無法被「已讀不回」三大星座！TOP 1不回＝不把我放眼裡　是踐踏自尊底線

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在通訊軟體成為日常交流主流的時代，「已讀不回」早已成為人際關係中的地雷行為，有些人可以一笑置之，有些人卻會因此情緒翻湧、內心小劇場狂開，特別是以下三個星座，對於訊息被已讀卻沒有回應這件事格外敏感，不只在意，還會默默記在心裡。

TOP 3　處女座

處女座本身就是效率與秩序的代表，傳訊息前多半已經想好重點與邏輯，甚至確認語句是否清楚才送出，一旦被已讀不回，很容易開始反省是不是自己表達不夠完整或對方覺得內容不重要，這種不確定感會讓他們坐立難安，覺得事情沒有「被好好收尾」，因此對已讀不回特別反感。

TOP 2　巨蟹座

情感細膩的巨蟹座，對於訊息往來看得不只是內容，而是背後的情感溫度，對他們來說，已讀不回很容易被解讀成冷淡、忽視，甚至是關係出現裂痕的警訊，即便理性知道對方可能只是忙碌，內心仍會忍不住受傷，久而久之就會對這種行為產生強烈排斥。

TOP 1　獅子座

最討厭已讀不回的冠軍非獅子座莫屬，他們重視尊重與存在感，傳訊息本身就是一種「我在找你」的訊號，被看到卻不回，會讓他們覺得自己不被放在眼裡，這種感受不只是尷尬，而是直接踩到自尊底線，久了甚至會被列入「不想再主動聯絡名單」，愛恨分明的態度相當明確。

星座, 個性

