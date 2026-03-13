娜璉同款DIY彩妝盤必GET！全新店面升級拿應援小卡、草莓鑰匙扣

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

韓系人氣美妝品牌fwee以多功能布丁膏廣受粉絲喜愛，自去年3月在台灣陸續開設快閃店之後，2026年終於進駐新光三越信義新天地A11，從原先的3.5坪升級至6坪空間，現場陳列出多款熱賣之作，不僅可以DIY調色盤，凡消費不限品項（刷具與內料除外），即可獲得草莓鑰匙扣一個，購買 DIY系列產品，加贈娜璉小卡一組，數量有限，贈完為止。

fwee全新櫃位引進DIY調色盤彩妝，可以任意挑選自己喜歡的顏色與質地，打造出專屬於自己的彩妝盤，可以說是再也不用擔心廢色出現，並且率先展示全新的奶昔唇釉，8款新色單品能與韓國流行零時差體驗；慶祝品牌代言人娜璉所屬女團TWICE即將在月底來台開唱，更是推出期間限定應援，只要門市購買DIY系列即可獲得娜璉小卡一組。

去年底在台灣首度登場的法國巴黎香氛品牌SOLFÉRINO PARIS索菲黎諾，上市之際就以10款精緻香調廣受喜愛，這次把聖日耳曼大道、18世紀宅邸索菲黎諾街10號搬進台灣，落腳於台北新光三越A8一樓開設快閃店，充滿法式美學的陳列設計，搭配絕美的巴黎地圖尋香桌，透過每一支具有意義的香氣巡禮時尚之都。

這次快閃店更設計出插畫明信片展示牆，將巴黎光景透過插畫設計展現，還能現場撰寫明信片郵寄，打造專屬自己或親友的香氛記憶，另外，活動期間單筆消費不限金額，即可以獲得迷你香氛及精緻陶瓷擴香片，搭配專屬綠色絨布束口袋，數量有限，贈完為止。