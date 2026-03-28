尖頭鞋退燒？下一雙該入手Chanel方頭雙色鞋　高胤禎、碳酸已經穿上

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在Chanel 2026春夏系列中，除了斜紋軟呢套裝、珍珠元素等品牌標誌性設計之外，秀場上還有一個細節悄悄吸引不少時裝編輯注意——模特腳上的鞋，這一季Chanel推出全新設計的方頭雙色高跟鞋，鞋型線條俐落，鞋頭呈現明顯的方形輪廓，並延續品牌經典的拼色設計，熟悉的米色鞋身、深色鞋頭語彙仍然存在，但整體比例更現代，也更有時裝感，也是今年春夏相當值得注意的單品。

Chanel經典雙色鞋的全新版本

Chanel最具代表性的鞋履設計之一，就是雙色鞋，自1957年，Gabrielle Chanel推出米色鞋身搭配黑色鞋頭的雙色鞋，利用顏色對比讓腿部看起來更修長，同時黑色鞋頭也能讓鞋子更耐穿，這個設計後來成為品牌經典之一，而在2026春夏系列中，這個經典設計在藝術總監Matthieu Blazy手中被重新演繹。

新的方頭雙色高跟鞋在保留拼色元素的同時，也加入更現代的細節，像是亮面漆皮鞋頭、俐落的方頭輪廓以及穩定的粗跟比例，整體看起來就像是Chanel經典雙色鞋的當代版本。

Matthieu Blazy對雙色鞋做了什麼？

如果觀察近幾季Chanel的秀場鞋履，其實可以發現一個很微妙的變化，過去品牌雙色鞋多以圓頭或微尖頭為主，但在2026春夏系列裡，鞋頭輪廓明顯變得更加方正，這樣的改變看似細節，卻會直接影響整體造型的氣質，看起來：更有建築感、線條俐落，也帶著一點90年代復古氣息，這樣的設計方向，也讓方頭鞋很可能成為接下來幾季持續升溫的鞋履趨勢。

高胤禎、碳酸已經穿上了

在Chanel 2026秋冬大秀時，時尚KOL碳酸以及韓國演員高胤禎就已經搶先穿上這款方頭雙色高跟鞋，高胤禎以斜紋軟呢套裝造型搭配方頭雙色鞋成為整體造型中的細節亮點，而碳酸則是以Chanel外套與丹寧疊搭褲裙，展現高級的街頭風格，看起來輕鬆又有法式感。

Chanel一直很擅長一件事，就是把經典單品重新調整比例，從雙色鞋、斜紋軟呢套裝，到這一季的方頭雙色高跟鞋，都可以看到這樣的設計邏輯：保留品牌最核心的元素，再透過細節變化讓它看起來更當代，這一次，當香奈兒的雙色鞋開始變成方頭，或許也意味著下一波鞋履趨勢，正在誕生！

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