巴黎女人不需精品也有型　只有3點基本穿搭原則

▲女性,女人,巴黎。（圖／unsplash）

▲巴黎女人有一套穿衣哲學，來自少即是多的概念。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

屬於巴黎的女人總是會被一眼認出，無論是哪種膚色或種族，在法式氛圍的薰染，她們總能呈現不同的氛圍跟氣場，從穿著就能輕易分辨「誰是觀光客」，資深評論家點出法式穿搭最重要的3個原則，只要能領會，不穿精品也能有高級感。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

運動服？
近幾年在時尚界大行其道的「athleisure運動休閒」風潮，似乎未真正吹進法國人的心底深處，在法文中其實是沒有運動服的詞彙的，多少也反映出他們生活中對於運動服的「需求」，當然他們也有休閒類的穿著，但對於自行車短褲、運動緊身褲等過於自在的服飾，仍不是他們所喜愛的風格，即便是走入巴黎街頭的「運動風」，細心一看多數仍是穿著個性鞋、搭配襯衫等帶點拘束正式的穿著。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

中性色
雖然巴黎是時尚之都，但其實生活在其中的人大部分是很低調的，多數的法國人都會避免過於鮮豔的顏色、繁瑣複雜的配飾、誇張大膽的搭配，大鳴大放不是他們平常穿著的性格，與其花枝招展的引人注意，他們更希望的是對方能注意到一些小細節，像是褲頭的設計或是襯衫剪裁的曲線、材質的光澤等。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

中性色包括大地色、黑與白、橄欖綠、海軍藍等，能襯托他們膚色更加健康順眼，而且百搭，簡約低調可以成就耐看的效果，撞色與螢光色彩、誇張的髮型跟妝容，只能令人驚艷一瞬間，之後卻顯得俗氣，也就不難想像《艾蜜莉在巴黎》的服飾風格，為何引起法國人正反兩極討論的原因了。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

少即是多
針對可以為整體造型畫龍點睛的配件，寧願少也不要多，通常巴黎女生身上只會有1個配件，最多不超過2個，有項鍊就沒有耳環、有指甲油，就沒有手環跟戒指，因為配件不應是刻意為之，而是如同一般生活中的穿搭，像是信手捻來一樣。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

如此一來，即使沒有精品，也能在穿搭上呈現高級感，學會如何辨識哪個單品最適合你自己，而且是你所喜歡的風格，永遠比上面的牌子更加重要。此外，好好維持自己的體態，也是必做的功課之一，不是一昧的追求瘦，而是意識到如果沒有美好的姿態，再貴的單品加持也沒有用，生活需要放鬆心情，但並非肆無忌憚的放縱。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

關鍵字：

巴黎穿搭, 法式時尚, 少即是多, 中性色, 運動風

