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日本女生5個洗臉習慣！對待豆腐般的力道、洗後黃金30秒養出發光蛋白肌

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拆解日本女生5個洗臉習慣！對皮膚就像對待豆腐般的力道＋洗臉後的「黃金30秒」養出發光蛋白肌

▲今田美櫻。（圖／取自imada_mio IG）

圖文／CTWANT

常會驚嘆於日本女生肌膚那種近乎透明的細緻感。這種「透明感」並非全靠化妝品，而是紮根於她們對洗臉這件小事的執著。在日本護理觀念中，洗臉是護膚的第一步，也是最關鍵的一步。如果清潔過度，肌膚會防禦性出油；如果清潔不足，則會導致角質肥厚、毛孔粗大。今天我們就來解構日本女生視為「常識」的洗臉好習慣，看她們如何透過溫度、力道與細節，洗出令人稱羨的蛋白肌。

回歸清潔本質：精準卸妝是養膚的第一步

優質肌底始於對清潔的極致追求。現代彩妝為因應抗汗、防沾染的需求，多含有高附著力的油性基底；此外，日常防曬、空污微粒與皮脂氧化後的殘留，皆屬於單純洗臉無法去除的油性負擔。因此，即便素顏也應落實卸妝。特別建議皮脂分泌活躍的人，晨間可針對T字部位進行局部卸妝再洗臉，徹底帶走夜間堆積的固化油脂，不僅能淨化毛孔，更令後續妝感展現前所未有的服貼精緻。

ORBIS省去繁複乳化步驟，一步卸除．遇水即淨．殘妝不留，讓肌膚在清潔後依然保持潔淨彈潤、不乾澀緊繃。ORBIS 澄淨卸妝油(瓶裝) 120ml／780元（圖／品牌提供）

▲ORBIS省去繁複乳化步驟，一步卸除．遇水即淨．殘妝不留，讓肌膚在清潔後依然保持潔淨彈潤、不乾澀緊繃。ORBIS 澄淨卸妝油(瓶裝) 120ml／780元。（圖／品牌提供）

守護屏障的「32°C 恆溫法則」：水溫是減齡關鍵

日本皮膚科專家強調，最理想的洗臉水溫是32度。這個溫度略低於體溫，能有效溶解多餘油脂，卻不會帶走肌膚天然的保濕因子。過熱的水（如38度以上）會燙傷皮脂膜，加速水分流失與細紋產生；過冷的水則無法徹底張開毛孔。日本女生在洗臉時會反覆確認水溫，確保肌膚處於最舒適、最不具威脅性的環境中進行清潔。而且日本女生也不會直接拿蓮蓬頭沖臉，這個衝擊力對皮膚來說也是一種刺激。

（圖／取自 imada_mio IG）

▲（圖／取自 imada_mio IG）

「泡泡洗臉」職人精神：利用表面張力帶走髒污

在日本，洗面乳直接上臉是大忌。她們習慣利用起泡網搓出如「雲朵般」綿密且富有彈性的泡沫。洗臉的過程並非手指在揉搓肌膚，而是讓細緻的泡沫深入毛孔，利用泡泡的表面張力將污垢「吸附」出來。這種方法能大幅減少手指與臉部肌肉的直接接觸，避免因拉扯產生的物理性損傷，同時確保每一吋肌膚都能被溫柔包裹。

按壓就有綿密細緻的泡泡溫和去除髒污、淡妝、雜質、多餘皮脂，細膩慕斯質地可減少摩擦，在洗淨的同時溫柔呵護肌膚。舒特膚 舒新潔面泡泡 200ml／790元（圖／品牌提供）

▲按壓就有綿密細緻的泡泡溫和去除髒污、淡妝、雜質、多餘皮脂，細膩慕斯質地可減少摩擦，在洗淨的同時溫柔呵護肌膚。舒特膚 舒新潔面泡泡 200ml／790元。（圖／品牌提供）

嚴格奉行「不摩擦」主義：像對待豆腐般的力道

日本女性最推崇的洗臉守則就是「不摩擦」。清潔時，手心不接觸臉部，僅由泡泡作為緩衝媒介，輕柔地在T字部位與鼻翼兩側打圈。沖洗時，她們也不會用手潑水摩擦，而是用雙手盛水，輕輕「按壓」在臉上讓髒污流走。最後，絕對不用毛巾反覆搓揉，而是選擇柔軟的洗臉巾，以「按壓吸水」的方式壓乾水分。這種極致溫柔的對待，是維持肌膚彈性與防止黑色素沉澱的秘訣。

洗臉後的「黃金30秒」：無縫接軌保濕儀式

清潔後的肌膚處於最脆弱也最開放的狀態，日本女生講求「洗臉保養一體」。在水分完全蒸發前的黃金30秒內，她們會立刻拍上化妝水或噴霧。這是因為洗臉後的角質層水分含量最高，立刻進行後續保養能產生「封閉效應」，將水分緊緊鎖在底層。這種對節奏的掌控，能確保肌膚維持在穩定的弱酸性環境，養出水嫩、不緊繃的透明肌底。

拆解日本女生5個洗臉習慣！對皮膚就像對待豆腐般的力道＋洗臉後的「黃金30秒」養出發光蛋白肌

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關鍵字：

周刊王, 洗臉, 清潔, 保養

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