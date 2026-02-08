fb ig video search mobile ETtoday

5樣食材放水裡簡單喝　促進排毒越喝越美

>

▲食材,水,美容,檸檬,薑,薄荷,黃瓜,葡萄柚。（圖／unsplash）

▲簡單在水裡加入這些食材，就能幫助你變美。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無論你使用何種配方保養你的身體，水是永遠最安全且有效果的配方，它能讓身體的循環更加順暢，且沒有副作用，如果你想開始以水來進行保養，建議可在水中添加這些天然、能簡單準備的食材，能促進排毒，讓你越喝越美麗。

▲▼檸檬水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲檸檬水簡單易做，但有幾點要注意。

檸檬
加入富含維他命C的檸檬，是最為人知的作法，只要簡單切片放入水中，就成了抗氧化的最佳飲品，加入氣泡水口感也非常好，但有幾點要注意，首先就是需要帶皮，皮比果肉更營養，其次就是不要泡太久，幾個小時就好不要過夜，薄切讓營養更容易釋放，而且不要貪多，1、2片就好了。

▲食材,水,美容,檸檬,薑,薄荷,黃瓜,葡萄柚。（圖／unsplash）

▲黃瓜水味道清爽，相當解渴。

黃瓜
相較於檸檬，黃瓜泡在水裡有許多人感覺很奇怪，但有淡淡黃瓜水的味道相當好，不但清爽且讓人欲罷不能，黃瓜富含氨基酸與維生素C，可以達到補水與抗炎、鎮靜的功效，在大量運動後補充會讓人覺得相當暢快。

▲食材,水,美容,檸檬,薑,薄荷,黃瓜,葡萄柚。（圖／unsplash）

▲葡萄柚也可跟柑橘搭配。

葡萄柚
是否覺得有點吃驚呢？其實葡萄柚也是很好的食材，因為本身富含消脂的功效，與水一起入口也能幫助排毒，若擔心太酸太苦，可搭配柑橘、蜂蜜與黃瓜做成特調飲品。

▲食材,水,美容,檸檬,薑,薄荷,黃瓜,葡萄柚。（圖／unsplash）

▲喝薑汁熱飲也能讓身體暖和起來。

生薑
對於近期氣溫逐漸下降，在水中加入生薑也能刺激消化道，幫助身體排出宿便，而內含的薑醇成份，也可抗發炎、促進血液循環加速代謝，淡淡的生薑味也能帶來溫暖的感覺，如果擔心太辣太刺激，可加一點蜂蜜做舒緩，但切記不要在空腹的時候飲用。

▲食材,水,美容,檸檬,薑,薄荷,黃瓜,葡萄柚。（圖／unsplash）

▲薄荷有多種用法，建議在家自己種。

薄荷
薄荷除了可以入菜，使用方式多多，而且容易種植，建議家中不妨種盆薄荷葉，只要洗淨放入水中，也不用擔心農藥問題，薄荷水不但能促進消化、加速新陳代謝，還可以預防口臭，但身體虛弱的人不適宜飲用。

排毒, 抗氧化, 生薑水, 檸檬水, 蜂蜜

