舉，成功以不間斷、無外界援助的方式，駕駛大型三體帆船完成載人環球航行，成為史上首支達成此成就的全女性船隊。這項挑戰不僅超越紀錄本身，也象徵女性正式站上極限離岸航海的最前線。





▲The Famous Project CIC船隊船長為法國籍的Alexia Barrier。

The Famous Project CIC由8位來自7個國家的女性航海家組成，成員背景橫跨奧運帆船、離岸競技、極限航海紀錄與專業航線規劃等領域。船隊自成立之初便選擇在最真實、最嚴苛的環境中累積經驗，透過高度協作與集體判斷，在長達數萬海里的航程中磨合出精準的駕馭能力，展現頂級航海運動所需的紀律與韌性。





▲船員們在行前經歷嚴格訓練。

此次航行所使用的三體帆船IDEC SPORT亦是一艘承載航海傳奇的經典船隻，曾於2017年協助法國航海家Francis Joyon創下儒勒．凡爾納盃最快環球航行紀錄。此次重新啟航，IDEC SPORT首度搭載全女性船隊挑戰不間斷環球航行，為其輝煌航史寫下嶄新篇章。





▲The Famous Project CIC船隊於2025年11月29日自法國韋桑島正式啟航。

自2025年11月29日14時40分船隊自法國韋桑島正式啟航以來，船隊在航程中多次面臨嚴峻考驗。包括在接近好望角前主帆系統發生重大故障，必須在性能受限的情況下繼續航行；於印度洋高速航段中，水翼捲入漁網導致設備失效；返航北上時亦遭遇帆面撕裂等技術挑戰。船隊最終選擇接受不完美的機械狀態，以安全與完賽為優先，持續前行，成功繞行好望角、露紋角與合恩角三大海角，完成極具歷史意義的航行。





▲The Famous Project CIC船隊航行圖。

這項挑戰與RICHARD MILLE長期堅持的品牌精神高度契合。多年來，品牌持續投入支持極限運動領域，陪伴運動員在高壓環境中測試人類潛能與機械性能的極限，從一級方程式賽車、登山、自由潛水，到高性能帆船運動，皆可見品牌的深度參與。對RICHARD MILLE而言，挑戰從來不是短暫的嘗試，而是一種持續探索未知、突破技術邊界的核心信念。





▲The Famous Project CIC船員們2025年平安夜在海上度過，戴上聖誕帽過節。

RICHARD MILLE對帆船運動亦有深厚連結，過去曾長期擔任聖巴托帆船賽官方合作夥伴，近年更創立RICHARD MILLE盃經典帆船賽，持續深化品牌與航海文化之間的關係。此次支持 The Famous Project CIC，正是品牌將製錶工藝中對精密結構、可靠性與性能平衡的追求，延伸至海洋舞台的具體展現。





▲船員們開心抵達合恩角。





▲The Famous Project CIC船隊行經赤道。

RICHARD MILLE品牌與合作總監Amanda Mille表示：「敢於挑戰、勇於冒險：The Famous Project CIC以女性視角譜寫歷史新篇章。更重要的是，這個計畫源自於每位參與者的熱情。船長Alexia Barrier不顧一切挑戰自我的決心，著實令我們敬佩不已。」品牌透過實際行動支持，展現其對挑戰性運動與卓越機械精神的長期承諾。





▲The Famous Project CIC成為史上首支完成多體船不間斷環球航行的全女性船隊。