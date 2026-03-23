莫允雯、傅孟柏同框談護眼：35+視線模糊「該配鏡就別拖」

▲莫允雯、傅孟柏護眼有一套。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

莫允雯與傅孟柏日前連袂出席法商鏡片品牌活動，兩人分享步入35歲後的視力變化與護眼習慣。面對現代人長時間使用3C產品，兩人一致認為，當視線開始模糊時，不該硬撐，及早調整才是關鍵。

兩人提到，視力變化不只是年紀問題，更與長期使用手機、電腦等生活習慣有關。當開始覺得看近或看遠變得吃力，甚至「看不清」變成日常，就應該正視視覺轉換的需求，選擇合適的鏡片輔助。兩人也分享，配戴漸進鏡片後，明顯感受到視線恢復清晰且更自然。

傅孟柏笑說自己升格「陪睡值班奶爸」，常在女兒入睡後才開始工作，長時間在昏暗環境中看劇本、滑手機，讓視力逐漸出現模糊狀況。他也開始更重視眼睛保養，強調「眼睛和肌膚一樣需要保濕」，睡前會使用眼藥水讓眼睛放鬆。

莫允雯則分享，自己過去習慣「憑感覺」生活，不追求事事看清，但近年開始明顯感受到視線影響日常節奏。她特別重視眼壓狀態，只要在閱讀或看劇本時出現眼睛痠澀，就會立刻讓眼睛休息，避免長時間過度用眼。

之外，傅孟柏也提到飲食的重要性，認為多攝取原型食物，有助維持整體狀態，讓眼白看起來更清澈。兩人皆強調，護眼應該從日常做起，像是適度讓眼睛休息，若感到視線開始模糊，該配鏡就配鏡，不要再硬拖了！



