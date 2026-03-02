WBC開打！京站滿3千抽運動禮　宏匯廣場祭500吋大螢幕一起應援

▲WBC即將開打，許多百貨賣場也陸續推出相關活動，此為棒球轉播示意圖。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將正式點燃戰火，再度激發全民的棒球魂。對於熱血球迷而言，除了親臨球場感受震撼外，京站時尚廣場趁勢推出滿額抽獎、餐飲加碼等活動加持聲量，宏匯廣場則祭出 500 吋大螢幕轉播，讓民眾也能在國內感受直逼球場第一排的熱血氛圍。

京站台北店率先於 3／2 至 3／18 祭出「出擊致勝刮刮樂」活動，Q卡友只要在指定的運動潮流或戶外服飾品牌類別，當日單筆消費滿 3,000 元，即可獲得一次刮獎機會，有機會獲得棒球項鍊、ADIDAS後背包及運動水壺等好禮。

▲京站WBC加碼抽獎，Q卡友於指定運動潮流及戶外服飾品牌當日單筆滿3000元，即可參加刮刮樂，有機會獲得ADIDAS後背包、健康減壓短襪等贈品。（圖／業者提供）

此外，京站金色三麥與炸綺來鹹酥雞提供球賽轉播之外，金色三麥從 3／5 至 3／8 推出特別加碼，只要中華隊轟出全壘打，現場即免費為全場消費者「加滿」一杯啤酒，展現力挺中華隊的氣勢，炸綺來鹹酥雞購買套餐，即贈送單茶飲料一杯。其他包括 3／2 至 3／18 期間，森本家拉麵也推出購買「浪花滿喫叉燒拉麵套餐」，贈送叉燒丼飯套餐優惠；卡帝珠寶茶飲則提供同品項第二件半價。

▲ATT4FUN也將推出WBC應援活動。（圖／業者提供）

信義ATT 4 FUN 也將於 3／5 至 3／8 推出「全城 Team Taiwan」應援活動，戶外廣場將架設3座大型LED屏幕，全日Live直播WBC世界棒球經典賽焦點賽事，邀請全台球迷一同走出家門，在戶外巨幕前為台灣加油。

除了現場熱血應援，也同步舉辦「城市下酒祭」匯集結合7間戶外酒吧與4間主題餐廳，提供經典小食與主題調飲，球迷可邊看比賽邊享受美食與啤酒，與好友一起乾杯為台灣加油。館內餐飲品牌也推出應援限定外帶套餐及優惠，包括 bhc CHICKEN、鳥貴族、中央韓鍋酒舍、梨谷韓式烤肉，均推出售價 300 元應援外帶限定套餐，消費者可於館內購買後，帶至戶外廣場一邊觀賽、一邊享用。





宏匯廣場則以「新北商場之最」的硬體設備迎戰，3／6 晚間晚上 6 點，宏匯廣場將於一樓咖啡廊道以 500 吋超大螢幕直播眾所矚目的「台日大戰」，並邀請專業應援團長現場領軍，帶領球迷齊聲吶喊 。現場更規劃了球場美食街，集結21世紀風味館烤雞、繼光香香雞及 PRESERVE 人氣麵包，讓觀賽體驗更趨完整 。

業者表示，活動當天超級匯會員消費滿500元，即可領取包含加油棒與紋身貼紙的「應援大禮包」，並能參加勝負預測活動，有機會將棒球紀念款金幣帶回家。