時裝周／李鐘碩貴公子穿搭飛米蘭看秀！Ferragamo編織包成全身亮點

>

記者鮑璿安／綜合報導

米蘭時裝周正如火如荼展開，而機場穿搭也充分展現藝人們的時尚品味，日前韓星李鐘碩以一身米色系造型現身機場，猶如貴公子般的紳士氣場，以低調卻講究的搭配詮釋現代旅行風格。泰國女星琵拉雅瑪麗索恩（Faye Peraya，以下稱Faye）也同樣準備飛往米蘭，手中的 Ferragamo Hug 柔軟肩背包成為造型亮點。

▲▼ 機場照 。（圖／品牌提供）

▲▼ 機場照 。（圖／品牌提供）

▲▼ 機場照 。（圖／品牌提供）

▲李鐘碩外搭 Ferragamo 亞麻混紡長版風衣，水手背包以手工編織皮革打造 。（圖／品牌提供）

▲▼ 機場照 。（圖／品牌提供）

李鐘碩外搭 Ferragamo 亞麻混紡長版風衣，寬鬆廓形搭配簡潔翻領設計，面料選用棉、亞麻與嫘縈混紡材質，質地輕盈透氣；內搭真絲高領上衣點綴金屬 Gancio 標籤細節，下身搭配寬鬆剪裁西裝長褲，整體呈現低調而精緻的都會氣質。肩上的水手背包以手工編織皮革打造，結構簡約，抽繩開合搭配 Hug 釦飾設計，兼具容量與機能性。

▲▼ 機場照 。（圖／品牌提供）

▲▼ 機場照 。（圖／品牌提供）

Faye則以全套丹寧造型現身夜間機場，牛仔襯衫與同色寬褲組合展現率性氣場，她手提 Ferragamo 代表性的Hug 柔軟肩背包，包身以柔軟皮革製成，標誌性金屬 Hug 釦飾結合紅色內裡對比設計，雕塑感結構與實用容量並存，為簡約造型注入層次亮點。

同時，日前登場的Gucci 2026 秋冬系列，作為Demna擔任品牌創意總監後的首次實體大秀，不光是他個人生涯的重要轉折，也是新Gucci篇章的首頁，系列強調貼合身體的結構與極致無縫工藝，Demna所擅長的流行風格被放大呈現，巧妙融合Gucci標誌性元素碰撞出新火花。秀上頭排嘉賓包括品牌大使大陸頂流男星肖戰、女團aespa成員Ningning（寧寧）都以搶眼造型亮相，吸引許多網友討論。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲（依序）品牌大使大陸頂流男星肖戰、女團aespa成員Ningning（寧寧）都以搶眼造型亮相大秀 。（圖／品牌提供）

米蘭時裝周, 李鐘碩, Faye, Ferragamo, 機場穿搭

