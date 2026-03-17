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最新熱門球鞋清單TOP 6　Lisa同款Nike分趾鞋、NB 204L新配色超好搭

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文／美人圈

2026年該為鞋櫃增添新夥伴啦！不難發現今年依舊是復古薄底鞋的天下，無論你是想找通勤好走、旅行舒適或韓星同款的話題鞋款，這篇一次整理2026最新熱門球鞋清單TOP6，跟著買不踩雷，直接把鞋櫃升級成最時髦版本。

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲今年依舊流行復古薄底鞋。（圖／IG@j876my、PUMA）

2026熱門球鞋推薦：Nike Air Rift（Lisa同款）

BLACKPINK Lisa近期出鏡率最高的鞋款就是這雙Nike Air Rift分趾鞋（亦有網友稱之為忍者鞋）！新款亮皮材質削弱原本的休閒感，整體更俐落有型，搭配長襪或西裝褲都很時髦。分趾設計帶來輕盈腳感與靈活步伐，魔鬼氈綁帶穿脫方便，從城市通勤到旅行穿搭都很好搭，是2026話題度與舒適度兼具的必收鞋款。

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Nike Air Rift，NT$4,300。（圖／IG@lalalalisa_m、Nike）

2026熱門球鞋推薦：adidas Originals GAZELLE LO PRO 運動休閒鞋

搭上2026復古薄底鞋趨勢，Gazelle LO PRO真的很值得放進清單！低筒薄底輪廓＋麂皮鞋面質感滿分，搭配經典膠底超有復古味，從牛仔褲、西裝褲到長裙都百搭。比Samba更柔和、比HANDBALL Spezial更日常，是今年Threads、IG穿搭討論度超高的薄底球鞋之一，想找一雙不退流行又好搭的入門款，這雙閉眼收都不會後悔。

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲adidas Originals GAZELLE LO PRO 運動休閒鞋，NT$3,690。（圖／adidas Originals）

2026熱門球鞋推薦：New Balance 204L

張員瑛同款NB 204L在2026年又有新配色了！復古跑鞋輪廓＋大地色拼接超好搭，麂皮與網布混材質讓質感更高級，日常通勤、逛街都舒服耐走。棕色揉合柔粉細節，低調又帶點少女感，很有機會成為下一雙爆紅的NB新寵鞋款。

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲New Balance 204L，NT$3,680。（圖／New Balance）

2026熱門球鞋推薦：FILA GLIO 中性芭蕾風薄底運動鞋（韓韶禧同款）

前陣子洗版韓國時尚博主IG的球鞋就是這雙來自FILA的GLIO中性芭蕾風薄底運動鞋！延續2026大勢的芭蕾風＋薄底輪廓，線條俐落又帶點優雅感，穿上立刻有韓劇女主vibe。輕量鞋身＋柔軟鞋面好走不磨腳，像韓韶禧一樣搭配同色系緊身連身洋裝和長襪就很好看，女神同款必須Get！

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧同款必須Get。（圖／FILA）

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲FILA GLIO 中性芭蕾風薄底運動鞋，NT$2,480。（圖／IG@yangeeeyang、IG@j876my）

2026熱門球鞋推薦：PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋

PUMA馬年限定Bella UT休閒運動鞋配色超可愛！奶油白＋櫻花粉撞色超有年節感，細節還藏馬年元素，小眾又有話題。薄底輪廓搭配柔軟鞋面，日常通勤、約會逛街都很好搭，也一掃年節限定不實搭的印象，從春天一路穿到冬天都沒問題。

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋，NT$2,880。（圖／PUMA）

2026熱門球鞋推薦：Onitsuka Tiger 鬼塚虎 TIGER CORSAIR

Onitsuka Tiger也是2026年聲量很高的球鞋品牌！最新推出的TIGER CORSAIR以經典薄底輪廓搭配麂皮，圓頭設計很修飾腳型，粉黑撞色更是充滿青春氣息，是女孩第一眼都會傾心不已。

▲球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎 TIGER CORSAIR，NT$5,180。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 球鞋, NIKE, NB, PUMA, adidas

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